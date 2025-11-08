Луна оказалась не такой уж безжизненной: пылевое облако раскрывает её скрытые секреты

Луна, казалось бы, холодная и безжизненная, скрывает под своим безмолвием динамический процесс, который учёные только начинают понимать. Новое исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Planets, раскрывает загадку асимметричного пылевого облака, окружающего Луну — феномен, который уже несколько лет интригует астрономов.

По словам исследователей, под руководством Себастьена Веркерке из Национального центра космических исследований (CNES, Франция), странная форма облака объясняется не только метеоритными ударами, но и резкими перепадами температур между дневной и ночной сторонами Луны.

Луна в пыли: откуда облако

Поверхность Луны покрыта реголитом — рыхлым слоем пыли и мелких камней, образовавшимся после миллиардов лет метеоритных ударов. Эти микрометеороиды, размером не больше песчинки, ежедневно обрушиваются на Луну, выбивая из поверхности мельчайшие частицы.

В 2015 году астрономы впервые обнаружили, что поднятая пыль образует тонкое, но обширное облако, простирающееся на сотни километров вверх. Хотя это облако невидимо невооружённым глазом, орбитальные спутники зафиксировали его присутствие.

"Максимальная измеренная плотность составила всего 0,004 частицы на кубический метр — четыре пылинки на зернохранилище", — пояснил Себастьен Веркерке, первый автор исследования.

Однако облако оказалось асимметричным: оно гуще на дневной стороне Луны и особенно плотное в районе терминатора рассвета — границы между светом и тенью.

Виноваты не метеориты, а жара

Ранее считалось, что асимметрия связана с направлением падения метеороидов, чаще ударяющих по освещённой стороне. Но новая гипотеза Веркерке основана на температурном контрасте.

Днём температура лунной поверхности поднимается до +112 °C, а ночью опускается до -183 °C — перепад в 285 градусов. Учёные смоделировали падение микрометеороидов при обеих температурах и получили любопытные результаты.

"Затем выброшенные пылинки отслеживаются индивидуально, чтобы контролировать их распределение в космосе", — рассказал Веркерке.

Что показали компьютерные модели

На "пушистой" (рыхлой) поверхности метеороиды выбивают меньше пыли — часть энергии гасится мягким реголитом. На плотной, прогретой поверхности пылинки поднимаются активнее и достигают больших высот. Дневные удары выбрасывают на 6-8 % больше пыли, чем ночные.

Таким образом, тепло делает поверхность менее "упругой”, и при столкновении микрометеороидов больше материала выбрасывается наружу.

Таблица: различия между дневной и ночной сторонами Луны

Параметр Дневная сторона Ночная сторона Средняя температура +112 °C -183 °C Плотность поверхности Более твёрдая Более рыхлая Количество выброшенной пыли На 6-8 % больше Меньше Средняя высота пыли Достигает орбит спутников Ограничена низкими слоями Визуальное проявление Густое облако у терминатора рассвета Разреженное облако

Исследователи предположили, что температурные колебания влияют на плотность реголита, а значит — на то, сколько пыли поднимается в космос при метеоритных ударах.

Луна как модель для других миров

Этот вывод имеет значение не только для понимания Луны, но и для других безатмосферных тел Солнечной системы. Например, Меркурий, где дневная температура достигает +430 °C, должен иметь ещё более выраженное пылевое асимметричное облако.

"Мы надеемся виртуально воспроизвести наблюдения для Меркурия, где миссия BepiColombo сможет проверить наши прогнозы", — отметил Веркерке.

Почему это важно

Пылевые облака играют ключевую роль в формировании космической среды:

они влияют на работу спутников и посадочных модулей, снижая видимость и оседая на оптические приборы.

помогают определить структуру и плотность поверхностного слоя без посадки.

позволяют лучше понять, как тела без атмосферы реагируют на микрометеоритные потоки.

Мифы и правда

Миф: Луна абсолютно безжизненна и неподвижна.

Правда: её поверхность постоянно меняется под действием микрометеоритов и температурных циклов.

Миф: пыль над Луной создают крупные астероиды.

Правда: основную роль играют микрометеороиды — частицы меньше миллиметра.

Миф: лунная пыль быстро оседает.

Правда: часть пыли может находиться в орбите несколько дней, прежде чем вернуться на поверхность.

Интересные факты

Лунная пыль настолько абразивна, что повредила костюмы астронавтов "Аполлона". Её электростатический заряд позволяет пылинкам "парить" над поверхностью. На Меркурии пылевые облака могут быть в два раза гуще, чем у Луны, из-за более сильных температурных перепадов.

Асимметричное лунное пылевое облако оказалось отражением температурной динамики между дневной и ночной стороной спутника. Новые модели показывают, что метеоритные удары в жаркий реголит поднимают больше пыли — именно поэтому облако гуще со стороны, обращённой к Солнцу.

Это открытие не только объясняет загадку Луны, но и помогает понять, как космическая пыль формирует "атмосферы” безвоздушных миров, открывая новые горизонты для планетологии и будущих миссий.