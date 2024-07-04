Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравительное послание американскому народу по случаю Дня независимости, - сообщает пресс-служба президентской администрации.
В своем обращении глава государства подчеркнул значимость продуктивного взаимодействия между Беларусью и Соединенными Штатами. Он отметил, что периоды, когда такое сотрудничество преобладало, наглядно демонстрировали его несомненную выгоду для обеих стран.
Лукашенко выразил признательность рядовым американцам за их искреннюю поддержку в борьбе с нацизмом, восстановлении страны после войны и преодолении последствий чернобыльской катастрофы. Он призвал граждан США отбросить политические предубеждения и лично познакомиться с Беларусью, составив собственное мнение о стране.
В завершение белорусский президент пожелал американскому народу мирного неба над головой и мудрости в построении гармоничных отношений со всеми миролюбивыми нациями.
Празднование Дня независимости в США приходится на 4 июля. Стоит отметить, что российский президент Владимир Путин с 2021 года воздерживается от поздравлений американцев с этим праздником из-за недружественной политики Вашингтона. Кремль считает, что в сложившихся обстоятельствах отправка поздравительного послания нецелесообразна. Последнее официальное поздравление от Путина было адресовано Дональду Трампу в 2020 году, однако оно не было опубликовано на официальном сайте Кремля.
Фото: From Wikimedia Commons/ S Pakhrin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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