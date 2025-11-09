Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by 16 владимир 1967 is licensed under CC BY 4.0
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 3:25

Облако пыли на Луне стало загадкой: как перепады температур меняют её форму

Ученые объяснили асимметрию пылевого облака на Луне: роль температурных перепадов

Загадочное облако пыли, окружающее Луну, всегда обращается к Солнцу. Это облако имеет асимметричную форму: больше пыли на дневной стороне, чем на ночной. Примечательно, что, несмотря на то, что облако состоит в основном из мелких частиц пыли, оно имеет довольно низкую плотность, что делает его почти невидимым невооружённым глазом. Однако новое исследование может помочь разгадать тайну его необычной формы.

Лунный реголит: основа пыльного облака

Лунная поверхность покрыта слоем серого материала, который называют реголитом. Этот слой образуется из-за постоянной бомбардировки Луны микрометеороидами — крошечными обломками астероидов и комет. На Земле такие частицы сгорают в атмосфере, но на Луне, лишённой атмосферы, они остаются, постоянно влияя на ландшафт. В результате этих столкновений поверхность Луны постепенно покрывается слоем пыли.

Лунное облако: уникальная асимметрия

В 2015 году учёные заметили, что пыль, поднимающаяся микрометеороидами, образует облако, которое простирается на несколько сотен миль над Луной. Несмотря на свою низкую плотность (всего 0,004 частицы на кубический метр), облако привлекло внимание из-за своей асимметрии. Особенно заметна разница в распределении пыли между дневной и ночной сторонами Луны: на дневной стороне пыли гораздо больше.

"Максимальная измеренная плотность составила всего 0,004 частицы на кубический метр (что эквивалентно 4 пылинкам в зернохранилище)", — отметил Себастьен Веркерке, научный сотрудник Национального центра космических исследований (Национальное космическое агентство Франции) в Париже и автор исследования.

Исходно учёные считали, что эту асимметрию можно объяснить траекториями метеороидов, которые чаще попадают на дневную сторону Луны. Но Веркерке заметил, что разница между ночной и дневной сторонами не ограничивается только метеороидами. Важным фактором является также температура.

Резкий перепад температур

На Луне нет атмосферы, которая могла бы сгладить перепады температуры, как на Земле. В то время как днём температура на поверхности Луны может достигать высоких значений, иногда превышающих температуру самого жаркого места на Земле, ночью ситуация кардинально меняется. Температура на ночной стороне Луны может быть в четыре раза ниже, чем в самых холодных местах Земли — в Антарктиде. Этот экстремальный перепад температур составляет 545 градусов по Фаренгейту (285 градусов по Цельсию). Именно этот температурный контраст заставил учёных задуматься, не влияет ли он на асимметрию пылевого облака.

Компьютерное моделирование гипотезы

Для проверки своей гипотезы о температурном влиянии на пыльное облако Веркерке и его коллеги обратились к компьютерным моделям. Они смоделировали столкновение микроскопических метеороидов с лунной пылью при двух различных температурах: 233 градуса по Фаренгейту (112 градусов по Цельсию) для дневной стороны и -297 градусов по Фаренгейту (-183 градуса по Цельсию) для ночной.

"Затем выброшенные пылинки отслеживаются индивидуально, чтобы контролировать их распределение в космосе", — сказал Веркерке.

Модели показали, что метеороиды, попадающие на более "пухлую" поверхность, выбрасывают меньше пыли, поскольку поверхность смягчает удары. В то время как при попадании на более плотную поверхность образуется больше низкоскоростных частиц. Интересно, что дневные метеороиды поднимали на 6-8% больше пыли, чем ночные.

Пылинки, достигающие орбит

Кроме того, оказалось, что более тёплая пыль, поднимающаяся при высокой температуре, обладает большей энергией и может достигать высоты орбитальных спутников. Это объясняет, почему спутники могут обнаруживать больше пыли именно в дневное время. Таким образом, как больший объём пыли, так и более высокие её частицы могут объяснить асимметрию облака в зависимости от температуры.

Исследования, которые будут продолжаться

В ближайших планах исследовательской группы — распространить свой анализ на другие космические тела, подвергающиеся воздействию микрометеороидов. Одним из интересных объектов для дальнейших исследований является Меркурий, температура которого значительно выше, чем на Луне. Это, в свою очередь, может привести к ещё более выраженной асимметрии пылевого облака на Меркурии. Исследователи также надеются, что миссия BepiColombo, которая исследует Меркурий, позволит проверить их гипотезу.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Помогает понять структуру пыли на Луне Модели и гипотезы требуют дополнительных исследований
Может помочь в изучении других планет Потребуются новые миссии для проверки теорий

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорирование температурных факторов при объяснении асимметрии пыли.
    Последствие: Неверное толкование причин асимметрии облака.
    Альтернатива: Учёт температурных различий при моделировании пылевых облаков.

  2. Ошибка: Сосредоточение только на метеороидах.
    Последствие: Недооценка влияния перепадов температур на пыль.
    Альтернатива: Включение термических факторов в модели.

  3. Ошибка: Недооценка влияния мелких частиц пыли.
    Последствие: Необоснованные выводы о влиянии метеороидов.
    Альтернатива: Учет всех факторов, влияющих на выброс пыли.

Что если…

…температурные различия на других планетах, таких как Меркурий, ещё более выражены, чем на Луне? Это может привести к ещё более странной форме пылевых облаков и новым открытиям.

Мифы и правда

  1. Миф: Пыль на Луне не имеет влияния на её атмосферу.
    Правда: Несмотря на отсутствие атмосферы, пыль активно воздействует на экосистему Луны.

  2. Миф: Асимметричное облако пыли — результат исключительно метеороидов.
    Правда: Температурные перепады оказывают значительное влияние на формирование облака.

Интересные факты

  1. Луна ежедневно подвергается воздействию нескольких тонн микрометеороидов.

  2. Метеороиды на Луне поднимают пыль, которая может достичь орбитальных спутников.

  3. Меркурий, с его более высокой температурой, может иметь ещё более выраженную асимметрию пылевых облаков.

Исторический контекст

  1. В 1969 году астронавты миссии "Аполлон 11" впервые нашли доказательства существования пыли на Луне.

  2. Исследования лунной пыли продолжаются с тех пор, на основании новых данных с автоматических станций.

  3. Миссия BepiColombo будет исследовать Меркурий, что может привести к новым открытиям о пылевых облаках в Солнечной системе.

