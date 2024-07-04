На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане, были подписаны документы о вступлении Белоруссии в организацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавивший встречу, отметил, что Беларусь за короткий срок выполнила все необходимые процедуры для получения полноправного членства.
Таким образом, число участников ШОС достигло десяти. К России, Индии, Казахстану, Китаю, Пакистану, Ирану, Киргизии, Узбекистану и Таджикистану присоединилась Беларусь. Статус наблюдателя в организации сохраняют Афганистан и Монголия.
ШОС, основанная в 2001 году, направлена на укрепление взаимного доверия, содействие экономическому росту и противодействие угрозам. Организация подчеркивает, что не обладает атрибутами военного альянса.
На саммите, который завершится 4 июля, планируется обсудить инициативу президента России Владимира Путина о создании новой системы евразийской безопасности. Путин предложил эту идею в июне, подчеркнув, что утверждение принципов многополярности и многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, позволит эффективно решать сложные проблемы на благо всех участников.
Официальные языки ШОС: русский и китайский.
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