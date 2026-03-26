Наталья Орлова Опубликована сегодня в 12:40

Мёртвая тишина оказалась обманом: поверхность Луны постоянно дрожит и пугает скрытой активностью

Представьте, что вы гуляете по покрытой пыльной коркой поверхности Луны: под ногами — звенящая пустота, каждый шаг отдает глухим эхом в скафандре, а вокруг царит мертвая тишина, нарушаемая лишь редкими сейсмическими толчками. Проблема в том, что наша соседка по орбите совсем не застывший камень, каким она кажется издалека, несмотря на кажущуюся невозмутимость, она постоянно "дрожит". Старые способы отслеживать эти колебания, доставшиеся нам в наследство от программы "Аполлон", уже давно не соответствуют современным задачам, ведь установка громоздких приборов — это всегда риск и логистический кошмар для любого освоения Луны.

"Луна проявляет себя как сейсмически активное тело, однако классические методы мониторинга требуют огромных усилий при развертывании приборов. Оптоволоконные кабели обладают уникальным сочетанием доступности и прочности, что делает их идеальными кандидатами для замены старых узкоспециализированных систем. Мы фактически превращаем длинную линию связи в бесконечный ряд датчиков, способных фиксировать малейшие смещения лунной коры в реальном времени".

Эксперт в области науки Алексей Кузнецов

Оптоволокно как глобальный сейсмограф

Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории предложили радикально простой путь: использовать привычные нам интернет-кабели в качестве "нервной системы" для Луны. Вместо того чтобы полагаться на одиночные приборы, которые фиксируют колебания почвы только в одной конкретной точке, исследователи предлагают прокладывать многокилометровые линии оптоволокна. Такая сеть превращает каждый сегмент кабеля в чувствительный элемент, работающий по методу распределенного акустического зондирования.

Технология основана на пропускании лазерных импульсов через стекловолокно, что позволяет регистрировать малейшие вибрации по всей длине провода. Это напоминает то, как сейсмический анализ позволяет изучать недра планет, только теперь этот инструмент становится мобильным и гораздо более масштабным. Подобные методы исследований, как и поиск способов очистки воды, показывают, насколько эффективно применение фундаментальных законов физики в экстремальных условиях.

Если раньше любая научная аппаратура была "штучным товаром", то здесь сама инфраструктура связи становится научным прибором. Это позволяет ученым получать непрерывную картину сейсмической активности вместо фрагментарных данных, что критически важно для понимания глобальных процессов протекающих внутри спутника.

Почему классические датчики уходят в прошлое

Традиционные сейсмометры хороши для стационарных условий стабильной Земли, но на лунной поверхности они сталкиваются с рядом инженерных ограничений. Развертывание каждого такого устройства требует значительных затрат человеческого труда, а их радиус действия всегда оставался ограниченным. По аналогии с тем, как изменения климата требуют новых способов слежения за ледниками, здесь нам нужен инструмент для работы с недоступными участками коры.

Главный недостаток старых систем — их привязанность к одной локации, что делает создание обширной сети наблюдения архисложной задачей. Использование волоконно-оптической системы решает этот вопрос: один кабель покрывает огромную площадь, регистрируя толчки лучше, чем десяток разрозненных сейсмографов. Это сродни переходу от аналоговых технологий к высокоточным цифровым интерфейсам, которые мы используем повсеместно, включая столь необычные вещи, как инновационные материалы для электроники.

Стоимость доставки тяжелого оборудования на Луну всегда была сдерживающим фактором. Лёгкие и прочные кабели занимают минимум места и веса по сравнению с полновесными научными станциями прошлого века. Это открывает дорогу к поиску ответов на вопросы, которые мы раньше считали неразрешимыми из-за банальной нехватки данных, точно так же, как ученые ищут потенциально обитаемые миры вокруг других звезд.

Будущее под контролем роботов

Проект "Артемида" делает ставку на автоматизацию, и прокладка датчиков с помощью луноходов идеально вписывается в эту стратегию. Астронавтам больше не нужно рисковать жизнями или тратить драгоценное время на ручную установку оборудования, ведь роботы способны разматывать километры волокна прямо по ходу движения. Создание инфраструктуры, которая служит одновременно для связи и мониторинга, — это фундамент долгосрочного присутствия человека на Луне.

Сейсмическая карта теперь будет обновляться постоянно, предупреждая астронавтов о зонах риска перед посадкой или строительством базы. Это позволит планировать экспедиции с гораздо более высоким уровнем выживаемости, ведь мониторинг недр Луны — это вопрос нашей безопасности. Мы наблюдаем, как научный подход, напоминающий исследование древних объектов, таких как неолитические туннели, переходит на совершенно новый, межпланетный уровень реализации.

"Интеграция сенсорных технологий в автоматизированные миссии — это логичный шаг развития космонавтики. Использование оптоволокна позволяет нам практически бесплатно, в рамках прокладки путей связи, получать колоссальные объемы научной информации. Будущие поселения на поверхности Луны будут нуждаться в таком мониторинге, чтобы гарантировать стабильность конструкций и безопасность операторов в условиях постоянной сейсмической активности".

Эксперт в области науки Ирина Соколова

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

