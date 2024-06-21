Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что основной причиной неуспешных выступлений национальной футбольной команды является недостаточная физическая подготовка игроков. Эту позицию он озвучил во время визита в Дзержинск, где состоялось открытие нового спортивного комплекса.
В ходе мероприятия белорусский лидер подверг критике министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, напомнив о недавних разгромных поражениях сборной в товарищеских встречах с Россией и Израилем. Оба матча завершились с одинаковым счетом 0:4 не в пользу белорусской команды.
Несмотря на заверения Ковальчука о грядущих улучшениях, Лукашенко отнесся к этим обещаниям скептически. Президент подчеркнул, что белорусские футболисты могли бы демонстрировать более высокий уровень игры при должной физической форме, приведя в пример подтянутых и атлетичных испанских игроков, выступающих на чемпионате Европы.
Стоит отметить, что белорусская сборная не была отстранена от международных соревнований, однако УЕФА ввел ограничения, согласно которым национальная команда и клубы могут проводить домашние матчи в рамках международных турниров только на нейтральных площадках.
В последнем отборочном цикле чемпионата Европы сборная Белоруссии заняла четвертое место в своей группе, набрав 12 очков в десяти матчах. Команда одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения, опередив лишь сборные Косово и Андорры. Такой результат не позволил белорусам пробиться в финальную часть Евро-2024.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Армении (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License)
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