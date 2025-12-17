Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Летние аксессуары для путешествий
© https://unsplash.com by Yarenci Hdz is licensed under Free
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:04

Луна требует уюта, Марс — приключений: почему новогодний отдых в 2026 году станет личным тестом

Положение планет усиливает тягу к поездкам в Новый год 2026 — Турпром

До наступления 2026 года остаётся чуть больше года, но российские туристы уже активно продумывают, где встретить Новый год. Зарубежные направления снова становятся приоритетом для тех, кто хочет начать год с новых впечатлений и смены обстановки. Всё чаще выбор места связывают не только с бюджетом и погодой, но и с личными особенностями характера. Об этом рассказали астрологи, пишет Турпром.

Планетарные тенденции новогодних каникул 2026 года

Астрологический фон конца 2025 и начала 2026 года считается благоприятным для путешествий и новых стартов. Специалисты отмечают, что в период новогодних праздников усиливается стремление к переменам, поездкам и эмоциональному обновлению. Гармоничное взаимодействие Венеры и Юпитера традиционно связывают с приятными знакомствами, эстетическим удовольствием и удачными поездками.

Марс добавляет энергии и желания действовать, поэтому даже спокойный отдых может оказаться насыщенным событиями. Отдельное внимание астрологи уделяют положению Луны в новогоднюю ночь — оно усиливает потребность в комфорте, душевном тепле и ощущении безопасности. Именно поэтому выбор направления рекомендуется делать осознанно, ориентируясь не только на тренды, но и на внутренние потребности.

Новогодний отдых для Раков: спокойствие и эмоциональный баланс

Раки особенно остро реагируют на атмосферу вокруг, и в новогоднюю ночь им важно чувствовать уют и гармонию. Астрологи советуют этому знаку выбирать страны с богатой историей, традициями и размеренным ритмом жизни. Такой формат помогает расслабиться и восстановить силы.

Италия считается одним из наиболее подходящих вариантов. Небольшие города, культурные достопримечательности и локальная кухня создают ощущение тепла и уюта. Франция также подходит Ракам, особенно тем, кто ценит романтичную атмосферу, прогулки и гастрономические впечатления. Чехия, в частности Прага, привлекает сказочной архитектурой и спокойной зимней атмосферой, которая идеально сочетается с новогодним настроением.

Девы и путешествия: знания, культура и порядок

Для Дев поездка — это прежде всего возможность узнать новое и структурировать впечатления. Астрологи рекомендуют выбирать направления с ярко выраженной культурной и образовательной составляющей. Япония привлекает сочетанием древних традиций и современности, а Германия — историей, музеями и чёткой организацией пространства.

Скандинавские страны подходят Девам, которые ценят спокойствие и глубину впечатлений. Северная природа, архитектура и культурные объекты позволяют провести праздники осмысленно и без суеты, а зимняя атмосфера усиливает ощущение обновления.

Львы в Новый год: масштаб и яркие эмоции

Львы стремятся встречать Новый год эффектно и в центре внимания. Астрологи советуют выбирать направления с развитой туристической инфраструктурой и насыщенной праздничной программой. Дубай привлекает роскошью, сервисом и масштабными шоу, а крупные города США — Нью-Йорк и Лас-Вегас — предлагают насыщенную ночную жизнь и атмосферу большого праздника.

Мальдивы подходят Львам, которые хотят совместить высокий уровень комфорта с уединением. Такой формат позволяет начать год с ощущения исключительности и полного расслабления.

В итоге астрологи подчёркивают: звёзды могут подсказать направление, но окончательный выбор всегда остаётся за человеком. Грамотно спланированное путешествие способно задать позитивный настрой на весь 2026 год и сделать его начало по-настоящему запоминающимся.

