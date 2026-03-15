Луна
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 18:24

Чудо под лунной пылью: как роботы помогут построить первую базу на южном полюсе Луны

Представьте: поздний вечер, вы стоите на балконе, луна висит низко над горизонтом, серебристая, холодная. В прошлом году миссия Аполлон напомнила о следах магмы в лунных породах, а теперь NASA всерьез берётся за базу там наверху. Водяной лёд в кратерах южного полюса — это не фантазия, а реальный ресурс, который растопят для питья или топлива. Астронавты поселятся в модулях, где роботы заранее расчистят пыльную поверхность, а ядерные реакторы переживут 14-дневную ночь. Давление конкуренции от Китая и России подгоняет, Сенат США уже одобрил, указ президента на столе.

"Южный полюс Луны богат водяным льдом в вечной тени кратеров, что делает его идеальным для базы. Солнечный свет здесь почти постоянный, физика теней и рельефа гарантирует энергию. NASA ищет баланс ресурсов и безопасности, кратер Шеклтона и Mons Mouton в приоритете. Это шаг к устойчивой жизни за пределами Земли."

Научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Почему южный полюс Луны

Южный полюс Луны манит NASA запасами водяного льда, спрятанного в кратерах. Этот лёд превратят в воду для питья или разложат на кислород и водород для топлива ракет. Физика лунного рельефа здесь работает на руку: тени от гор прячут лёд от солнца, а склоны ловят свет почти круглосуточно.

Кандидаты вроде кратера Шеклтона и Mons Mouton проверяют на ресурсы и стабильность. Пыль Луны абразивна, температура у экватора скачет от жара к морозу, полюс стабильнее. Выбор учтёт не только воду, но и безопасность высадки.

Конкуренция с Китаем и Россией ускоряет дело, США держат лидерство. Сенат поддержал, президентский указ дал зелёный свет.

Ядерные реакторы для долгой ночи

Лунная ночь тянется 14 суток, солнце уходит, панели бесполезны. NASA разрабатывает ядерные реакторы по указу Белого дома, запуск к 2030 году. Их доставят неактивными, активируют на орбите Земли, закопают вдали от жилых зон.

Радиация под контролем, Соглашения Артемиды и Договор о космосе требуют прозрачности. Все страны получат доступ к Луне. Физика деления ядер обеспечит стабильный ток, биохимия воды из льда дополнит систему.

Такие реакторы решат проблему энергии, как частицы в металлах меняют энергетику на Земле.

Роботы расчищают путь

Роботы отправят первыми: изучат грунт, найдут воду, подготовят площадки. Они расчистят пыль, укрепят поверхность от посадок. Лунная пыль липнет, царапает, роботы минимизируют риски.

Марсоходы проверят ресурсы, как в астрономических моделях. Инфраструктура вырастет поэтапно, финансирование и партнёры решат всё.

Антропология космоса учит: люди адаптируются, но техника готовит почву. База станет постоянной, с водой под рукой.

Модули и грунт для защиты

Жилые модули расширяют после посадки, защищают от радиации и метеоритов. Со временем грунт Луны насыпят сверху для щита. Физика микрометеоритов требует толстой брони.

Вода из льда поддержит жизнь, топливо двинет дальше. Как нейросети решают задачи, роботы ускорят стройку.

Метеоритное железо в кладах напоминает: ресурсы Луны раскроют секреты. База эволюционирует от модулей к посёлку.

"Водяной лёд на полюсе — ключ к топливу и жизни, астрофизика подтверждает запасы в кратерах. Ядерные реакторы преодолеют ночь, роботы построят базу. Международные договоры обеспечат безопасность. Это база для Марса впереди."

Аналитик космических исследований Наталья Орлова

FAQ

Где именно построят базу?
На южном полюсе, в кратерах вроде Шеклтона или Mons Mouton, где лёд и свет.

Как справятся с лунной ночью?
Ядерные реакторы обеспечат энергию, закопанные вдали от астронавтов.

Что роботы сделают первыми?
Изучат поверхность, расчистят пыль, подготовят посадки и ресурсы.

Доступна ли Луна всем?
Договор о космосе даёт право странам на равных, с прозрачностью.

Проверено экспертом: научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Прощай, привычный календарь: конденсат на траве управляет цветением точнее любого летнего зноя 12.03.2026 в 15:58

Исследователи обнаружили неожиданный триггер раннего цветения садов, который скрывался в утренней влаге и микроскопических реакциях прямо на поверхности листвы.

Читать полностью » Призрак в металле проявил себя: безмассовая частица спустя 67 лет вышла из тени под микроскопом 12.03.2026 в 15:18

В недрах необычного металла физики случайно обнаружили частицу, которую не могли поймать почти семьдесят лет, открывая путь к революции в линиях электропередач.

Читать полностью » Код мироздания в руках машины: нейросеть за минуты решила задачу, над которой физики бились годами 12.03.2026 в 13:51

Учёные десятилетиями тратили годы на решение уравнений о взаимодействии микрочастиц, пока одна программа не упростила эти формулы за считанные минуты.

Читать полностью » Космический гость в золотой оправе: редкий металл в украшениях меняет историю Европы 12.03.2026 в 13:15

В знаменитом испанском кладе обнаружили необычные украшения, которые технически не могли существовать в то время, когда их спрятали в землю под Аликанте.

Читать полностью » Смертельный номер в пустоте: бактерии из пустыни доказали способность к перелётам по космосу 12.03.2026 в 12:45

Ученые воссоздали условия межпланетной катастрофы и обнаружили, что живые организмы способны выдержать экстремальные перегрузки при столкновении космических тел.

Читать полностью » Шторма бьют по Южному океану сильнее: исследования острова Маккуори показывают тревожные тренды 12.03.2026 в 11:04

На Маккуори изменение климата бросает вызов экосистеме, меняя привычный ритм природы на юге.

Читать полностью » Огород превратился в акустическую сеть: микрофоны записали скрытые диалоги овощных культур 12.03.2026 в 9:56

В тихом саду разворачивается скрытая драма: когда влага уходит, овощные культуры начинают издавать специфические хлопки, уловимые чуткими приборами и насекомыми.

Читать полностью » Загадочная сторона Луны открыла свои тайны: миссия изменила наше понимание спутника 10.03.2026 в 16:06

Миссия 'Чанъэ-6' открыла новые горизонты для понимания Луны, привезя образцы, которые изменят наше представление о ней.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Сигнал к неминуемому броску: забавный ритуал любимца оказался грозным оружием эволюции
Питомцы
Феромоны вместо криков и суеты: специальные ароматы возвращают питомцу покой без лишнего давления
Красота и здоровье
Горькая правда о седине: эти привычки заставляют волосы терять цвет на десятилетия раньше
Питомцы
Летающая растяжка: как простая привычка вашей кошки говорит о её физическом состоянии
Спорт и фитнес
Секрет глубокого сна: как восстановить мышцы и избежать травм после силового тренинга
Красота и здоровье
Проверенная природа или лаборатория: натуральные средства могут оказаться опаснее синтетики
Спорт и фитнес
Гиря вместо дивана: простой домашний метод превращает дряблое тело в упругий стальной каркас
Недвижимость
Время браться за веник — как весенние хлопоты спасают здоровье и продлевают жизнь вещей
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

