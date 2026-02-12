Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая рассада в теплице
Молодая рассада в теплице
© public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:41

Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая

Рассада не сверяется с астрономическими таблицами, когда приходит время прорастать. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на комментарий садовода и блогера Марины Рыкалиной, которая объяснила жителям Архангельской области, почему лунный календарь не играет решающей роли при посеве.

Что действительно влияет на всходы

По словам специалиста, семена прорастают при соблюдении базовых условий — тепла, влаги и достаточного запаса питательных веществ. Именно эти факторы определяют скорость и качество появления ростков, а не положение Луны на небе. В природе, отмечает она, растения ориентируются на среду, а не на календарные рекомендации.

"В природе семена всходят независимо от фазы луны, они всходят тогда, когда есть влага, тепло и энергия, которая заложена в семени. Семечку огурчика все равно, какая сегодня луна. Его посадили, тепло дали, питание дали, водичку дали, все, оно взойдет", — пояснила садовод.

Рыкалина подчеркивает, что соблюдение агротехнических сроков и создание стабильных условий зачастую важнее любых астрологических ориентиров. Если семя обеспечено ресурсами, оно реализует заложенный в нем потенциал вне зависимости от фаз.

Риски слепого следования календарю

Эксперт считает, что само по себе использование лунного календаря не причиняет вреда. Однако чрезмерная ориентация на такие рекомендации может привести к потере времени. Если дачник откладывает посев в ожидании "благоприятного дня", он рискует пропустить оптимальный период для конкретной культуры.

В условиях северных регионов, включая Архангельскую область, временное окно для выращивания рассады особенно ограничено. Задержка в несколько дней способна повлиять на сроки высадки и, как следствие, на получение раннего урожая. Так что приоритет, по мнению специалиста, следует отдавать температурному режиму и состоянию почвы.

Коммерческий интерес вокруг темы

Отдельно Рыкалина обращает внимание на популярность лунных календарей. Она полагает, что спрос на подобные рекомендации поддерживается не только традициями, но и экономическими мотивами. Распространение календарей, по ее словам, стало частью рынка садоводческой продукции и информационных сервисов.

"Мне кажется, это такой способ заработать на дачниках деньги. Все это продаётся, раньше все распечатывалось, а сейчас этим немножко манипулируют в социальных сетях, чтобы привлечь внимание дачников", — заключила Марина Рыкалина.

Таким образом, специалист предлагает опираться прежде всего на объективные условия выращивания. И при выборе сроков посева учитывать климат, состояние грунта и особенности культуры, а не фазу спутника Земли.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фламинго-аглаонема теряет яркий цвет зимой — растение запускает скрытый механизм выживания сегодня в 14:32

Розовая аглаонема вдруг зеленеет? Это не болезнь, а реакция на условия: как свет, температура и влажность влияют на окраску листьев и как вернуть яркий цвет.

Читать полностью » Тонкие листья и слабые стебли: когда рассада намекает на нехватку питания сегодня в 13:55

Агроном Владимир Викулов рассказал NewsInfo, в каком случае рассаду действительно нужно подкармливать.

Читать полностью » Рассада вытянулась и зацвела на подоконнике — стало понятно, где был просчёт вчера в 15:29

Слишком ранний посев рассады в помещении может обернуться слабыми и больными растениями — как распознать проблему и помочь всходам без потери урожая.

Читать полностью » Семена упорно не всходили — оказалось, всё портил один вчера в 10:59

Даже качественные семена могут не взойти из-за условий и ошибок подготовки. Эксперт объяснила, почему народные методы не работают и что действительно помогает рассаде.

Читать полностью » Потос считают неубиваемым — но именно из-за этого он чаще всего погибает 10.02.2026 в 20:38

Потос считается идеальным комнатным растением, но часто разочаровывает владельцев: какие ошибки в уходе совершают чаще всего и как их избежать.

Читать полностью » Желтые листья и слабые корни: что на самом деле происходит с рассадой в торфяных стаканчиках 10.02.2026 в 18:15

Агроном Елизавета Тихонова рассказала NewsInfo почему картон и "торфяные" горшочки вредят рассаде весной.

Читать полностью » Поставил в комнате растение с пёстрыми листьями — интерьер сразу стал выглядеть дороже 10.02.2026 в 16:02

Цветные листья становятся новым трендом в интерьере: какие комнатные растения выбирают дизайнеры и как они меняют пространство без цветов.

Читать полностью » Этот полив убивает растения медленно — многие путают его с нехваткой воды 10.02.2026 в 10:52

Перелив — частая ошибка даже у внимательных садоводов: как избыток воды "душит" корни, какие симптомы выдают проблему и как наладить полив без рисков.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала
Красота и здоровье
Три главных признака: как за минуту определить свой тип кожи
Красота и здоровье
Кишечник болит, а анализы идеальны — врачи советуют начинать лечение с головы
Садоводство
Поливал эвкалипт "как все" — листья пожелтели за неделю: ошибка оказалась в одном нюансе
Недвижимость
Обычные ветки превращают квартиру в зимний оазис: этот бесплатный приём меняет интерьер за один вечер
Наука
Древний хищник покинул родные земли: путь через суперконтинент оказался дорогой к вымиранию
Наука
Морозные дни сокращаются, лёд слабеет: зимние соревнования входят в зону турбулентности
Красота и здоровье
Начал есть жирную рыбу каждую неделю — вспышек злости стало заметно меньше: учёные нашли связь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet