Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» обратилась к правительству с просьбой о государсвенной поддержке для внедрения новых установок глубокой переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, нефтяная компания рассматривает возможность строительства новых установок на Волгоградском НПЗ. Объем инвестиций в проект может превысить 90 млрд рублей. В частности, планируется создание комплекса по производству 1,2 млн тонн дизельного топлива в год, включая 500 тысяч тонн зимних сортов. Новый комплекс также сможет выпускать 200 тысяч тонн масел в год для производства высокотехнологичных моторных, гидравлических и индустриальных масел.

Глава «ЛУКОЙЛа» Вадим Воробьев в своем обращении отметил, что реализация проекта без господдержки экономически нецелесообразна. В качестве стимулирующих мер компания предлагает вернуться к практике применения инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть.

Напомним, что инвестиционная надбавка к обратному акцизу была введена в 2021 году как дополнительная мера поддержки для НПЗ, инвестирующих в создание установок глубокой переработки. Для получения поддержки заводы должны были заключить соответствующее инвестиционное соглашение с Минэнерго не позднее октября 2021 года.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что проект «ЛУКОЙЛа» на Волгоградском НПЗ поможет решить проблему дефицита зимнего дизельного топлива. Однако реализация мер поддержки потребует бюджетных расходов в объеме 85-130 млрд рублей к 2033 году.

Отметим, что в 2023 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти. Завод занимает третье место в России по объему выпуска дизельного топлива, уступая только комплексу ТАНЕКО «Татнефти» и Омскому НПЗ «Газпром нефти».

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