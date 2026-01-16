Пока одни копят на море, другим предлагают ночёвку на Луне: от названной цены волосы встают дыбом

Космический туризм выходит за пределы околоземной орбиты и делает следующий шаг — к поверхности Луны. Частные компании все смелее рассматривают спутник Земли как новое пространство для путешествий и размещения гостей. Уже обозначены сроки первых полетов, форматы проживания и ориентиры по цене. Об этом сообщает tourdom.ru.

Отель с видом на Землю

Калифорнийский стартап GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) представил проект по созданию первых туристических отелей на Луне. Компания планирует начать отправку путешественников в 2032 году, о чем говорится на официальном сайте проекта. Инициатива ориентирована на обеспеченных клиентов, для которых важен не только сервис, но и сам факт пребывания за пределами Земли.

По замыслу разработчиков, лунные отели должны занять нишу, где сегодня активно развивается премиальный туризм, ориентированный на уникальный личный опыт. Космическое путешествие вписывается в логику рынка, где ценность редких впечатлений постепенно вытесняет традиционное понимание роскоши.

Почему проект стал возможен

В GRU Space отмечают, что решающим фактором стало снижение стоимости запусков. Существенную роль сыграли многоразовые ракеты SpaceX, а также конкуренция со стороны Blue Origin и других международных программ. Это позволило рассматривать Луну не только как объект научных исследований, но и как площадку для коммерческих проектов.

По оценке компании, космические полеты уже сейчас воспринимаются как эксклюзивный формат путешествий. В перспективе они могут встать в один ряд с другими дорогостоящими маршрутами, которые выбирают состоятельные туристы.

"Клиенты будут совершать полеты на лицензированных коммерческих аппаратах партнеров, таких как SpaceX или Blue Origin, а наша роль — координация всей программы полета и операций на лунной поверхности", — поясняет представитель GRU Space.

Формат путешествия и стоимость

Пилотный этап проекта предполагает использование компактных надувных модулей для проживания двух-четырех человек. Эти конструкции будут доставляться на Луну вместе с туристами. Компания берет на себя медицинский отбор, подготовку участников, планирование миссий и страхование рисков.

При трех экспедициях в год стоимость тура для одного человека оценивается примерно в 416 тысяч долларов. Для сравнения, на Земле уже фиксируются самые дорогие туры для состоятельных путешественников с бюджетами в десятки миллионов рублей. В дальнейшем GRU Space планирует перейти к строительству стационарных комплексов, рассчитанных на десять гостей, что может снизить цену поездки до 83 тысяч долларов.

Кто стоит за проектом

Основателем стартапа является выпускник Калифорнийского университета в Беркли Скайлер Чан. По данным ArsTechnica, GRU Space получила поддержку бизнес-инкубатора Y Combinator, однако объем инвестиций не раскрывается. До старта туристических миссий запланированы технологические полеты в 2029 и 2031 годах.

Лунные отели пока остаются проектом будущего, но уже сейчас видно, что космический туризм постепенно формирует новый сегмент индустрии путешествий.