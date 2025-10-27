Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ключ в замке
Ключ в замке
© commons.wikimedia.org by Belchers Albert is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Дом
Артём Кожин Опубликована сегодня в 11:26

Скрипящие двери выводят из себя? Виновато не то, что вы думаете

Эксперты назвали способы избавления от скрипа дверей с помощью масла, мыла и

Скрип дверей — одна из тех мелочей, которые способны вывести из себя даже самых спокойных. Каждое открывание превращается в испытание: неприятный звук режет слух, раздражает и портит настроение. Вместо того чтобы терпеть или сразу вызывать мастера, стоит заглянуть на кухню или в ванную — нужное средство наверняка уже есть под рукой.

Почему двери начинают скрипеть

Причин у этой проблемы несколько:

  • Износ металлических петель;
  • Отсутствие смазки;
  • Скопление пыли или ржавчины в соединениях;
  • Повышенная влажность, из-за которой металл "схватывается".

Со временем на поверхности петель появляется микроскопический налёт ржавчины, а между деталями — сухое трение. Отсюда и неприятный звук, который с каждым днём становится громче.

Решение простое: нужно вернуть скольжение. Для этого подойдут даже самые доступные средства — от машинного масла до карандаша.

Масло — классика, проверенная временем

Первое, что стоит попробовать, — смазать петли машинным маслом. Оно создаёт тонкую защитную плёнку и устраняет трение. Достаточно нескольких капель, нанесённых на шарнир, после чего дверь нужно открыть и закрыть несколько раз, чтобы масло равномерно распределилось.

Если под рукой нет специализированного состава, не беда — растительное масло справится с задачей почти так же эффективно. Правда, оно быстрее окисляется, поэтому эффект продлится не больше пары месяцев.

Для аккуратного нанесения можно использовать ватную палочку, шприц без иглы или небольшой кусочек ткани.

Неожиданные помощники: дезодорант и мыло

Иногда привычные косметические средства могут спасти ситуацию не хуже профессиональных.

Дезодорант-стик. Плотная консистенция и воск в составе создают на металле тонкий слой, который уменьшает трение. Достаточно провести стиком по петлям — и скрип исчезает. Метод временный, но работает мгновенно.

Хозяйственное мыло. Старый домашний способ, знакомый ещё с советских времён. Брусок мыла или жидкое средство наносят на петли, затем дверь несколько раз открывают. Мыльный состав заполняет микропространства и смягчает движение. Минус — эффект держится недолго, максимум неделю.

Таблица "Сравнение способов устранения скрипа"

Средство Эффективность Длительность Преимущества Недостатки
Машинное масло Очень высокая До 6 месяцев Быстро действует, защищает от ржавчины Может оставлять следы
Растительное масло Средняя 1-2 месяца Всегда под рукой Быстро высыхает
Дезодорант-стик Средняя 2-3 недели Быстро и чисто Временный эффект
Хозяйственное мыло Средняя 1 неделя Простота, доступность Недолговечно
Воск или парафин Высокая До полугода Защищает металл Требует аккуратности
Графит (карандаш) Очень высокая 6-12 месяцев Не пачкает, долго держится Сложнее нанести

Воск и парафин: надёжно и чисто

Если под рукой есть свеча или кусочек парафина, можно расплавить немного воска и аккуратно нанести на петли. Он быстро застывает, создавая гладкое покрытие. Такое средство не только убирает скрип, но и защищает металл от влаги и коррозии.

Чтобы не испачкать дверь, лишний воск лучше сразу удалить салфеткой. Этот метод особенно хорош для старых металлических дверей и уличных конструкций.

Графитовый способ: от простого карандаша до профессиональной смазки

В грифеле карандаша содержится графит - природный смазочный материал. Его достаточно измельчить ножом и засыпать в петли. После нескольких движений двери частицы распределятся внутри механизма, и звук исчезнет.

Для долговременного результата можно приобрести графитовую смазку - она продаётся в автомагазинах и служит гораздо дольше. Это идеальный вариант, если скрип возвращается регулярно.

Советы шаг за шагом

  1. Очистите петли. Перед нанесением любого средства удалите пыль и старую смазку салфеткой.
  2. Наносите немного. Избыток масла или мыла притянет пыль и быстро испортит эффект.
  3. Разработайте механизм. После обработки откройте и закройте дверь 10-15 раз.
  4. Проверяйте нижнюю петлю. Часто именно она становится источником скрипа из-за нагрузки.
  5. Регулярно повторяйте процедуру. Лучше смазать раз в полгода, чем потом разбирать петли полностью.

А что если дверь всё равно скрипит?

Если после смазки звук не исчез, значит, причина глубже. Возможно, петли установлены неровно, и металл трутся под углом. В этом случае поможет лёгкая регулировка — открутите винты и сдвиньте петлю на 1-2 миллиметра.

Иногда виновником бывает сама дверная коробка - дерево рассохлось или влажность изменила геометрию. Тогда потребуется подтяжка креплений или замена петель.

Плюсы и минусы народных способов

Плюсы Минусы
Простота и доступность Эффект иногда недолговечен
Не требует инструментов Нужно повторять периодически
Подходит для любых дверей Может оставить следы на краске

FAQ

Какое масло лучше выбрать для петель?
Подойдёт машинное, веретённое или любое техническое. В крайнем случае — растительное.

Можно ли использовать вазелин или крем для рук?
Да, они действуют как временная смазка, но быстро вымываются.

Как часто нужно смазывать двери?
Достаточно два раза в год — весной и осенью, особенно при изменении влажности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хозяйкам напомнили безопасный способ чистки ручек плиты с помощью подручных средств сегодня в 3:29
Плита снова сияет: как очистить ручки за 5 минут без химии и усилий

Ручки плиты можно очистить до блеска без дорогих средств. Домашний раствор с содой и нашатырём справится с жиром за 5 минут.

Читать полностью » Эксперт Георгий Ерахтин рассказал, как правильно выбрать унитаз для дома сегодня в 2:25
Обычный унитаз решает больше, чем кажется: как выбрать модель без ошибок и разочарований

От выбора унитаза зависит не только комфорт, но и гигиена. Как выбрать идеальную модель — от формы чаши до системы смыва и материала.

Читать полностью » Эксперты объяснили, когда можно убрать стену между кухней и гостиной по закону сегодня в 1:21
Красиво, но не всегда законно: как не попасть под штраф, превращая кухню в гостиную

Объединение кухни и гостиной создаёт простор и уют, но требует учёта нюансов — от законодательства до зонирования и освещения.

Читать полностью » Дизайнеры назвали ошибки, которые портят даже дорогой интерьер сегодня в 0:16
Ремонт за миллионы, а вид на копейки: детали, которые рушат весь интерьер

Даже дорогой ремонт можно испортить мелочами: дешёвая мебель, пластиковые плинтусы, видимые провода. Как их избежать и сделать интерьер цельным.

Читать полностью » WD-40 помогает очистить кухню от жира и налёта без агрессивной химии вчера в 23:29
Один баллон вместо целой полки чистящих средств — и кухня блестит как новая

Удивительный помощник в уборке живёт не под раковиной, а в гараже. Рассказываем, как WD-40 очищает кухню лучше любого моющего средства.

Читать полностью » Эксперты: кислородный отбеливатель и уксус эффективно удаляют копоть из парилки вчера в 22:14
Баня почернела? Один ингредиент вернёт дереву свет и аромат за вечер

Сажа и плесень способны превратить баню в источник токсинов. Рассказываем, как вернуть парилке чистоту и свежий аромат без вреда для здоровья.

Читать полностью » Архитекторы советуют: кровать с ящиками и зеркальный шкаф визуально увеличивают спальню вчера в 21:06
Кровать не туда — и всё пропало: ошибка, из-за которой спальня кажется вдвое меньше

Маленькая спальня — не приговор. Рассказываем, как с помощью грамотных решений и света превратить тесную комнату в комфортное и стильное пространство.

Читать полностью » Архитекторы назвали главные интерьерные направления 2026 года — от винтажа до умных домов вчера в 20:50
Минимализм устарел: дизайнеры признали, что пустые дома делают людей несчастными

Дом больше не витрина моды, а отражение личности. В 2026-м в интерьер возвращаются эмоции, природа и технологии, которые становятся почти невидимыми.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Один день в Пятигорске: маршрут по основным достопримечательностям города
Авто и мото
Инспекторы ГИБДД напомнили, что при ограниченной видимости запрещён обгон и разворот ближе 100 м
Технологии
Проект расширения Белого дома на $250 млн финансируют крупнейшие техгиганты — TechCrunch
Красота и здоровье
Продукты с лютеином и омега-3 снижают риск катаракты — офтальмолог Майкл Грин
Спорт и фитнес
Как безопасно вернуться к спорту после родов: советы клиники академика Ройтберга
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни рассказал, что Фрэнк Синатра наорал на него в начале карьеры
Красота и здоровье
Врач Кудрявцева предупредила: при повторяющихся кровотечениях из носа нужно обращаться к врачу
Питомцы
Россельхозцентр сообщил: при температуре ниже +15 °C несушки прекращают кладку яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet