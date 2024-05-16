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Томские ученые создадут тест для предсказания метастазирования рака легкого
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:43

Томские ученые создадут тест для предсказания метастазирования рака легкого

Ученые из НИИ онкологии Томского НИМЦ выяснили, что у большинства пациентов с высоким риском метастазирования рака легкого присутствует полиморфизм гена TGOLN2. Это открытие послужит основой для создания теста, позволяющего определять риск развития метастазов и принимать меры для их предотвращения или раннего выявления.

Полиморфизм гена TGOLN2 важен, поскольку связан с формированием экзосом, влияющих на опухолевое микроокружение и активность раковых клеток. Научная работа включает анализ ДНК из периферической крови и изучение геномной структуры пациентов, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/Sascha Pohflepp (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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