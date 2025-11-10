Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
онкобольной рак больница
онкобольной рак больница
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:11

Просто кашлял три недели — врачи нашли то, от чего волосы встают дыбом

Врач Ибрагим Бабаев: курение и контакт с асбестом многократно повышают риск рака лёгких

Рак лёгких остаётся одной из самых распространённых и опасных форм онкологических заболеваний, при этом значительная часть случаев связана не только с курением, но и с воздействием вредных факторов на работе. Заместитель главного врача ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова" Ибрагим Бабаев рассказал, кто входит в группу повышенного риска и как снизить вероятность развития болезни.

"В зоне риска у нас люди, которые работают на вредном производстве, связаны с асбестом, с тяжёлыми металлами, которые постоянно дышат промышленной пылью", — отметил Бабаев.

Основные факторы риска

Работа в условиях загрязнённого воздуха — одна из ключевых причин развития опухолей лёгких. Мельчайшие частицы пыли, паров металлов и химических соединений при длительном воздействии повреждают клетки дыхательных путей и могут вызывать злокачественные изменения.

К группе риска относятся:

  • сотрудники предприятий, где используется асбест, свинец, кадмий, никель, хром;

  • работники металлургических, цементных, химических и угольных производств;

  • люди, проживающие в промышленных районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Но вредные условия труда — не единственный фактор.

"Помимо них, в группу риска также входят люди, которые имеют отягощённую наследственность, а также те, кто курит более 20 лет", — добавил врач.

Возрастная категория, наиболее подверженная заболеванию, — от 40 до 75 лет.

Таблица "Сравнение основных факторов риска"

Фактор Описание влияния Вероятность развития заболевания
Курение Повреждение клеток лёгких токсинами и канцерогенами табачного дыма Высокая (в 10-20 раз выше, чем у некурящих)
Работа с асбестом Микрочастицы оседают в бронхах, вызывая хроническое воспаление Очень высокая, особенно при сочетании с курением
Воздействие тяжёлых металлов Накопление токсичных соединений в лёгких Средняя-высокая
Загрязнённый воздух (пыль, выхлопные газы) Долговременное раздражение слизистой дыхательных путей Умеренная
Наследственность Наличие онкологических заболеваний у близких родственников Средняя

Как снизить риск

Шаг 1. Избегайте курения и пассивного вдыхания дыма

Отказ от сигарет снижает риск рака лёгких уже через несколько лет. Даже пассивное курение увеличивает вероятность болезни на 30%.

Шаг 2. Используйте защитные средства на работе

При работе с пылью и химическими веществами обязательны респираторы, системы вентиляции и фильтрации воздуха.

Шаг 3. Следите за состоянием лёгких

Проходите флюорографию или низкодозовую КТ ежегодно, особенно если вы старше 40 лет или работаете в опасных условиях.

Шаг 4. Укрепляйте иммунитет

Правильное питание с достаточным количеством витаминов A, C, E и омега-3 жирных кислот помогает защитить клетки от повреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо этого
Игнорирование защитных мер на производстве Повышенный риск онкопатологии Использовать индивидуальные средства защиты
Курение при работе с химическими веществами Многократное усиление токсического воздействия Полный отказ от табака
Пренебрежение диспансеризацией Позднее выявление болезни Проходить обследования ежегодно
Самолечение при хроническом кашле Потеря времени и ухудшение прогноза Обратиться к пульмонологу или онкологу

А что если симптомы уже появились?

Первые признаки болезни часто напоминают обычные респираторные инфекции — кашель, одышка, слабость. Опасность в том, что человек долго не обращает внимания на симптомы. Если кашель длится более трёх недель, сопровождается кровянистыми прожилками или болями в груди — нужно немедленно обратиться к врачу.

Таблица "Плюсы и минусы регулярных обследований"

Плюсы Минусы
Раннее выявление опухолей Необходимость тратить время на обследование
Возможность начать лечение на ранней стадии Возможен ложноположительный результат
Профилактика тяжёлых осложнений Финансовые расходы (при обращении в частные клиники)

Мифы и правда

Миф 1. Рак лёгких бывает только у курильщиков.
Правда. Около 15% случаев диагностируется у людей, никогда не куривших — из-за загрязнения воздуха или работы с вредными веществами.

Миф 2. Если флюорография чистая, значит, лёгкие здоровы.
Правда. На ранних стадиях опухоль может быть не видна. При сомнениях назначают низкодозовую компьютерную томографию (КТ).

Миф 3. Если человек бросил курить, риск исчезает сразу.
Правда. Риск постепенно снижается, но возвращается к уровню некурящего лишь через 10-15 лет.

3 интересных факта

Асбест признан Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном первого класса — он вызывает не только рак лёгких, но и мезотелиому.

Люди, работающие в шахтах и металлургии, чаще страдают хронической обструктивной болезнью лёгких, что повышает риск онкологии.

По данным ВОЗ, отказ от курения к 40 годам снижает риск смерти от рака лёгких более чем на 90%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пила чай габа ради сна — и не могла уснуть до утра: вот почему вчера в 23:55

Чай габа обещает расслабление и спокойный сон, но научные данные ставят под сомнение его реальные эффекты. Узнайте, стоит ли верить в чудеса габы.

Читать полностью » Сыворотки с витамином C помогают выровнять тон кожи и снизить проявления постакне вчера в 23:43
Антиоксидант, который делает кожу ярче: что нужно знать о витамине C

Витамин C осветляет, выравнивает и защищает — если подобрать формулу и режим. Разбираем, какой тип выбрать, как наносить и с чем сочетать, чтобы кожа сияла.

Читать полностью » Эксперты: день рождения под открытым небом повышает настроение и снижает стресс вчера в 23:40
Забудьте про кафе и застолья — вот как устроить день рождения под открытым небом, чтобы всем понравилось

Твой день рождения — повод выбраться на воздух: ужин под звёздами, вечер у костра или пикник с друзьями. 15 идей, которые сделают праздник по-настоящему твоим.

Читать полностью » Домашнее снятие гель-лака требует защиты кожи и правильного выбора растворителя вчера в 22:40
От фольги до масел: домашние способы снять гель-лак безопасно и красиво

Сорвать гель-лак легко, восстановить ногти — нет. Разбираем быстрые и щадящие способы домашнего снятия, пошагово и без лишних травм.

Читать полностью » Жила себе спокойно — пока анализ не показал одно: почки вчера в 22:28

800 миллионов людей страдают от хронической болезни почек, но многие даже не подозревают об этом. Узнайте о факторах риска и ранних симптомах, которые могут спасти вашу жизнь.

Читать полностью » Эксперты советуют выбирать формат дня рождения по уровню энергии и настроению вчера в 22:22
Перестал пытаться угодить всем — и это был лучший день рождения в моей жизни

Хочешь провести день рождения необычно, но без лишнего стресса? Подборка идей поможет устроить праздник, который будет только твоим — от спа-дня до вечеринки под любимую музыку.

Читать полностью » Прошла всего 3000 шагов — и мозг стал работать как в 30 лет: врачи удивлены эффектом вчера в 21:23

Новое исследование показало, что всего 3000 шагов в день могут сохранить ясность ума и снизить риск когнитивного снижения у пожилых людей.

Читать полностью » Ела меньше и теряла мышцы — пока не узнала, сколько белка нужно на самом деле вчера в 20:19

Узнайте, как правильно рассчитать норму белка для похудения без потери мышечной массы. Эксперт раскрывает секреты белкового рациона для эффективного метаболизма.

Читать полностью »

Новости
Дом
Как избежать проблем с посудомоечной машиной: правильная загрузка для чистой посуды
Садоводство
Положила каладиумы в подвал — утром увидела, что произошло с луковицами
Авто и мото
Автоэксперт Касьяненко: шипованные шины должны быть установлены на всех четырёх колёсах
Садоводство
Не знала, что эти растения очищают воздух даже в тени — теперь держу их на каждом подоконнике
Питомцы
Раньше боялась стричь кошке когти — теперь делаю так: спокойно и без царапин
Спорт и фитнес
Сделала всего 10 повторов — и поняла, почему спортсмены без ума от этого упражнения
Авто и мото
Секрет зимней заправки: почему дешёвый бензин обойдётся дороже
Туризм
Чемодан пропал, а авиакомпания молчит – пошаговый план, как вернуть вещи и получить компенсацию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet