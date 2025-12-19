Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в пояснице
Боль в пояснице
Илья Мельников Опубликована сегодня в 6:25

Боль в пояснице перестаёт диктовать правила — мягкие упражнения включают восстановление

Мягкая гимнастика уменьшила спазм в пояснице — Акулина Бахтурина тренер

Поясничная боль давно перестала быть проблемой только офисных работников или людей с сидячим образом жизни. С ней сталкиваются и те, кто регулярно тренируется, но допускает ошибки в нагрузке или восстановлении. При этом полный покой редко помогает — гораздо эффективнее работает правильно подобранное движение. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Почему поясница начинает болеть

Запрос на избавление от боли в пояснице — один из самых частых среди людей, которые решают изменить образ жизни и заняться фитнесом. Причины дискомфорта могут быть разными: длительное сидение, слабость глубоких мышц, стресс, а также неправильная техника выполнения упражнений. Даже при регулярных тренировках поясница может перегружаться, если тело теряет баланс и устойчивость.

Поясничный отдел выполняет роль центрального звена между верхней частью корпуса и ногами. Когда мышцы кора работают недостаточно активно, нагрузка распределяется неравномерно. В ответ позвоночные сегменты испытывают избыточное давление, а окружающие мышцы спазмируются, пытаясь компенсировать нестабильность. Часто к боли приводят ограниченная подвижность тазобедренных суставов, неправильная осанка в течение дня и хроническое напряжение.

Почему движение важнее покоя

Существует устойчивый миф, что при боли в спине лучше полностью отказаться от физической активности. На практике все наоборот: мягкое и регулярное движение помогает ускорить восстановление. Грамотный фитнес укрепляет мышечный корсет, улучшает кровообращение и снижает нагрузку на позвоночник.

При частых болях в пояснице специалисты советуют отказаться от тяжелых силовых упражнений и осевой нагрузки. Более безопасным вариантом становятся восстановительные форматы тренировок, где сочетаются растяжка и укрепление стабилизаторов. Хорошо подходят направления, в которых внимание уделяется контролю движений и вытяжению позвоночника, а также упражнения для укрепления кора, выполняемые в спокойном темпе.

Комплекс упражнений для снятия дискомфорта

Тренер Акулина Бахтурина рекомендует простой комплекс, который можно выполнять дома без специального оборудования. Он направлен на мягкую мобилизацию позвоночника, активацию глубоких мышц и снятие напряжения в поясничной зоне.

В программу входят упражнения "кошка-корова" для улучшения подвижности позвоночника, тазовые наклоны лежа на спине для включения поперечной мышцы живота и контролируемые движения таза в ягодичном мостике. Дополняют комплекс скручивания позвоночника, растяжка подвздошно-поясничной мышцы, облегченная планка на коленях и расслабляющая поза ребенка.

Все движения выполняются плавно, с акцентом на дыхание и ощущение стабильности. Цель — не максимальная растяжка, а восстановление подвижности и устойчивости. Такой подход хорошо сочетается с техниками, направленными на снятие мышечных зажимов и напряжения, включая элементы миофасциального релиза.

Как часто выполнять упражнения

Комплекс можно выполнять ежедневно — утром в качестве мягкой зарядки или вечером после рабочего дня. Уже через одну-две недели многие отмечают снижение напряжения и более свободные движения в пояснице. Важно работать без резких усилий, сохраняя внимание к дыханию и собственным ощущениям.

При этом специалисты подчеркивают: если боль острая, усиливается при движении или сопровождается онемением, откладывать визит к врачу не стоит. В остальных случаях регулярная и аккуратная физическая активность становится надежным способом вернуть комфорт и уверенность в движении.

