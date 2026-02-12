Таинственный объект 60 лет скрывался на Луне: современные алгоритмы нашли техногенные следы

Лунная поверхность хранит следы первых шагов человечества в космосе, но некоторые из них до сих пор не найдены. Советская станция "Луна-9", совершившая историческую посадку в 1966 году, словно растворилась среди кратеров. Теперь ученые заявляют о высокой вероятности обнаружения искусственных объектов в предполагаемом районе миссии. Об этом сообщает The Debrief.

Наследие миссии "Луна-9"

Мягкая посадка "Луны-9" стала прорывом: впервые аппарат, созданный человеком, оказался на поверхности другого небесного тела. Станция передала панорамные снимки и данные о структуре грунта, доказав, что Луна способна выдержать посадку техники. Это открытие стало важным аргументом в пользу будущих экспедиций и нового этапа освоения спутника, о котором сегодня говорят в контексте программы Артемида.

Посадка прошла непросто: модуль перекатывался по поверхности, гася удары амортизаторами, прежде чем окончательно остановиться. В течение примерно 36 часов он передавал изображения и техническую информацию. Однако точные координаты его финального положения оказались определены с большой погрешностью, из-за чего место посадки со временем было утрачено.

Алгоритм для поиска следов

С запуском орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter в 2009 году у ученых появились детальные снимки Луны. Тем не менее обнаружить "Луну-9" оказалось сложно: расчеты 1960-х годов допускали отклонение в десятки километров от предполагаемой точки.

Команда под руководством Льюиса Пино из Университетского колледжа Лондона применила систему You-Only-Look-Once — Extraterrestrial Artefact (YOLO-ETA), основанную на архитектуре TinyYOLOv2. Алгоритм обучили распознавать техногенные объекты по аналогии с известными местами посадки миссий "Аполлон". Подобные подходы уже меняют космические исследования — ранее алгоритмы помогли выявить аномалии в архивах телескопов, что напоминает историю, когда ИИ выявил более 1300 космических аномалий на снимках Хаббла. По оценке исследователей, вероятность корректного выявления подобных следов достигает около 80 %.

"Применение модели к области размером 5×5 км позволило с высокой степенью достоверности обнаружить несколько искусственных объектов", — сообщают исследователи.

Возможная точка на карте Луны

Наиболее перспективный участок расположен в районе 7,03° северной широты и -64,33° долготы. Там находится крупный кратер со светлой областью у края и несколькими дополнительными отметинами поблизости. По мнению ученых, такие особенности могут быть связаны с ударом аппарата и разлетом фрагментов оборудования.

Обнаруженные признаки напоминают следы, оставленные другими лунными миссиями. Сравнительный анализ рельефа и панорам 1966 года указывает на возможное совпадение линии горизонта. Это усиливает предположение, что речь идет именно о месте посадки советской станции.

"Полученные данные указывают на перспективные места для последующих наблюдений и демонстрируют, что компактные модели машинного обучения могут помочь в будущих орбитальных исследованиях", — пишут авторы.

Исследователи рассчитывают на новые снимки, в том числе с индийского аппарата "Чандраян-2", который способен уточнить детали рельефа. Если гипотеза подтвердится, это позволит окончательно установить координаты одного из главных символов космической гонки. Поиск "Луны-9" важен не только для науки, но и для сохранения исторического наследия ранней космической эпохи. Современные технологии дают шанс вернуть из забвения аппарат, открывший дорогу дальнейшему освоению Луны.