Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравительное послание американскому народу по случаю Дня независимости, - сообщает пресс-служба президентской администрации.

В своем обращении глава государства подчеркнул значимость продуктивного взаимодействия между Беларусью и Соединенными Штатами. Он отметил, что периоды, когда такое сотрудничество преобладало, наглядно демонстрировали его несомненную выгоду для обеих стран.

Лукашенко выразил признательность рядовым американцам за их искреннюю поддержку в борьбе с нацизмом, восстановлении страны после войны и преодолении последствий чернобыльской катастрофы. Он призвал граждан США отбросить политические предубеждения и лично познакомиться с Беларусью, составив собственное мнение о стране.

В завершение белорусский президент пожелал американскому народу мирного неба над головой и мудрости в построении гармоничных отношений со всеми миролюбивыми нациями.

Празднование Дня независимости в США приходится на 4 июля. Стоит отметить, что российский президент Владимир Путин с 2021 года воздерживается от поздравлений американцев с этим праздником из-за недружественной политики Вашингтона. Кремль считает, что в сложившихся обстоятельствах отправка поздравительного послания нецелесообразна. Последнее официальное поздравление от Путина было адресовано Дональду Трампу в 2020 году, однако оно не было опубликовано на официальном сайте Кремля.

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