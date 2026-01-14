Всего одно изменение на кухне — и давление идёт вниз: продукт меняет привычный рацион

Соль остаётся одним из самых привычных ингредиентов в рационе людей по всему миру. Она усиливает вкус блюд и присутствует как в домашней кухне, так и в готовых продуктах, но её избыток давно связывают с ростом артериального давления. Учёные предложили альтернативу, которая позволяет сократить потребление натрия без отказа от привычного вкуса. Об этом сообщает издание Knowridge.

Почему избыток соли стал общей проблемой

Во многих странах потребление соли превышает рекомендованные значения. Всемирные и национальные медицинские организации сходятся во мнении, что безопасная суточная норма для взрослого человека составляет около 2300 миллиграммов натрия, однако на практике этот показатель часто оказывается выше. Основной вклад вносят переработанные продукты, полуфабрикаты, хлеб и соусы. Постоянный избыток соли повышает артериальное давление, а это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других осложнений. Специалисты отмечают, что не только соль, но и питание при гипертонии в целом может незаметно усиливать скачки давления и ухудшать состояние сосудов.

В чём суть новой солевой смеси

В поисках более безопасного варианта исследователи разработали соль с пониженным содержанием натрия. Она состоит примерно на 75 % из хлорида натрия и на 25 % из хлорида калия. Такое сочетание позволяет сохранить привычный солёный вкус, но уменьшить количество натрия, напрямую влияющего на давление. Калий, напротив, помогает сосудам расслабляться и способствует более стабильной работе сердечно-сосудистой системы. Этот минерал естественным образом содержится во фруктах, овощах и других продуктах растительного происхождения.

Как соль с калием показала себя на практике

Эффективность новой соли проверялась не в лабораторных условиях, а в реальной жизни. В одном из исследований учёные наблюдали за несколькими сообществами в Перу, где часть жителей перешла на использование солевого заменителя, а остальные продолжали готовить с обычной солью. В исследовании приняли участие более 2300 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты показали, что у тех, кто использовал новую соль, средние показатели артериального давления были ниже, а новых случаев гипертонии возникало меньше. Даже снижение давления примерно на 2 мм рт. ст. имеет значение, так как оно уменьшает риск инфарктов и инсультов на уровне популяции.

Вопросы безопасности и ограничения

В ходе наблюдений серьёзных побочных эффектов выявлено не было, что указывает на безопасность такого заменителя для большинства людей. Тем не менее специалисты подчёркивают, что людям с заболеваниями почек следует соблюдать осторожность, поскольку избыток калия может быть для них нежелателен. В подобных случаях любые изменения рациона лучше обсуждать с врачом. Это особенно важно для тех, кто уже ограничивает солёные продукты, включая продукты с высоким содержанием соли, из-за диагностированной гипертонии.

В целом солевая смесь с добавлением калия не является универсальным решением, но может стать простым и доступным инструментом для снижения рисков, связанных с высоким давлением. В сочетании с рационом, богатым овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, она показывает, что забота о здоровье возможна без радикального отказа от привычных вкусов.