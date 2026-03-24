Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спутник Земли Луна
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 9:28

Луна превратится в гигантскую розетку: проект пояса из батарей обещает бесконечную энергию

Представьте, что однажды утро на планете наступает не из-за восхода солнца, а по свистку системы управления на обратной стороне Луны. Пока на Земле кто-то нервно подсчитывает остаток заряда в аккумуляторе электрокара, глядя на пустеющую шкалу, инженеры Shimizu Corp. предлагают радикальный выход из энергетического тупика. Идея построить "Лунное кольцо" — пояс из солнечных батарей шириной в сотни километров вдоль лунного экватора — звучит как плод воображения писателя-фантаста, но за этим стоят расчеты, продиктованные нуждами экономики, пережившей серьезный кризис после событий 2011 года. По сути, речь идет о превращении нашего естественного спутника в гигантскую электростанцию, работающую в режиме нон-стоп.

"Попытки освоения ресурсов спутника переходят из плоскости теоретических моделей в фазу инженерной проработки. Использование лунного грунта для создания конструкционных материалов позволяет нивелировать главную проблему космических строек — логистическую стоимость доставки массы с Земли. Впрочем, стабильность таких систем требует куда более тщательного анализа, чем мы привыкли видеть в презентациях. Важно понимать, что масштабирование любой технологии в вакууме сталкивается с непредсказуемой эрозией и деградацией материалов."

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Масштабы проекта и логика Лунного кольца

Концепция предполагает возведение полосы солнечных панелей шириной 250 миль, которая опояшет весь экватор Луны, растянувшись на 6800 миль. Основное преимущество такой конструкции — отсутствие атмосферы и погодных катаклизмов, которые на Земле постоянно влияют на эффективность сбора фотонов. Солнечные лучи будут падать на панели непрерывно, позволяя генерировать до 13 000 тераватт энергии.

Эта колоссальная мощность теоретически способна закрыть потребности человечества на многие десятилетия вперед. В отличие от земных нейросетей, которые иногда выдают желаемое за действительное, физические законы оптики в условиях лунного вакуума работают с предсказуемой высокой точностью. Инженеры рассчитывают на то, что кольцо будет постоянно ориентировано на нашу планету.

В проекте учитывается тот факт, что любые секреты Луны, вскрытые современными миссиями, могут помочь в выборе наиболее подходящих локаций для узлов передачи луча. Стабильность орбитальной механики позволит поддерживать постоянную связь станции с наземными приемниками.

Бетон из пыли: локальное производство

Транспортировка строительных материалов с Земли сделала бы проект неподъемным даже для крупнейших экономик мира. В компании решили эту задачу за счет использования местного реголита — лунной пыли и гравия, которые предлагается смешивать с водородом, привезенным с Земли, для получения воды и кислорода. Из этой смеси планируют производить бетон и стекловолокно прямо на месте.

Использование роботизированных систем, управляемых с Земли, позволяет не подвергать персонал риску в условиях суровой радиации и экстремальных температур. Если взглянуть на масштабные подземные туннели, оставленные древней мегафауной, становится понятно, что природа умеет создавать выдающиеся структуры, но человек планирует идти путем автоматизированной сборки.

Разработка технологий для строительства в неземных условиях требует учета того, как гравитация влияет на структуру материалов и долговечность возводимых объектов. Автономность роботов — это не просто прихоть, а единственное возможное решение текущей задачи.

Микроволновая магия передачи ресурса

После того как солнечная энергия собрана в электрический ток, перед инженерами встает задача его трансляции через космическое пространство. План Shimizu Corp. подразумевает преобразование накопленного ресурса в мощные микроволновые или лазерные пучки. Эти лучи будут направляться на Землю, где гигантские антенны-приемники преобразуют их обратно в электрическую энергию для энергосетей.

Идея кажется футуристической, но физически передача энергии через сфокусированное излучение возможна. Интересно, что гравитационное влияние наших соседей по системе уже косвенно меняет климат Земли через циклы вращения, тогда как человечество пытается осознанно корректировать баланс ресурсов с помощью космоса.

Конечно, эффективность такой конверсии будет зависеть от точности фокусировки луча и потерь в атмосфере. Однако чистота и отсутствие углеродного следа делают этот способ производства крайне заманчивым для будущего зеленой энергетики.

Технические и управленческие преграды

Главный риск проекта заключается в его колоссальной сложности и отсутствии просчитанной сметы. Борьба с мелкодисперсной лунной пылью остается одной из самых острых проблем — она способна забивать любые механизмы и быстро терять прозрачность фотоэлектрических панелей. Помимо инженерных трудностей, требуется небывалое единство стран, чтобы сделать окололунное пространство общедоступным полигоном.

Нельзя забывать и про то, как биография планет учит нас бережливости. Мы часто находим ресурсы там, где раньше их не искали, как, например, следы воды в обычных метеоритах. Подобные находки заставляют пересматривать подходы к поиску сырья, но лунное кольцо требует ресурсов, которые пока недоступны.

Если проект перейдет в стадию реализации к 2035 году, это будет означать глобальный прорыв в энергетике. Однако пока это звучит как глубокая исследовательская концепция, требующая доказательств эффективности каждого звена.

"Научный прогресс часто движется через такие концептуальные прыжки, которые на старте кажутся нереализуемыми. Анализ энергетических трендов показывает, что рано или поздно мы выйдем за пределы биосферы Земли для поиска новых мощностей. Передача энергии на большие расстояния с помощью сфокусированного излучения — это вопрос лишь точности контроля среды передачи. Будущее образования в области фундаментальной науки сегодня готовится к решению именно таких задач, где космос становится промышленной площадкой."

Эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

FAQ

Возможна ли реализация проекта в ближайшие 20 лет?
Скорее всего, проект останется концептуальным из-за отсутствия технологий для массового строительства в условиях вакуума и высокой стоимости лунной логистики.

Как лунная пыль влияет на работу панелей?
Агрессивная, острая пыль оседает на оборудовании, царапает поверхности и блокирует солнечный свет, что требует разработки сложных систем очистки.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet