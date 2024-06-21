Александр Лукашенко, глава Белоруссии во время посещения молочно-товарного комплекса высказал мнение, что президентский пост не так значителен для государства, как работа на ферме.

Лидер страны признался, что наиболее интересной для него остается деятельность в аграрном секторе. Он с ностальгией вспоминает о времени, проведенном в сельском хозяйстве, отмечая, что эти воспоминания до сих пор посещают его во снах. Лукашенко рассказал, что ему снятся бывшие коллеги и даже процесс дойки коров.

Белорусский президент не впервые делится воспоминаниями из своего прошлого. Ранее он рассказывал о детских подработках в поле, где вместе с братом трудился за плугом, зарабатывая на школьную одежду.

Кроме того, Лукашенко поведал о своих юношеских литературных опытах. В молодости он писал стихи и преодолевал значительные расстояния, чтобы отнести их в редакцию местной газеты в надежде на публикацию. Однако сейчас, по его словам, на творчество не хватает времени из-за множества других забот.

Интересно, что глава государства также отметил, что мог бы стать журналистом, специализирующимся на освещении проблем сельской жизни.

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