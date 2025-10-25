Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lucid Air Sapphire
Lucid Air Sapphire
© commons.wikimedia.org by usepagov is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:46

Сломанный бампер — пустяк? Арендаторы Lucid Air получают счета, которые шокируют

Аренда Lucid Air в США приводит к высоким счетам за мелкие повреждения

Аренда электромобилей премиум-класса постепенно становится популярной, но за привлекательной картинкой скрываются потенциальные финансовые ловушки. Истории пользователей Lucid Air показывают, что возврат машины после аренды может обернуться настоящим стрессом. Многие арендаторы сталкиваются с внезапными счетами за повреждения, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Особенно остро эта проблема проявляется в сотрудничестве Lucid Financial Services с Bank of America, привлекающим сторонние компании для инспекции авто перед возвратом.

Как формируются счета

Система начисления платежей за "чрезмерный износ" часто кажется непрозрачной. Один из клиентов, делясь опытом на Reddit, отметил, что итоговый счет достиг почти 4000 долларов после 18 месяцев аренды. В сумму включены:

  1. 300 долларов за утерянный ключ;

  2. 2400 долларов за две царапины на переднем бампере (длиной 15 и 13 см);

  3. 200 долларов за повреждение одного колеса;

  4. 900 долларов за замену другого колеса.

При этом мелкие сколы и небольшая вмятина на двери не были учтены. Подобная выборочность вызывает недоумение у арендаторов и вопросы к логике оценщиков.

Особенности оценки повреждений

Разные детали оцениваются по-разному: иногда за аналогичные царапины на других частях автомобиля взимают плату, а иногда ремонт проходит бесплатно. Такой подход усложняет планирование бюджета и подталкивает пользователей к осторожности при эксплуатации автомобиля. В итоге ежемесячные расходы клиента могут увеличиваться примерно на 200 долларов, что сводит на нет привлекательность условий аренды.

Сравнение с другими премиальными брендами

Многие пользователи отмечают, что политика Lucid и Bank of America отличается от практики других производителей премиальных авто. В ряде случаев даже при возвращении машины с видимыми повреждениями штрафы были минимальными или отсутствовали вовсе. Это заставляет потенциальных арендаторов пересматривать свои ожидания и оценивать риски заранее.

Советы по аренде Lucid Air

  1. Перед подписанием договора внимательно изучайте правила начисления платежей за "чрезмерный износ".

  2. Делайте фото и видео машины при получении и возврате, чтобы документально зафиксировать состояние.

  3. Уточняйте, какие повреждения считаются допустимыми, а за какие придется платить дополнительно.

  4. Рассмотрите возможность страхового покрытия или дополнительного плана защиты от повреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование мелких царапин при возврате авто.
    Последствие: начисление крупных сумм за ремонт.
    Альтернатива: фиксация состояния автомобиля фото- и видеоматериалами.

  • Ошибка: недооценка стоимости замены колес или ключей.
    Последствие: счета на сотни или тысячи долларов.
    Альтернатива: дополнительное страховое покрытие или уточнение условий аренды.

FAQ

Как выбрать аренду Lucid Air без риска переплат?
Выбирайте компании с прозрачными условиями по "чрезмерному износу" и оформляйте страховые планы.

Сколько может стоить мелкий ремонт после аренды?
Суммы варьируются от сотен до тысяч долларов в зависимости от типа повреждения и политики компании.

Что лучше: аренда или покупка электромобиля премиум-класса?
Если планируются частые поездки и высокая нагрузка, покупка может быть выгоднее, аренда — для краткосрочного теста или деловых поездок.

Мифы и правда

  • Миф: все повреждения оплачиваются одинаково.
    Правда: суммы зависят от деталей, времени аренды и оценки инспекторов.

  • Миф: небольшие царапины всегда игнорируются.
    Правда: иногда за минимальные повреждения выставляют крупные счета.

3 интересных факта

  1. Инспекция автомобилей перед возвратом часто проводится сторонними компаниями.

  2. Утеря ключа может стоить несколько сотен долларов, даже при минимальном износе авто.

  3. Социальные сети стали площадкой для обмена опытом аренды Lucid, позволяя предупреждать новых клиентов о возможных рисках.

Исторический контекст

С появлением премиальных электромобилей в аренду стали внедряться строгие правила эксплуатации, чтобы минимизировать ущерб от интенсивного использования. Современные системы оценки "чрезмерного износа" активно развиваются, но вызывают споры из-за субъективности и вариативности подходов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Премиальные автомобили чаще всего угоняют через перехват сигнала брелока сегодня в 8:42
Интеллектуальная трещина: как код‑грабберы превращают премиальные автомобили в пустые оболочки

Российские премиальные автомобили всё чаще становятся жертвами современных угонщиков, обходящих сигнализацию с помощью код-грабберов. Узнайте, как защитить свой автомобиль.

Читать полностью » Минпромторг: рост утильсбора на мощные автомобили увеличит их цену сегодня в 8:26
Как утильсбор влияет на цену популярных автомобилей: обзор изменений в налоговой системе

Как повышение утильсбора в России скажется на ценах автомобилей и что это значит для потребителей? Подробности в нашем материале.

Читать полностью » Управлять новым автомобилем без номеров можно только 10 дней с момента покупки сегодня в 7:37
Десять дней до беды: что грозит, если не успеть зарегистрировать автомобиль

Пропуск срока регистрации автомобиля может обернуться штрафами и лишением прав. Разбираемся, как оформить машину вовремя и без проблем.

Читать полностью » Алексей Полушко: объем ввоза автомобилей через Дальний Восток вырос на 38% в 2025 году сегодня в 7:15
В 2025 году через Дальний Восток ввезено 286 тысяч автомобилей: эксперты раскрыли статистику

Ввоз автомобилей через Дальневосточную таможню растет, причем за последний месяц показатель увеличился в 2,8 раза. Ожидается, что тренд продолжится.

Читать полностью » Автомобиль может получить царапины и сколы даже при аккуратной мойке сегодня в 6:31
Мойка как минное поле: как не потерять кузов и получить компенсацию за царапины

Узнайте, как защитить автомобиль на мойке и получить компенсацию за повреждения, даже если царапины кажутся незаметными.

Читать полностью » Глава РОАД Подщеколдин: авторынок России снизится на 25% из-за новых сборов сегодня в 6:22
Проблемы с утилизационным сбором: как изменения ударят по продажам новых машин в России

Повышение утилизационного сбора на российском авторынке может привести к падению продаж новых автомобилей. В то же время, вторичный рынок продолжает показывать рост.

Читать полностью » Брендовые подержанные шины безопасны до 7–8 лет при правильной проверке сегодня в 5:25
Мороз не прощает: как выбрать шины и не потратить лишнего

Узнайте, как сэкономить на зимних шинах и монтаже, не снижая безопасность и комфорт вождения.

Читать полностью » Министерство коммерции Китая: меры по редкоземельным металлам могут затронуть автопром сегодня в 5:12
Нехватка чипов и редкоземельных металлов: автопроизводители ищут альтернативы

В последние недели в мире автомобильной промышленности снова стали актуальными проблемы с дефицитом компонентов. Особенно это касается редкоземельных металлов, поставки которых могут быть ограничены.

Читать полностью »

Новости
Наука
Соляные купола Австралии сохранили микробные колонии времён ледниковых эпох — Геологическое общество Америки
Спорт и фитнес
Программа 100-дневный воркаут доступна бесплатно и подходит для любого уровня подготовки
Еда
Курица с хрустящей корочкой в духовке успевает пропитаться специями, оставаясь сочной внутри
Садоводство
Зелёный лук можно вырастить без земли и подоконников в полиэтиленовом пакете
Авто и мото
ГИБДД: свидетели ДТП могут уехать, если нет травм и угрозы безопасности
Питомцы
Ветеринары: кокцидиоз остаётся главной причиной падежа кроликов до 4 месяцев
Красота и здоровье
Аллерголог Бондаренко: ранний прикорм снижает риск пищевой аллергии у детей
Садоводство
Астрологи определили растения для каждого знака Зодиака: от монстеры до бонсая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet