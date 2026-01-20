Луна открывает тайный ритм сада: дни силы, тишины и ошибок, которые растения не прощают

Вторая половина января и начало февраля — время, когда садоводы постепенно входят в сезон, ориентируясь не только на погоду за окном, но и на природные ритмы. Грамотно выбранные дни помогают избежать лишнего стресса для растений и выстроить уход более осознанно. Лунные фазы в этот период задают темп работ — от подготовки почвы до первых посевов. Об этом сообщает aif.ru.

Начало растущей Луны: подготовка и первые посевы

19–20 января Луна проходит знак Водолея и находится в фазе роста. Эти дни считают переходными: активных манипуляций с растениями стараются избегать, отдавая приоритет подготовке. Садоводы наводят порядок на стеллажах, подготавливают лотки, кассеты и почвенные смеси для будущих посевов зелени и декоративных культур. Такой подход хорошо вписывается в логику, где лунный календарь помогает организовать работу без спешки и хаоса.

21–22 января Луна переходит в Рыбы, и условия становятся мягче. Это подходящее время для старта посевов зелени и цветов с длительным рассадным периодом. Поливы проводят аккуратно, избегая переувлажнения, а внекорневые подкормки микроэлементами используют только при необходимости.

Конец января: рост и аккуратный уход

23–24 января растущая Луна находится в Овне. Посевы продолжаются, но с поправкой на характер знака: избыток влаги может навредить, поэтому упор делают на санитарные мероприятия и осторожную пикировку ранних цветов. Некоторые культуры, например хризантемы, развиваются медленнее других, и для них особенно важно не форсировать процессы.

25–26 января Луна в Тельце открывает более благоприятное окно для активных работ. Это удачное время для перевалки комнатных растений, посева цветов и умеренного полива. Первая четверть Луны допускает более плотный график, но корневую систему всё равно стараются тревожить минимально.

Переход к февралю: от роста к планированию

С 27 по 29 января, когда Луна проходит Близнецы, внимание переключают на сбор и сушку семян, лёгкие внекорневые обработки и регулярное проветривание теплиц или домашних стеллажей. 30–31 января и 1 февраля Луна находится в Раке — это одни из лучших дней для поливов, укоренения и посевов листовых культур на рассаду. При показаниях допустимы подкормки кальцием и магнием, но любые травмирующие работы лучше отложить.

2 февраля наступает полнолуние во Льве. В этот день растения особенно чувствительны, поэтому ограничиваются планированием: подписывают кассеты, готовят почвы, проверяют системы досветки. Такой подход перекликается с тем, что в январе дачникам рекомендовали начинать посев рассады без резких и поспешных действий.

Убывающая Луна: санитария и подготовка

3–4 февраля убывающая Луна в Деве подходит для наведения порядка. Проводят санитарную обработку посадок в доме и теплице, пропаривают грунт, дезинфицируют инвентарь. С 5 по 7 февраля, под знаком Весов, занимаются формировкой комнатных растений и удалением сухих листьев, стараясь обходиться без пересадок.

7–9 февраля Луна в Скорпионе позволяет делить корневища многолетников в домашних условиях или теплице, а также проводить обработки от почвенных вредителей. Завершают этот период 10–12 февраля в Стрельце, уделяя время профилактическим мерам, проветриванию, сушке почвенных смесей и ревизии удобрений.

Следование лунному календарю в этот отрезок помогает равномерно распределить нагрузку, поддержать здоровье растений и спокойно подготовиться к активной фазе сезона, не перегружая ни сад, ни самого садовода.