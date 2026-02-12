Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая

Рассада не сверяется с астрономическими таблицами, когда приходит время прорастать. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на комментарий садовода и блогера Марины Рыкалиной, которая объяснила жителям Архангельской области, почему лунный календарь не играет решающей роли при посеве.

Что действительно влияет на всходы

По словам специалиста, семена прорастают при соблюдении базовых условий — тепла, влаги и достаточного запаса питательных веществ. Именно эти факторы определяют скорость и качество появления ростков, а не положение Луны на небе. В природе, отмечает она, растения ориентируются на среду, а не на календарные рекомендации.

"В природе семена всходят независимо от фазы луны, они всходят тогда, когда есть влага, тепло и энергия, которая заложена в семени. Семечку огурчика все равно, какая сегодня луна. Его посадили, тепло дали, питание дали, водичку дали, все, оно взойдет", — пояснила садовод.

Рыкалина подчеркивает, что соблюдение агротехнических сроков и создание стабильных условий зачастую важнее любых астрологических ориентиров. Если семя обеспечено ресурсами, оно реализует заложенный в нем потенциал вне зависимости от фаз.

Риски слепого следования календарю

Эксперт считает, что само по себе использование лунного календаря не причиняет вреда. Однако чрезмерная ориентация на такие рекомендации может привести к потере времени. Если дачник откладывает посев в ожидании "благоприятного дня", он рискует пропустить оптимальный период для конкретной культуры.

В условиях северных регионов, включая Архангельскую область, временное окно для выращивания рассады особенно ограничено. Задержка в несколько дней способна повлиять на сроки высадки и, как следствие, на получение раннего урожая. Так что приоритет, по мнению специалиста, следует отдавать температурному режиму и состоянию почвы.

Коммерческий интерес вокруг темы

Отдельно Рыкалина обращает внимание на популярность лунных календарей. Она полагает, что спрос на подобные рекомендации поддерживается не только традициями, но и экономическими мотивами. Распространение календарей, по ее словам, стало частью рынка садоводческой продукции и информационных сервисов.

"Мне кажется, это такой способ заработать на дачниках деньги. Все это продаётся, раньше все распечатывалось, а сейчас этим немножко манипулируют в социальных сетях, чтобы привлечь внимание дачников", — заключила Марина Рыкалина.

Таким образом, специалист предлагает опираться прежде всего на объективные условия выращивания. И при выборе сроков посева учитывать климат, состояние грунта и особенности культуры, а не фазу спутника Земли.