Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает асану Сету Бандхасана
Девушка делает асану Сету Бандхасана
© Designed by Freepik by yanalya is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 3:26

Скованность — новый вирус офиса: простая растяжка работает лучше йоги

Ежедневные упражнения улучшают гибкость позвоночника — физиотерапевты

Долгое сидение за рабочим столом кажется безобидной привычкой, но именно она чаще всего становится причиной боли в пояснице. Каждый, кто проводит день в офисном кресле или за рулём, знает, как тяжело встать, когда спина словно "деревенеет". Регулярная растяжка поясницы помогает избежать этой проблемы, вернуть подвижность и снизить риск травм. Об этом сообщает издание GQ.

Почему важно уделять внимание растяжке поясницы

Современный ритм жизни вынуждает нас часами находиться в статичном положении. В итоге страдают мышцы спины, снижается гибкость позвоночника и появляется хроническая усталость. Физиотерапевт Энди Фата-Чан отмечает, что пренебрежение растяжкой ведёт к скованности и болевым ощущениям.

"Если вы долго сидите и не уделяете внимания подвижности спины, в какой-то момент тело даст о себе знать", — говорит физиотерапевт и основатель Movement Physical Therapy and Performance Энди Фата-Чан.

Он подчёркивает, что особенно часто проблемы возникают у тех, кто после сидячего дня идёт в спортзал, не разогрев мышцы и суставы. Такая нагрузка на неподготовленное тело повышает риск микротравм и хронических воспалений.

Роль осанки и движений

Хирург-ортопед из Майами Георгий Брусованик напоминает: даже если вы не проводите целый день в кресле, позвоночник нуждается в регулярной разминке.

"Цена, которую мы платим за прямохождение, — это нагрузка на поясничные диски. Со временем они изнашиваются, и человек начинает сутулиться", — поясняет доктор Брусованик.

Чтобы избежать деформаций и болей, он советует регулярно выполнять упражнения, компенсирующие давление на поясничные отделы.

Физиотерапевт Тони Матоска добавляет, что более 80% людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с болью в спине. По его словам, ежедневная растяжка помогает не только предупредить боль, но и повысить эффективность тренировок, улучшить координацию и снизить нагрузку на позвоночник.

Когда и как выполнять упражнения

Оптимального времени для растяжки нет: важно просто выполнять её регулярно. Матоска рекомендует уделять 5-10 минут в день, особенно после долгого сидения или перед физической активностью. Простые движения способны улучшить кровообращение, расслабить мышцы и снять напряжение после тяжёлого дня.

Если чувствуете скованность, не ждите, пока боль станет хронической. Несколько простых упражнений помогут сохранить здоровье спины и предотвратить травмы.

10 упражнений для растяжки поясницы

  1. Маленькая кобра. Лягте на живот, ладони под плечами. Поднимайте грудь вверх, не напрягая поясницу. Удерживайте 10-20 секунд. Это упражнение улучшает гибкость позвоночника.

  2. Разгибание стоя. Встаньте прямо, руки на пояс. Аккуратно отклонитесь назад до лёгкого натяжения. Повторяйте 5-6 раз.

  3. Колени к груди. Лягте на спину, подтяните колени, обхватите их руками и тяните к груди. Держите 10 секунд, чередуя ноги.

  4. Растяжка в дверном проёме. Встаньте боком в проём, скрестите ноги и наклонитесь в сторону, удерживаясь за косяк. Повторите на другую сторону.

  5. Боковая планка. Лягте на бок, опираясь на локоть. Поднимайте и опускайте таз, укрепляя мышцы кора.

  6. Скручивание с мячом. Держите медицинский мяч на вытянутых руках и поочерёдно поворачивайте корпус в стороны.

  7. Поза голубя на возвышении. Помогает растянуть ягодичные мышцы и снять напряжение в пояснице.

  8. Стеклоочистители. Лягте на спину, согните колени и плавно перемещайте их из стороны в сторону.

  9. Ноги вверх на стену. Лягте у стены, поднимите ноги под углом 90 градусов. Расслабьтесь и почувствуйте лёгкость.

  10. Боковая растяжка стоя. Поднимите руку над головой и наклонитесь в противоположную сторону, растягивая боковую часть спины.

Плюсы и минусы ежедневной растяжки

Регулярная растяжка приносит заметную пользу, но требует внимательности к собственному телу.

Плюсы:

  • Улучшает гибкость позвоночника и осанку.
  • Снижает риск травм и спазмов.
  • Повышает кровообращение и ускоряет восстановление мышц.
  • Уменьшает уровень стресса и усталости.

Минусы:

  • При чрезмерных усилиях можно перерастянуть мышцы.
  • Неправильная техника иногда вызывает боль.
  • Без регулярности эффект минимален.

Главное правило — растяжка должна приносить комфорт, а не боль.

Сравнение: статическая и динамическая растяжка

Физиотерапевты отмечают два основных подхода — статическую и динамическую растяжку. Первая подходит для расслабления после нагрузок, вторая — для разминки перед активностью. В идеале их стоит комбинировать.

Для общего тонуса и профилактики болей можно добавить упражнения, укрепляющие позвоночник. Они хорошо сочетаются с растяжкой и помогают улучшить подвижность.

Советы по выполнению растяжки

  1. Делайте упражнения на ровной поверхности.

  2. Дышите глубоко и равномерно, не задерживайте дыхание.

  3. Избегайте резких движений.

  4. Прекращайте занятие, если появляется боль.

  5. Выполняйте растяжку в тёплой одежде или после разминки.

  6. Пейте воду до и после тренировки.

  7. При хронических болях консультируйтесь с физиотерапевтом.

"Если при растяжке вы чувствуете боль, а не лёгкое натяжение — остановитесь", — предупреждает доктор Матоска.

Брусованик также уточняет, что движение является частью лечения, а не врагом при болях в пояснице.

Популярные вопросы о растяжке поясницы

1. Как часто нужно растягивать поясницу?
Оптимально — ежедневно по 5-10 минут.

2. Что делать, если растяжка вызывает боль?
Проверить технику, снизить амплитуду, не форсировать движение.

3. Что лучше — йога или обычная растяжка?
Йога сочетает растяжку с дыханием и расслаблением, помогая достигать более глубокого эффекта.

4. Можно ли выполнять растяжку утром?
Да, но начинать следует с мягких упражнений.

5. Нужно ли оборудование?
Нет, достаточно коврика и свободного пространства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Велотренажёр сжигает до 294 калорий за 30 минут — Femina вчера в 17:27
Тихий пожиратель калорий: велотренажёр остаётся в тени, пока весы сдаются незаметно год за годом

Велотренажёр может стать надёжным союзником в борьбе с лишним весом, если использовать его правильно и осознанно

Читать полностью » Короткие тренировки улучшают работу сердца у взрослых — фитнес-тренеры вчера в 15:21
Вот почему одна тренировка в неделю укрепит ваше сердце и мышцы: мало кто верит

Силовые тренировки раз в неделю могут быть эффективными для поддержания физической формы и улучшения здоровья, если правильно организовать занятия.

Читать полностью » Жим ногами развил силу ног и улучшил баланс, отметили специалисты Gold’s Gym вчера в 13:10
Раньше сильно боялась жима ногами — теперь не могу без него жить

Три упражнения, которые сделают ноги сильными и подтянутыми к лету. Проверенные советы от тренера Gold’s Gym помогут вернуть уверенность в каждом шаге.

Читать полностью » Пилатес у стены улучшает осанку и укрепляет мышцы кора — тренеры по фитнесу вчера в 9:25
Стена станет вашим лучшим тренером: вот почему пилатес у стены меняет всё

Фитнес-тренеры рассказали, как с помощью пилатеса у стены укрепить мышцы, улучшить осанку и развить гибкость. Простые и эффективные упражнения, которые подойдут даже новичкам.

Читать полностью » Тренер Никки Кимбро разработала комплекс упражнений для пресса — Gold’s Gym вчера в 7:10
Нашла простой способ убрать бока — без диет и спортзала, всего три минуты в день

Тренер Gold's Gym Никки Кимбро предлагает три простых упражнения, которые помогут укрепить мышцы кора и подготовить тело к лету без лишнего оборудования.

Читать полностью » Тренировки только по выходным снизили риск болезней сердца — Fortune вчера в 5:21
Всего два дня движения в неделю: стратегия, которая заставляет мышцы и сердце работать на максимум

Тренировки только по выходным — вынужденная мера или рабочая стратегия? Разбираемся, как получить максимум пользы от спорта без будней в зале.

Читать полностью » Подъем на ступеньку укрепляет мышцы ног — фитнес-тренеры. вчера в 3:24
Забыл про боль в коленях при подъеме: секрет простого упражнения

Простое упражнение для укрепления ног, которое облегчит подъем по лестнице и повседневные движения. Узнайте, как улучшить свою физическую форму за несколько минут в день.

Читать полностью » Цвет спортивной одежды влияет на уверенность — психологи Университета Лидса вчера в 1:10
Всего одна деталь в спортивной одежде сделала тренировки моим любимым делом

Яркие цвета возвращаются в спортивную моду, превращая каждую тренировку в стильный ритуал. Узнайте, как оттенки влияют на энергию, уверенность и мотивацию.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Интенсивные тренировки перед сном могут вызывать бессонницу — ТУТ НОВОСТИ
Мир
Сотрудники Лувра начинают забастовку из-за управления музеем — Le Monde
ДФО
Аэрофлот включает внутрирегиональные рейсы ДФО в льготную программу — ФедералПресс
Еда
Колбасу в оливье заменяют рыбой и морепродуктами — кулинары
Садоводство
Покраснение сегментов декабриста не опасно, если соблюдать уход — МИР 24
Общество
ЛДПР вносит законопроект о выплатах военным журналистам — Слуцкий
Происшествия
Росавиация вводит ограничения на полёты в трёх аэропортах юга России — ТАСС
Мир
Куба заявляет об усилении военного давления США в Карибском регионе — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet