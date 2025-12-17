Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Свиная грудинка
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 16:58

Раньше грудинка всегда была жёсткой — теперь готовлю иначе: секрет оказался проще, чем думала

Медленное запекание при 100–120 °C делает свиную грудинку мягкой и сочной — кулинары

Грудинка редко считается самым нежным куском свинины, однако правильный подход полностью меняет это представление. Медленное запекание при низкой температуре позволяет раскрыть потенциал мяса, а ароматный маринад делает вкус насыщенным и многослойным. Зелёная гремолата с лимоном и чесноком не только смягчает волокна, но и придаёт блюду свежий акцент. Результат — сочная грудинка с хрустящей кожей и ярким ароматом. Об этом сообщает кулинарный сайт "Готовим.Ру".

Почему низкая температура работает

Грудинка содержит много соединительной ткани и жира, из-за чего при быстром приготовлении она может получиться жёсткой. Длительное запекание при 100-120 градусах позволяет жиру постепенно вытапливаться, а коллагену — превращаться в желатин. В итоге мясо становится мягким и буквально тает во рту, сохраняя при этом сочность. Такой способ часто используют в профессиональной кухне для работы с плотными отрубами, включая свиную грудинку. Он не требует сложных техник, но даёт стабильный результат.

Дополнительное преимущество — равномерный прогрев. Мясо не пересыхает по краям и не остаётся сырым внутри. Даже крупный кусок весом около полутора килограммов пропекается полностью, не теряя текстуры и вкуса.

Роль гремолаты в маринаде

Классическая гремолата — это смесь зелени, чеснока и цитрусовой цедры, которая традиционно подаётся к мясу. В этом рецепте она используется как маринад, что усиливает её эффект. Петрушка добавляет свежесть, лимонная цедра и сок дают лёгкую кислинку, а чеснок отвечает за глубину вкуса. Растительное масло связывает ингредиенты и помогает ароматам проникнуть в мясо.

Перед маринованием грудинку подготавливают: моют, обсушивают и освобождают от плёнок. На коже делают аккуратные ромбовидные надрезы, затрагивая только жир. Это позволяет специям лучше распределиться и обеспечивает равномерное вытапливание жира при запекании — приём, который применяют и при приготовлении свиной рульки с капустой.

Запекание и финальный штрих

Перед отправкой в духовку грудинке дают немного согреться при комнатной температуре. Затем её плотно заворачивают в пергамент и фольгу, создавая эффект томления. В таком виде мясо проводит около четырёх часов в духовке при низкой температуре. За это время даже самые жёсткие волокна становятся мягкими, а аромат маринада раскрывается полностью.

Финальный этап — подрумянивание кожи. Грудинку аккуратно разворачивают, переворачивают кожей вверх и отправляют под гриль при 200 градусах. Жир, который вытопился во время запекания, используют для поливания поверхности, добиваясь золотистой и хрустящей корочки. После духовки мясу дают "отдохнуть" около десяти минут, чтобы соки равномерно распределились внутри.

