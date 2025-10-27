Живот плоский сверху, но не снизу? Вот что вы всё это время делали не так

Как убрать жир внизу живота: советы фитнес-тренера Виктории Турищевой

Плоский живот — цель многих, кто занимается фитнесом. Но именно нижняя часть пресса чаще всего оказывается самой упрямой зоной, где жир сжигается медленнее всего. Фитнес-тренер Виктория Турищева рассказала, как правильно тренировать мышцы, чтобы избавиться от этой проблемы.

"Большинство упражнений на пресс рассчитаны на прямую мышцу живота, но чтобы убрать жир внизу, нужно активировать поперечную мышцу", — подчеркнула фитнес-тренер Виктория Турищева.

Почему жир задерживается внизу живота

Жировые отложения в нижней части живота — естественный защитный механизм организма. У женщин там часто откладывается "резерв" на случай стресса или нехватки калорий. Кроме того, накапливание жира усиливается при малоподвижном образе жизни, неправильном питании и гормональных сбоях.

Даже регулярные тренировки на пресс не всегда дают нужный результат, если задействуются не те мышцы. Поперечная мышца живота работает как внутренний корсет, подтягивая брюшную стенку и стабилизируя корпус. Именно её стоит включить в работу, если цель — убрать жировую прослойку снизу.

Комплекс из пяти упражнений от Турищевой

Тренер предложила выполнять короткий, но эффективный комплекс, направленный на нижний пресс и поперечные мышцы. Для тренировки достаточно 15-20 минут, без специального оборудования.

Обычные скручивания.

Лягте на спину, согните колени, руки за головой. На выдохе приподнимайте корпус, стараясь не тянуть шею. Работает верхняя часть пресса и активизируется дыхание. Косые скручивания.

Выполняются аналогично, но при подъеме корпуса локоть направляйте к противоположному колену. Это включает боковые мышцы живота и формирует талию. Обратные скручивания.

Лежа на спине, приподнимайте таз, подтягивая колени к груди. Следите, чтобы поясница оставалась прижатой к полу. Это базовое упражнение для нижнего пресса. Подъем коленей из "короткой планки".

Встаньте на предплечья, ноги согнуты, корпус прямой. Поочередно подтягивайте колени к животу, сохраняя стабильность корпуса. Работает поперечная мышца, а также мышцы бедер. Т-мост.

Из положения планки на предплечьях повернитесь на бок, перенося вес тела на одну руку, стопы разворачивайте на ребро. Задержитесь, затем вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Это упражнение укрепляет косые мышцы и развивает баланс.

Сравнение: классические скручивания vs работа с поперечной мышцей

Параметр Классические упражнения Комплекс на поперечную мышцу Воздействие на нижний пресс Минимальное Максимальное Эффект подтянутого живота Слабый Выраженный Укрепление корпуса Среднее Высокое Профилактика боли в спине Нет Да Подходит для новичков Да Да

Советы шаг за шагом

Разминка. Перед началом тренировки сделайте лёгкую кардионагрузку — марш на месте, махи руками и наклоны. Последовательность. Выполняйте упражнения в указанном порядке по 2-3 подхода. Между ними — отдых не более 30 секунд. Контроль дыхания. Делайте выдох на усилии — это помогает активировать мышцы пресса. Регулярность. Оптимально заниматься 3-4 раза в неделю. Первые результаты видны через 2-3 недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чрезмерное напряжение шеи при скручиваниях.

Последствие: болевые ощущения и неправильная нагрузка.

Альтернатива: держите подбородок чуть отведённым, взгляд вверх, а шею расслабленной.

Ошибка: выполнять упражнения быстро и без контроля дыхания.

Последствие: снижается эффективность тренировки.

Альтернатива: двигайтесь медленно, осознанно, следите за выдохом при каждом подъеме.

Ошибка: игнорировать питание.

Последствие: мышцы укрепляются, но слой жира остаётся.

Альтернатива: сочетайте тренировки с умеренным дефицитом калорий и сбалансированным рационом.

А что если нет сил на полноценную тренировку?

Если нет времени или энергии на весь комплекс, можно выбрать два упражнения - обратные скручивания и Т-мост. Они наиболее эффективно прорабатывают нижний пресс и укрепляют центр тела. Выполняйте их утром или вечером, 5-7 минут в день — и уже через пару недель живот станет заметно более подтянутым.

Плюсы и минусы комплекса

Плюсы Минусы Подходит для дома, не требует оборудования Не работает без системности Прорабатывает глубокие мышцы живота Может быть сложно новичкам Укрепляет спину и улучшает осанку Требует контроля техники Помогает визуально "подтянуть" живот Результат не мгновенный

FAQ

Можно ли убрать жир только упражнениями?

Нет. Жировая прослойка уходит при сочетании тренировки и правильного питания. Без дефицита калорий результат будет минимальным.

Как часто выполнять комплекс?

Достаточно 3-4 раз в неделю, но можно делать чаще, если чувствуете силы и нет мышечной боли.

Можно ли делать упражнения утром натощак?

Да, при хорошем самочувствии это допустимо. Главное — пить воду и не испытывать головокружения.

Сколько ждать результата?

При регулярных занятиях и корректировке питания первые визуальные изменения заметны через 3-4 недели.

Мифы и правда

Миф: скручивания убирают жир с живота.

Правда: они укрепляют мышцы, но не сжигают жир — это делает дефицит калорий.

Миф: нужно тренироваться часами.

Правда: 15-20 минут осознанных движений эффективнее часовой хаотичной нагрузки.

Миф: нижний пресс невозможно прокачать.

Правда: при правильной технике и регулярности мышцы активизируются уже через несколько тренировок.

Исторический контекст

Ещё в 1980-х годах популярные аэробные тренировки, вроде "Бодифлекса" и "калланетики", впервые ввели понятие работы с глубокими мышцами. Позже эти принципы легли в основу современных направлений — пилатеса и функционального фитнеса. Сегодня тренеры, включая Викторию Турищеву, используют тот же подход, делая упор на внутреннюю стабилизацию и качество движений.

3 интересных факта