Узнала, что рак легких можно победить, если обнаружить его вовремя

В России продолжается Неделя профилактики рака легких, организованная Министерством здравоохранения РФ. Это событие стало важной возможностью для медицинских учреждений напомнить гражданам о важности регулярных обследований для раннего выявления рака. Министерство здравоохранения Московской области также активно поддерживает эту инициативу, проводя информационные кампании и акции.

Рак легких — основная причина смертности от рака

Ирина Муравьева, заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы, напоминает, что рак легких — это одна из ведущих причин смертности среди онкологических заболеваний. Однако, несмотря на свою опасность, рак легких можно победить, если диагностировать его на ранних стадиях. Чем раньше заболевание будет обнаружено, тем выше шанс успешного лечения, что существенно улучшает качество жизни пациента и увеличивает продолжительность его жизни.

"На ранних стадиях рак легких успешно лечится, что продлевает жизнь пациента и значительно улучшает её качество", — заявила Ирина Муравьева.

Своевременная диагностика — это ключ к победе над раком легких, и профилактические обследования играют в этом процессе решающую роль.

Как можно пройти обследование?

Медики призывают всех граждан, начиная с 18 лет, проходить регулярные обследования органов грудной клетки. Рентгенологическое обследование является одним из самых эффективных методов для раннего выявления изменений в легких.

Для этого существует несколько доступных вариантов:

Диспансеризация и профосмотры - в рамках этих мероприятий граждане могут пройти флюорографию раз в два года. Это обследование является частью государственного здравоохранительного контроля и проводится для всех граждан старше 18 лет. Онкоскрининги - специальные акции и скрининги, проводимые медицинскими учреждениями, в том числе Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы. Эти мероприятия позволяют пройти более детальное обследование на наличие рака легких. Рентгенография грудной клетки - доступна для всех желающих, кто хочет проверить здоровье легких.

Завершая обследование, врачи при необходимости направят пациента на дополнительные исследования, если будут обнаружены подозрительные изменения.

Важность регулярных скринингов

Центр амбулаторной онкологической помощи в Коломенской больнице проводит регулярные акции по онкоскринингу. Эти мероприятия позволяют провести рентгенографию грудной клетки, что дает возможность выявить даже небольшие отклонения на ранних стадиях. Записаться на эти обследования можно через официальные каналы больницы, такие как сайт и социальные сети.

Врачи напоминают, что чем раньше будет обнаружен рак, тем проще будет его лечить, а шансы на полное выздоровление значительно увеличатся. Преимущества таких регулярных обследований нельзя переоценить, поскольку рак легких на начальных стадиях может протекать бессимптомно.

Тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Медики настоятельно просят не игнорировать тревожные симптомы, которые могут быть признаком рака легких. К таким признакам относятся:

Длительный кашель, который не проходит в течение нескольких недель. Боль в груди при дыхании или кашле. Одышка, которая появляется даже при легкой физической активности. Мокрота с кровью.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, важно как можно скорее обратиться к терапевту. Врач проведет необходимые анализы и назначит дальнейшие обследования, чтобы точно поставить диагноз и при необходимости начать лечение как можно раньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорирование длительного кашля или одышки → Усложнение состояния, поздняя диагностика рака легких → Обращение к врачу при первых признаках, регулярное обследование.

• Отказ от прохождения флюорографии → Повышенный риск невыявленных заболеваний на ранних стадиях → Регулярная флюорография, участие в онкоскринингах.

Плюсы и минусы диагностики рака легких

Плюсы диагностики Минусы Раннее выявление заболевания увеличивает шанс на успешное лечение Не всегда легко убедить людей пройти обследование Доступность: флюорография и рентгенография проводятся в рамках диспансеризации и профосмотров Необходимость регулярного контроля за здоровьем Помогает выявить не только рак, но и другие заболевания легких Может потребоваться дополнительное обследование, если есть подозрения

FAQ

Как часто нужно проходить флюорографию?

Флюорография должна проводиться раз в два года для всех граждан старше 18 лет в рамках диспансеризации.

Что делать, если я заметил у себя симптомы рака легких?

При наличии симптомов, таких как кашель, боль в груди или одышка, нужно незамедлительно обратиться к врачу для диагностики.

Можно ли избежать рака легких?

Риск возникновения рака легких можно значительно снизить, если пройти регулярные медицинские обследования, соблюдать гигиену и избегать курения.

Мифы и правда

Миф: Если нет симптомов, значит, рак легких не угрожает.

Правда: Рак легких на ранних стадиях может протекать бессимптомно, поэтому важно проходить регулярные обследования.

Миф: Только курильщики подвержены раку легких.

Правда: Хотя курение является основным фактором риска, рак легких может развиться и у некурящих людей.

Миф: Флюорография — это болезненная и опасная процедура.

Правда: Флюорография — это быстрый и безопасный метод диагностики, который позволяет выявить заболевания легких.