Просто кашлял три недели — врачи нашли то, от чего волосы встают дыбом

Рак лёгких остаётся одной из самых распространённых и опасных форм онкологических заболеваний, при этом значительная часть случаев связана не только с курением, но и с воздействием вредных факторов на работе. Заместитель главного врача ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова" Ибрагим Бабаев рассказал, кто входит в группу повышенного риска и как снизить вероятность развития болезни.

"В зоне риска у нас люди, которые работают на вредном производстве, связаны с асбестом, с тяжёлыми металлами, которые постоянно дышат промышленной пылью", — отметил Бабаев.

Основные факторы риска

Работа в условиях загрязнённого воздуха — одна из ключевых причин развития опухолей лёгких. Мельчайшие частицы пыли, паров металлов и химических соединений при длительном воздействии повреждают клетки дыхательных путей и могут вызывать злокачественные изменения.

К группе риска относятся:

сотрудники предприятий, где используется асбест , свинец, кадмий, никель, хром;

работники металлургических, цементных, химических и угольных производств ;

люди, проживающие в промышленных районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Но вредные условия труда — не единственный фактор.

"Помимо них, в группу риска также входят люди, которые имеют отягощённую наследственность, а также те, кто курит более 20 лет", — добавил врач.

Возрастная категория, наиболее подверженная заболеванию, — от 40 до 75 лет.

Таблица "Сравнение основных факторов риска"

Фактор Описание влияния Вероятность развития заболевания Курение Повреждение клеток лёгких токсинами и канцерогенами табачного дыма Высокая (в 10-20 раз выше, чем у некурящих) Работа с асбестом Микрочастицы оседают в бронхах, вызывая хроническое воспаление Очень высокая, особенно при сочетании с курением Воздействие тяжёлых металлов Накопление токсичных соединений в лёгких Средняя-высокая Загрязнённый воздух (пыль, выхлопные газы) Долговременное раздражение слизистой дыхательных путей Умеренная Наследственность Наличие онкологических заболеваний у близких родственников Средняя

Как снизить риск

Шаг 1. Избегайте курения и пассивного вдыхания дыма

Отказ от сигарет снижает риск рака лёгких уже через несколько лет. Даже пассивное курение увеличивает вероятность болезни на 30%.

Шаг 2. Используйте защитные средства на работе

При работе с пылью и химическими веществами обязательны респираторы, системы вентиляции и фильтрации воздуха.

Шаг 3. Следите за состоянием лёгких

Проходите флюорографию или низкодозовую КТ ежегодно, особенно если вы старше 40 лет или работаете в опасных условиях.

Шаг 4. Укрепляйте иммунитет

Правильное питание с достаточным количеством витаминов A, C, E и омега-3 жирных кислот помогает защитить клетки от повреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо этого Игнорирование защитных мер на производстве Повышенный риск онкопатологии Использовать индивидуальные средства защиты Курение при работе с химическими веществами Многократное усиление токсического воздействия Полный отказ от табака Пренебрежение диспансеризацией Позднее выявление болезни Проходить обследования ежегодно Самолечение при хроническом кашле Потеря времени и ухудшение прогноза Обратиться к пульмонологу или онкологу

А что если симптомы уже появились?

Первые признаки болезни часто напоминают обычные респираторные инфекции — кашель, одышка, слабость. Опасность в том, что человек долго не обращает внимания на симптомы. Если кашель длится более трёх недель, сопровождается кровянистыми прожилками или болями в груди — нужно немедленно обратиться к врачу.

Таблица "Плюсы и минусы регулярных обследований"

Плюсы Минусы Раннее выявление опухолей Необходимость тратить время на обследование Возможность начать лечение на ранней стадии Возможен ложноположительный результат Профилактика тяжёлых осложнений Финансовые расходы (при обращении в частные клиники)

Мифы и правда

Миф 1. Рак лёгких бывает только у курильщиков.

Правда. Около 15% случаев диагностируется у людей, никогда не куривших — из-за загрязнения воздуха или работы с вредными веществами.

Миф 2. Если флюорография чистая, значит, лёгкие здоровы.

Правда. На ранних стадиях опухоль может быть не видна. При сомнениях назначают низкодозовую компьютерную томографию (КТ).

Миф 3. Если человек бросил курить, риск исчезает сразу.

Правда. Риск постепенно снижается, но возвращается к уровню некурящего лишь через 10-15 лет.

3 интересных факта

Асбест признан Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном первого класса — он вызывает не только рак лёгких, но и мезотелиому.

Люди, работающие в шахтах и металлургии, чаще страдают хронической обструктивной болезнью лёгких, что повышает риск онкологии.

По данным ВОЗ, отказ от курения к 40 годам снижает риск смерти от рака лёгких более чем на 90%.