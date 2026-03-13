Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
По следам Аполлона: как титановые всплески магмы осветили прошлое Луны и магнитного поля планеты

Ночь, полная звёзд, луна висит низко над горизонтом, серебрится в луже после дождя. В такие моменты вспоминается, как астронавты "Аполлона" в 1960–1970-х собирали породы, что теперь хранятся в лабораториях. Эти камни молчат о магнитном поле, сравнимом с земным, которое бушевало более 3,5 миллиарда лет назад. Но ядро Луны, крохотное, остыло бы за миллиард лет — загадка висит в воздухе, как дым от костра. Новое исследование связывает точки: расплавленная магма с титаном вспыхивала динамо над ядром. Всплески длились меньше пяти тысяч лет, а между ними — тишина.

"Образцы "Аполлона" хранят следы мощного магнитного поля Луны, которое возникало эпизодически из-за локальных расплавов в мантии. Эти всплески длились всего несколько тысяч лет, но оставили яркий отпечаток в титановых базальтах. Теория объясняет, почему не все породы намагничены одинаково — зависит от состава. Теперь ждём подтверждений от свежих миссий, чтобы реконструировать полную историю."

Эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Загадка лунных пород

Планетологи десятилетиями ковыряются в образцах с Луны, доставленных "Аполлоном". Минералы фиксируют магнитное поле силой почти как земное — оно держалось миллионы лет более 3,5 миллиарда лет назад. Но динамо требует бурлящего расплава в ядре, а лунное ядро остыло за миллиард лет после рождения.

Другие древние породы того же возраста показывают слабый магнетизм. Учёные чешут затылки: как такое возможно в крохотном ядре. Исследование в Nature Geoscience связывает разрозненные идеи в единую картину.

По словам планетолога-геофизика из Стэнфордского университета Сони Тику, не участвовавшей в работе: статья объединяет концепции, которые раньше не склеивали вместе. Это меняет взгляд на лунную историю, как космический мусор меняет орбиту.

Идея за кружкой пива

Клэр Николс из Оксфордского университета жаловалась Джону Уэйду в пабе на отсутствие ответа. Уэйд, петролог, ткнул пальцем: дело в составе пород. "Впервые область открылась за кружкой пива", — вспоминает Николс.

Команда разобрала базальты "Аполлона". Высокотитановые породы намагничены сильно, низкотитановые — слабо. Все сохранили намагниченность одинаково, значит, связь прямая. Это как вулканическая лава на Земле — состав решает.

От 3,5 до 4 миллиардов лет назад титановая магма плавилась над ядром. Струи поднимались, вулканы извергались, динамо вспыхивало. Периоды длились менее 5000 лет.

Титановые всплески магмы

Сгустки магмы на дне мантии отрывали тепло от ядра. Подобно лавовой лампе, расплав всплывал, охлаждался на поверхности. Это крутило динамо-машину, рождая поле.

Между всплесками поле слабело. Образцы "Аполлона" фиксируют миллионы лет сильного магнетизма — но это иллюзия. Посадки шли на лавовые равнины, удобные для спуска, но не типичные для Луны, поясняет Николс.

Бенджамин Вайс из Массачусетского технологического института видит креатив: идея проверяема, объясняет 500 миллионов лет феномена. Как марсианский реголит оживает от отходов.

Почему выборка сбивает с толку

Равнины от лавовых потоков — не вся Луна. Высокотитановые базальты там доминируют, отражая всплески. Остальные зоны молчат о сильном поле.

Теория объединяет геологию и физику магнетизма. Планетологи ждут тестов на новых образцах.

Новые образцы впереди

С 2020 года китайские миссии вернули килограммы пород. NASA планирует астронавтов в ближайшие годы. "Золотая эпоха", — говорит Вайс.

Николс и Уэйд метят на полную реконструкцию лунного магнетизма за декаду. "Луну мы знаем хуже, чем кажется", — подчёркивает Уэйд. Связь с орбиты Земли очевидна.

"Эпизодические расплавы титановой магмы над ядром Луны объясняют чередование сильного и слабого полей. Образцы с высоким титаном — ключ к всплескам динамо. Это меняет картину остывания лунного ядра. Будущие миссии подтвердят или опровергнут модель, но уже сейчас она связывает геохимию и геофизику."

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

FAQ

Почему магнитное поле Луны исчезло?
Ядро остыло полностью спустя миллиарды лет, динамо остановилось. Всплески были локальными и краткими.

Что принесут новые миссии?
Больше пород с разных зон Луны развеет сомнения в выборке. Китай уже вернул килограммы, NASA следует за ними.

Как титан влиял на магнетизм?
Богатые титаном расплавы лучше проводили тепло, запуская динамо. Низкотитановые породы не фиксировали всплесков.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

