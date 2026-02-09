В Японии показали план получения энергии из космоса — после этого мир уже не будет прежним

Япония снова предлагает взглянуть на энергетику под неожиданным углом — буквально из космоса. Один из крупнейших японских строительных гигантов представил концепцию, которая объединяет Луну, солнечную энергию и глобальные энергосети. Проект обещает изменить само представление о том, где и как человечество может получать электричество. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Идея, выходящая за пределы Земли

Корпорация Shimizu предложила концепцию под названием "Лунное кольцо", предполагающую размещение гигантского пояса солнечных панелей вдоль лунного экватора. Такая система позволит собирать солнечную энергию практически непрерывно, так как на Луне отсутствует атмосфера, а солнечное излучение не ослабляется облаками или погодными условиями. В компании подчеркивают, что подобный подход способен кардинально изменить баланс мировых источников энергии и снизить нагрузку на традиционные электростанции.

"Переход от экономичного использования ограниченных ресурсов к неограниченному использованию чистой энергии — предел мечтаний всего человечества", — говорится на сайте компании.

По расчетам разработчиков, ширина солнечного пояса может достигать сотен километров, а протяженность — около 11 тысяч километров по окружности Луны. Это превращает проект в одну из самых масштабных энергетических инициатив, когда-либо предложенных человеком.

Энергетический потенциал и глобальные масштабы

Согласно концепции Shimizu, "Лунное кольцо" способно генерировать до 13 000 тераватт энергии. Для понимания масштаба: этот показатель в разы превышает суммарную установленную мощность электростанций многих развитых стран. Такой объем теоретически позволил бы покрыть значительную часть мирового спроса на электричество и сократить использование ископаемого топлива.

Отдельное внимание уделяется стабильности поставок. Лунная солнечная станция не зависит от смены дня и ночи на Земле, а значит, может стать источником базовой, предсказуемой генерации. В этом смысле проект логично вписывается в более широкий контекст развития технологий, где беспроводная передача энергии уже перестает быть чисто экспериментальной идеей и начинает рассматриваться как практический инструмент будущей энергетики.

Роботы, ИИ и строительство на Луне

Реализация проекта предполагает активное использование автономных роботизированных систем. По задумке компании, именно роботы будут заниматься подготовкой поверхности, выравниванием рельефа и монтажом панелей. Управление ими планируется вести дистанционно с Земли с участием операторов, которые будут контролировать ключевые этапы работ.

Такой подход позволяет минимизировать участие человека в опасной среде и использовать достижения в области искусственного интеллекта и космической инженерии. В Shimizu считают, что к середине 2030-х годов уровень технологий может позволить приступить к практической реализации идеи, несмотря на экстремальные условия лунной поверхности.

Как энергия вернется на Землю

Один из ключевых элементов проекта — передача энергии обратно на планету. Для этого предлагается использовать микроволновые и лазерные технологии. Лунные передатчики будут направлять энергетические потоки на наземные приемные станции, где энергия будет преобразовываться в электричество и распределяться по сетям.

Подобный принцип уже обсуждается в рамках наземных и орбитальных проектов и перекликается с тем, как солнечные электростанции меняют экосистемы и подход к размещению энергетической инфраструктуры. В случае с Луной масштаб и непрерывность передачи выводят эту идею на принципиально иной уровень.

Экология, риски и взгляд в будущее

Экологический эффект от подобного проекта может оказаться значительным. Отказ от части углеродоемких источников энергии и снижение зависимости от атомной генерации способны сократить выбросы и уменьшить давление на экосистемы. Кроме того, создание лунной инфраструктуры может стать базой для дальнейших научных и промышленных проектов, включая добычу ресурсов за пределами Земли.

При этом разработчики признают, что проект связан с серьезными вызовами. Речь идет о колоссальной стоимости, необходимости международного сотрудничества и технических рисках, включая воздействие лунной пыли и космического мусора. Тем не менее сама концепция уже сегодня задает направление для обсуждения будущего энергетики и роли космоса в жизни человечества.