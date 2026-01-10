Космос без выхлопа не бывает: лунные миссии рискуют испортить главную улику происхождения жизни

Первые следы жизни могут оказаться под угрозой задолго до того, как их удастся изучить. Возвращение человечества к Луне открывает новые научные горизонты, но одновременно создаёт риски для уникальной среды спутника. Учёные предупреждают: выхлопные газы космических аппаратов способны изменить химический облик Луны. Об этом сообщает Journal of Geophysical Research.

Лунные миссии и риск скрытого загрязнения

Луна считается одним из самых ценных архивов ранней истории Солнечной системы. Её поверхность почти не менялась миллиарды лет, сохранив следы процессов, происходивших задолго до появления жизни на Земле. Именно поэтому любые вмешательства вызывают обеспокоенность, особенно на фоне расширения программ освоения спутника и обсуждения будущих проектов жизнеобеспечения Луны.

Новое исследование показывает, что даже стандартные посадки аппаратов могут нарушить эту хрупкую сохранность. Учёные отмечают, что выхлопы двигателей способны мешать анализу древнего лунного грунта, в котором содержатся важные геологические и химические сигналы прошлого.

"Мы пытаемся защитить науку и наши инвестиции в космос", — сказал специалист по защите планет Европейского космического агентства Сильвио Синибальди.

Метан как угроза научным данным

Особое внимание исследователи уделили метану — органической молекуле, присутствующей в выхлопах космических аппаратов. Компьютерное моделирование показало, что в условиях Луны такие молекулы легко перемещаются по поверхности и не остаются в зоне посадки.

Согласно расчётам, загрязнение, возникшее на Южном полюсе, может достичь Северного полюса менее чем за два лунных дня. Это означает, что практически любая миссия влияет на всю поверхность спутника, включая районы, где ранее были обнаружены следы газов и минералов в образцах лунного грунта.

"Через неделю молекулы могут распространиться от Южного до Северного полюса", — объяснил Синибальди.

Полярные кратеры и поиски строительных блоков жизни

Наибольший интерес для науки представляют полярные регионы Луны, особенно постоянно затенённые кратеры. В них сохраняются залежи льда, который мог быть принесён кометами и астероидами миллиарды лет назад. Эти отложения рассматриваются как возможные хранилища пребиотических органических молекул — соединений, предшествующих возникновению жизни.

Проблема в том, что выбросы метана и других органических веществ могут смешиваться с природными молекулами. В таком случае становится сложнее определить их происхождение и восстановить картину ранних этапов эволюции жизни.

"Мы знаем, что органические молекулы существуют в Солнечной системе, но нам ещё предстоит понять, как они приобрели биологические функции", — отметил Синибальди.

Почему Луне нужна система защиты

Авторы исследования подчёркивают, что проблема уже носит практический характер. В ближайшие годы число государственных и коммерческих миссий будет расти, а значит, увеличится и нагрузка на лунную среду. Учёные призывают учитывать риски загрязнения ещё на этапе планирования миссий и разрабатывать меры по защите наиболее ценных участков.

В качестве возможных решений рассматриваются выбор более холодных зон посадки и изучение того, как выхлопные газы оседают на поверхности. Эти шаги могут помочь сохранить научную ценность Луны и не утратить уникальные данные о прошлом Солнечной системы.