ГБО в Тюмени — тренд года: как сэкономить на топливе и не попасть в штрафную ловушку

В Тюмени наблюдается рост спроса на автомобили с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО). Эта тенденция, по мнению автоэксперта Дмитрия Демиана, связана с повышением цен на бензин в регионе.

Почему растет интерес к ГБО?

"Стоимость газа значительно ниже стоимости бензина", — пояснил Демин. С ростом цен на топливо многие тюменцы начали всерьез задумываться о смене автомобиля, выбирая транспорт с уже установленным ГБО. Спрос на такие автомобили увеличился как на онлайн-площадках, так и на традиционных авторынках Тюмени.

Важность правильной регистрации ГБО

Однако эксперты предупреждают, что при покупке автомобилей с установленным газобаллонным оборудованием важно удостовериться в его правильной регистрации. Дмитрий Демин отметил, что в Тюмени существует множество автомастерских, которые устанавливают ГБО "в кустарных условиях", и владельцы часто не регистрируют оборудование, чтобы сэкономить деньги.

Однако такой подход может привести к серьезным последствиям. "Установка ГБО — это внесение изменений в конструкцию автомобиля, которые должны быть официально узаконены", — добавил эксперт.

Последствия за незаконную установку ГБО

За незаконную установку ГБО владельцу автомобиля грозит штраф, приостановка регистрации транспортного средства, а в некоторых случаях — административный арест на 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов.