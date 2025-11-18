Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mayyskiyysergeyy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:31

Ozon ответил на жесткую критику Набиуллиной о манипуляциях при способах оплаты: это программа лояльности

Ozon ответил Набиуллиной на критику о скидках за способ оплаты

Компания Ozon ответила на замечания главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о влиянии способа оплаты на цену товаров на маркетплейсах. В пресс-службе компании уточнили, что предоставление скидок при оплате товаров определенной банковской картой является частью программы лояльности, в которую инвестируют банки.

Программа лояльности и её роль

"Скидки при оплате товаров определенной банковской картой — это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков на рынке, как банковского, так и розничного, есть аналогичные инструменты, например, кешбэки и партнёрские бонусные программы", — говорится в сообщении компании, передаёт ТАСС.

По словам представителей Ozon, такие программы выполняют важную социальную функцию, позволяя миллионам покупателей получать более выгодные цены, особенно в малых городах и сельской местности, где доходы населения невысоки.

Кроме того, в компании подчеркнули, что их программа лояльности открыта для всех банков, которые могут присоединиться к ней на коммерческих условиях. Таким образом, банки могут предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату их картами. Условия сотрудничества одинаковы для всех участников программы, в том числе и для Ozon Банка.

Скидки и равный доступ

Представители Ozon отметили, что все средства, полученные от банков-партнёров, направляются на снижение цены товаров для покупателей, что позволяет поддерживать выгодные цены. Этот подход, по их мнению, помогает учесть интересы как банков, так и потребителей, и сохраняет равный доступ к скидкам для всех клиентов.

Ранее, на конференции ЦБ "Фокус на клиента", глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена товара на маркетплейсе не должна изменяться в зависимости от выбранного способа оплаты, поскольку это затрудняет отслеживание возможных злоупотреблений.

