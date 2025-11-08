Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
онкобольной рак больница
онкобольной рак больница
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:21

Узнала, что рак легких можно победить, если обнаружить его вовремя

Врач Ирина Муравьева: регулярные обследования помогают выявить рак легких на ранних стадиях

В России продолжается Неделя профилактики рака легких, организованная Министерством здравоохранения РФ. Это событие стало важной возможностью для медицинских учреждений напомнить гражданам о важности регулярных обследований для раннего выявления рака. Министерство здравоохранения Московской области также активно поддерживает эту инициативу, проводя информационные кампании и акции.

Рак легких — основная причина смертности от рака

Ирина Муравьева, заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы, напоминает, что рак легких — это одна из ведущих причин смертности среди онкологических заболеваний. Однако, несмотря на свою опасность, рак легких можно победить, если диагностировать его на ранних стадиях. Чем раньше заболевание будет обнаружено, тем выше шанс успешного лечения, что существенно улучшает качество жизни пациента и увеличивает продолжительность его жизни.

"На ранних стадиях рак легких успешно лечится, что продлевает жизнь пациента и значительно улучшает её качество", — заявила Ирина Муравьева.

Своевременная диагностика — это ключ к победе над раком легких, и профилактические обследования играют в этом процессе решающую роль.

Как можно пройти обследование?

Медики призывают всех граждан, начиная с 18 лет, проходить регулярные обследования органов грудной клетки. Рентгенологическое обследование является одним из самых эффективных методов для раннего выявления изменений в легких.

Для этого существует несколько доступных вариантов:

  1. Диспансеризация и профосмотры - в рамках этих мероприятий граждане могут пройти флюорографию раз в два года. Это обследование является частью государственного здравоохранительного контроля и проводится для всех граждан старше 18 лет.

  2. Онкоскрининги - специальные акции и скрининги, проводимые медицинскими учреждениями, в том числе Центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы. Эти мероприятия позволяют пройти более детальное обследование на наличие рака легких.

  3. Рентгенография грудной клетки - доступна для всех желающих, кто хочет проверить здоровье легких.

Завершая обследование, врачи при необходимости направят пациента на дополнительные исследования, если будут обнаружены подозрительные изменения.

Важность регулярных скринингов

Центр амбулаторной онкологической помощи в Коломенской больнице проводит регулярные акции по онкоскринингу. Эти мероприятия позволяют провести рентгенографию грудной клетки, что дает возможность выявить даже небольшие отклонения на ранних стадиях. Записаться на эти обследования можно через официальные каналы больницы, такие как сайт и социальные сети.

Врачи напоминают, что чем раньше будет обнаружен рак, тем проще будет его лечить, а шансы на полное выздоровление значительно увеличатся. Преимущества таких регулярных обследований нельзя переоценить, поскольку рак легких на начальных стадиях может протекать бессимптомно.

Тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Медики настоятельно просят не игнорировать тревожные симптомы, которые могут быть признаком рака легких. К таким признакам относятся:

  1. Длительный кашель, который не проходит в течение нескольких недель.

  2. Боль в груди при дыхании или кашле.

  3. Одышка, которая появляется даже при легкой физической активности.

  4. Мокрота с кровью.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, важно как можно скорее обратиться к терапевту. Врач проведет необходимые анализы и назначит дальнейшие обследования, чтобы точно поставить диагноз и при необходимости начать лечение как можно раньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование длительного кашля или одышки → Усложнение состояния, поздняя диагностика рака легких → Обращение к врачу при первых признаках, регулярное обследование.

Отказ от прохождения флюорографии → Повышенный риск невыявленных заболеваний на ранних стадиях → Регулярная флюорография, участие в онкоскринингах.

Плюсы и минусы диагностики рака легких

Плюсы диагностики Минусы
Раннее выявление заболевания увеличивает шанс на успешное лечение Не всегда легко убедить людей пройти обследование
Доступность: флюорография и рентгенография проводятся в рамках диспансеризации и профосмотров Необходимость регулярного контроля за здоровьем
Помогает выявить не только рак, но и другие заболевания легких Может потребоваться дополнительное обследование, если есть подозрения

FAQ

Как часто нужно проходить флюорографию?
Флюорография должна проводиться раз в два года для всех граждан старше 18 лет в рамках диспансеризации.

Что делать, если я заметил у себя симптомы рака легких?
При наличии симптомов, таких как кашель, боль в груди или одышка, нужно незамедлительно обратиться к врачу для диагностики.

Можно ли избежать рака легких?
Риск возникновения рака легких можно значительно снизить, если пройти регулярные медицинские обследования, соблюдать гигиену и избегать курения.

Мифы и правда

Миф: Если нет симптомов, значит, рак легких не угрожает.
Правда: Рак легких на ранних стадиях может протекать бессимптомно, поэтому важно проходить регулярные обследования.

Миф: Только курильщики подвержены раку легких.
Правда: Хотя курение является основным фактором риска, рак легких может развиться и у некурящих людей.

Миф: Флюорография — это болезненная и опасная процедура.
Правда: Флюорография — это быстрый и безопасный метод диагностики, который позволяет выявить заболевания легких.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Насыщенные жиры повышают холестерин и вредят сосудам даже без ожирения — исследователи Оксфорда сегодня в 10:01
Не поправилась ни на грамм, а сердце пострадало — вот как действует жирная пища

Учёные выяснили, что всего три недели жирной пищи достаточно, чтобы ухудшить работу сердца и сосудов. Рассказываем, какие продукты опасны и как вернуть здоровье питанием.

Читать полностью » Врач Мария Стратонова: недолеченный трихомониаз повышает риск заражения ВИЧ сегодня в 9:44
Стала внимательнее относится к своему здоровью после диагноза трихомониаз — важные уроки

Как трихомониаз может повысить риск заражения ВИЧ и какие последствия могут возникнуть при недолеченной инфекции — советы эксперта.

Читать полностью » Антибиотики при кашле помогают только при бактериальной инфекции — Сергей Ложкин сегодня в 9:01
Раньше сразу пил антибиотики при кашле — теперь понимаю, как сильно ошибалась

Кашель не всегда требует антибиотиков. Врач объясняет, почему опасно лечиться самостоятельно, в каких случаях препараты действительно нужны и как не навредить организму.

Читать полностью » Врач Екатерина Трибуль: прививка от гриппа не вызывает заболевания сегодня в 8:36
Сделала прививку от гриппа и вот что произошло: развенчиваем мифы

Мифы о прививке от гриппа: развенчание заблуждений и объяснение, почему вакцинация необходима для всех.

Читать полностью » Профилактика тромбоза начинается с движения, воды и контроля веса — Антон Кравцов сегодня в 8:01
Раньше не придавала значения этим мелочам — а именно они защищают от тромбов

Тромбоз может развиться внезапно даже у молодых. Как защитить себя — простые шаги, советы врачей и привычки, которые продлевают жизнь.

Читать полностью » Марина Вершинина: генетика, экология и дефицит йода влияют на здоровье щитовидной железы сегодня в 7:31
Поняла, как экология влияет на мою щитовидную железу — вот что я начала делать

Как предотвратить проблемы с щитовидной железой и какие меры помочь избежать заболеваний — советы эксперта по профилактике и лечению.

Читать полностью » Здоровье кишечника зависит от питания, воды, сна и спокойствия — Марина Кузнецова сегодня в 7:02
Проснулась, выпила стакан воды — и перестала чувствовать тяжесть после завтрака

Кишечник — зеркало здоровья. Как питание, вода, физическая активность и контроль стресса помогают сохранить его в идеальной форме.

Читать полностью » Стоматолог Илья Антонов: зубам требуется зимняя подготовка сегодня в 6:25
Подумал, что зубы не нуждаются в подготовке к зиме — а потом столкнулся с последствиями

Как подготовить зубы к зимнему сезону, избежать повреждений и сохранить здоровье полости рта — советы от стоматолога.

Читать полностью »

Новости
Еда
Челюсть отвисла: курица в духовке целиком — аромат по дому, а вкус лучше, чем у бабушкиных рецептов
Еда
Беру тыкву и кефир — пирог получается нежным и рассыпчатым без муки: жаль, раньше не знал
Туризм
В национальных парках Таиланда открылись маршруты для треккинга без специального разрешения
Спорт и фитнес
Методика домашних тренировок, с которой я похудела на 5 кг за месяц — делюсь результатами
Садоводство
Бросила семена бархатцев в холодную землю — теперь вредители обходят грядки стороной
Еда
Солю картошку фри после жарки — а зря: добавил эту приправу, и вкус стал бомбический
Дом
Как побороть осеннюю хандру: яркий декор, освещение и ароматерапия в доме
Садоводство
Пересадила кактус именно так— и теперь он не только красив, но и здоров: жалею, что не сделала раньше
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet