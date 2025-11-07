Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:17

Жаль, раньше не знала: простой выдох во время упражнения творит чудеса с фигурой

Кристина Эрнест: нижний пресс — часть ядра, которое поддерживает позвоночник и осанку

Мышцы пресса играют куда более важную роль, чем просто эстетика. Они поддерживают позвоночник, помогают сохранять равновесие и участвуют в каждом движении — от ходьбы до утреннего подъёма с кровати. Но, несмотря на то что тренировки кора стали обязательной частью фитнес-программ, нижняя часть живота остаётся для многих загадкой: кажется, что именно там жир и слабость "застревают" навсегда.

Тренеры уверяют: изолировать нижний пресс почти невозможно, ведь он — часть сложной системы из 29 мышц, объединённых в одно целое ядро. Но если подойти к тренировкам правильно, эта зона не просто укрепится — улучшится осанка, исчезнет боль в пояснице и появится ощущение стабильности во всём теле.

"Проработка нижнего пресса стабилизирует мышцы кора и улучшает равновесие", — сказала тренер Apple Fitness+ Эмили Файетт.

Что на самом деле представляет собой нижний пресс

"Ваше ядро — это гораздо больше, чем шесть кубиков", — отмечает фитнес-тренер Кристина Эрнест.

Основу составляют три слоя: прямая мышца живота, косые и поперечная мышца живота. Нижняя часть пресса располагается в нижнем сегменте прямой мышцы — той самой, которая отвечает за форму пресловутых "кубиков". Эта зона чаще всего страдает от малоподвижного образа жизни и слабого контроля над дыханием, из-за чего её сложно "включить" в работу.

Почему обычные скручивания не помогают

Скручивания в основном задействуют верхнюю часть прямой мышцы живота и почти не влияют на нижнюю. Кроме того, при неправильной технике они нагружают шею и поясницу. Чтобы укрепить нижний пресс, нужно активировать мышцы глубже, а не просто тянуться к коленям.

"Просто сосредоточившись на нижней части пресса, можно активировать его гораздо эффективнее", — пояснила тренер по функциональной подготовке Симона Чук.

Советы шаг за шагом: как проработать нижний пресс

  1. Контроль дыхания. Делайте выдох в момент усилия — например, при подъёме ног или тазовой кости. Это помогает задействовать внутренние мышцы.
  2. Медленный темп. Не гонитесь за количеством повторов. Медленные, контролируемые движения дают максимальный отклик в нижней части пресса.
  3. Связь "мозг — мышцы". Во время тренировки визуализируйте, как нижняя часть живота "втягивается" к позвоночнику. Это активирует мышцы, которые часто "спят".
  4. Регулярность. Даже 10-15 минут 3-4 раза в неделю достаточно, чтобы увидеть результат.

Сравнение

Упражнение

Основное воздействие

Дополнительный эффект

Подъём ног лёжа

Нижний пресс

Улучшает гибкость бёдер

Планка с подъёмом ног

Все мышцы кора

Укрепляет ягодицы

"Мёртвый жук"

Поперечная мышца живота

Улучшает координацию

Скручивания с касанием пяток

Косые и нижний пресс

Подтягивает боковые мышцы

Обратные скручивания

Нижний сегмент прямой мышцы

Разгружает поясницу

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.
    Последствие: нагрузка уходит в поясницу, мышцы не активируются.
    Альтернатива: делать движения медленно, концентрируясь на ощущениях внизу живота.
  • Ошибка: задерживать дыхание.
    Последствие: повышается давление и теряется контроль над мышцами кора.
    Альтернатива: выдыхать в момент усилия.
  • Ошибка: тренировать только пресс.
    Последствие: нарушается баланс, повышается риск травм.
    Альтернатива: включать упражнения на спину и ягодицы.

А что если нет времени на спортзал?

Нижний пресс можно тренировать где угодно. Например, в положении сидя напрягайте мышцы живота, удерживая их в тонусе 10 секунд, затем расслабляйтесь. Повторите 10 раз. Это простое упражнение укрепляет глубокие слои пресса и подходит даже для офисного перерыва.

Плюсы и минусы

Метод

Плюсы

Минусы

Домашние тренировки

Не требуют оборудования

Меньше контроля за техникой

Тренировки в зале

Доступ к тренеру и инвентарю

Требуют времени и дисциплины

Онлайн-программы

Гибкий график, разнообразие

Нет индивидуальной коррекции

FAQ

Можно ли накачать нижний пресс отдельно?
Нет. Эта зона работает в связке с другими мышцами кора, поэтому упражнения должны быть комплексными.

Как часто нужно тренировать пресс?
2-4 раза в неделю, чередуя интенсивность и тип нагрузки.

Что помогает визуально подтянуть живот?
Сочетание силовых тренировок, правильного питания и кардио. Без дефицита калорий кубики не проявятся.

Мифы и правда

  • Миф: нужно делать сотни скручиваний.
    Правда: важна не частота, а качество движений.
  • Миф: нижний пресс можно изолировать.
    Правда: он всегда работает вместе с остальными мышцами кора.
  • Миф: боль в пояснице — признак хорошей тренировки.
    Правда: это сигнал, что вы выполняете упражнения неправильно.

Исторический контекст

Первые программы для проработки кора появились в конце XX века, когда физиотерапевты начали использовать упражнения на стабилизацию позвоночника для восстановления после травм. Позже эти методики адаптировали для фитнеса — так появились планки, ролики для пресса и "мёртвые жуки".

2 интересных факта

  • Планка активирует более 20 мышц одновременно.
  • Нижний пресс особенно реагирует на контроль дыхания.

"Это сжатие ядра поможет получить максимум от тренировки", — подчеркнула Кристина Эрнест.

