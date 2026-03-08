Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нут
© flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 13:31

Луна обретает жизнь: впервые на долгожданной спокойной поверхности вырастили нут в лунном грунте

Когда мы смотрим на Луну, она кажется безжизненным серебряным диском, закованным в вечный холод и вакуум. Однако в стерильных лабораториях Техасского университета в Остине этот образ будущего только что обрел запах живой земли и свежей зелени. Исследователи совершили почти невозможное: в едком, лишенном органики порошке, который имитирует лунный реголит, пробились первые ростки нута сорта "Майлз". Это не просто аграрный эксперимент, а настоящий манифест автономии для будущих колонистов миссий Artemis.

Работа в лаборатории напоминала алхимию: ученые пытались "оживить" мертвый камень, используя биологические катализаторы. Лунная почва — это измельченное в пыль стекло и минералы, пропитанные тяжелыми металлами, которые для обычного растения токсичны. Но благодаря инновационному подходу, объединившему энтомологию и микробиологию, семена не просто выжили, но и дали урожай. Это открытие ставит сельское хозяйство на один уровень с самыми смелыми исследованиями геологии Марса и других небесных тел.

"Главный вызов здесь — не отсутствие воды, которую можно привезти или синтезировать, а агрессивная физика самого реголита. Его частицы острые, как бритвы, и в нем абсолютно отсутствуют азотистые соединения. Мы видим, как биология находит лазейки даже там, где физика говорит "нет". Это сродни тому, как современные альтермагниты меняют наше представление о проводимости — старые правила больше не работают".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Трансмутация реголита: как сделать почву из пыли

Ключевым ингредиентом успеха стал вермикомпост — продукт жизнедеятельности красных вигглеров (дождевых червей). Ученые предложили элегантную замкнутую систему: астронавты используют свои органические отходы, старую хлопковую одежду и остатки еды в качестве субстрата для червей, которые превращают мусор в питательное золото. Это напоминает глобальные инициативы по озеленению пустынь, где жизнь возвращается на мертвые земли через системный подход.

Однако чистый реголит остается враждебным. В ходе экспериментов выяснилось, что нут может развиваться в смеси, содержащей до 75% лунной имитации. Если концентрация выше, растение начинает "задыхаться" от избытка токсичных компонентов. Это открытие заставляет нас пересмотреть стратегии терраформирования, делая ставку на постепенное накопление гумуса, подобно тому как эволюция меняла облик древних ящеров, адаптируя их к новым условиям среды.

Грибной щит: секретное оружие симбиоза

Самым ярким прорывом стало использование арбускулярных микоризных грибов. Эти микроскопические союзники оплетают корни нута, создавая своего рода биологический фильтр. Они не только помогают вытягивать скудные питательные вещества из агрессивной среды, но и блокируют поглощение тяжелых металлов. Такая защита критически важна для выживания в условиях, где любая ошибка среды может стать фатальной для посевов.

Этот симбиоз — яркий пример того, как биология копирует высокотехнологичные решения. Подобно тому как технология ДНК-оригами позволяет точечно обучать иммунитет, грибница "инструктирует" растение, какие элементы брать из грунта, а какие — игнорировать. Без этого невидимого щита нут погибал значительно раньше, не успевая сформировать полноценную вегетативную массу.

"Лунный фермер будущего — это не человек с лопатой, а прежде всего биотехнолог. Успех с нутом доказывает, что мы можем масштабировать жизнь за пределы Земли. Мы стоим на пороге новой эры, где наши знания о космосе меняются так же радикально, как представления о центре Млечного Пути после последних данных GAIA".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Безопасность урожая: можно ли есть лунный хумус?

Вырастить растение — это только половина дела. Сейчас перед командой Сары Сантос стоит фундаментальный вопрос: насколько токсичен такой урожай? Лунный грунт богат хромом и другими металлами, которые имеют свойство накапливаться в плодах. Ученым необходимо провести химический анализ нескольких поколений растений, чтобы убедиться: содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые нормы для человека.

Если испытания пройдут успешно, нут станет базовым элементом диеты колонистов. Это идеальная культура: она богата белком и при этом компактна. Возможно, в будущем доставка медикаментов на Луну станет менее критичной, так как нутриенты из свежей пищи поддержат здоровье людей естественным путем, подобно тому как новые полимерные гели заменяют инвазивные методы лечения диабета на Земле.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему именно нут, а не картофель или пшеница?
Нут компактен, устойчив к стрессам и является отличным источником растительного белка, что критично при ограниченных ресурсах космической станции.

Где взять червей для компоста на Луне?
Коконы червей легко транспортируются в анабиозе. На станции они становятся частью системы жизнеобеспечения, утилизируя органику.

Поможет ли это в борьбе с голодом на Земле?
Да, технологии выращивания в экстремально бедных почвах могут быть адаптированы для регионов с сильной эрозией грунта или засушливым климатом.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов, эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Counter LiveInternet