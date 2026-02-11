Летать, менять сюжет и просыпаться по желанию: осознанные сны превращают ночь в альтернативную жизнь

Представьте состояние, в котором граница между сном и реальностью стирается, а человек осознаёт происходящее и способен управлять им. То, что ещё недавно казалось уделом редких практиков и мистиков, всё чаще становится предметом научных исследований и технологических экспериментов. Осознанные сновидения постепенно выходят за рамки любопытного феномена и превращаются в инструмент с реальным прикладным потенциалом. Об этом сообщает издание Science Focus.

Когда сон становится управляемым

Осознанное сновидение — это особое состояние, при котором тело остаётся во сне, а сознание сохраняет ясность. Человек понимает, что спит, и может влиять на сюжет, пространство и собственные действия. Для большинства людей такие сны возникают случайно и редко, однако учёные давно знают, что во время них активна префронтальная кора мозга — зона, связанная с контролем и принятием решений. Именно на неё сегодня ориентируются разработчики технологий сна. Компании, работающие в этой сфере, пытаются создать способы вызывать осознанные сновидения по желанию, используя звуки, световые сигналы и мягкую стимуляцию мозга, опираясь на современные представления о том, как формируется и поддерживается человеческое сознание.

"Возможно, сейчас это кажется фантастикой, но, поверьте, через несколько лет всё изменится", — говорит генеральный директор и основатель REMspace Майкл Радуга.

Практическая польза и научный интерес

Интерес к осознанным сновидениям давно вышел за рамки развлечения. Исследования показывают, что отработка простых движений во сне может улучшать навыки в реальной жизни, а сканирование мозга фиксирует активацию моторных зон, словно действие происходит наяву. Учёные также изучают терапевтический эффект таких состояний. Есть данные, что осознанные сны помогают снижать частоту кошмаров, смягчать симптомы бессонницы и посттравматического стрессового расстройства. В одном из исследований участники учились "переписывать" тревожные сны, меняя их сценарий и эмоциональную окраску, что подчёркивает тесную связь между сновидениями и механизмами психической регуляции.

Связь со внешним миром

Недавние эксперименты показали, что человек в осознанном сне способен общаться с окружающими, не просыпаясь. Используются движения глаз, лицевых мышц и другие слабые сигналы, которые фиксируются приборами и расшифровываются в реальном времени.

"Это небольшие сигналы, а не полноценные предложения, но они показывают, что люди способны реагировать во сне в режиме реального времени, используя рабочую память", — говорит профессор Северо-Западного университета Кен Паллер.

Такие открытия усиливают интерес к маскам и повязкам для сна, которые отслеживают фазу быстрого сна и подают стимулы именно в тот момент, когда мозг наиболее восприимчив к осознанности.

Осторожность и границы метода

Несмотря на оптимизм разработчиков, исследователи подчёркивают необходимость аккуратного подхода. Нейромодуляция развивается быстрее, чем нормы регулирования, а воздействие на мозг всегда требует точности. Известны редкие случаи, когда осознанные сновидения вызывали сильный страх или усиливали симптомы психических нарушений, включая состояния, при которых фиксируются хаотичные нейронные всплески.

"Если у человека есть склонность к диссоциации, возможно, ему не стоит этого делать", — отмечает Паллер.

Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что дальнейшие исследования помогут лучше понять не только природу сна, но и работу мозга в целом.

Осознанные сновидения всё чаще рассматриваются как уникальная лаборатория, где мозг создаёт реальность без внешних стимулов. Это направление уже сейчас даёт новые данные о восприятии, памяти и эмоциях, а в перспективе может приблизить науку к ответу на вопрос о том, как возникает субъективный опыт человека.