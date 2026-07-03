Китайские машины против "Евро-3": так ли они чувствительны к качеству топлива

Заправка бензином низкого экологического класса для современного мотора редко проходит бесследно. Сначала водитель замечает мелочи: двигатель чуть грубее работает на холостых, расход ползёт вверх, а потом уже всплывают свечи, налёт и вопросы к системе очистки выхлопа. У знакомых такие истории обычно начинаются с одной "удобной" заправки, а заканчиваются визитом в сервис и лишними тратами. Технический директор ООО "ЛН Дистрибьюция" Андрей Бабушкин в разговоре с "Известиями" прямо связал регулярное использование бензина "Евро-3" с ростом технических проблем у современных машин.

"Регулярная заправка топливом низкого экологического класса бьёт прежде всего по системам очистки отработанных газов. Свечи зажигания тоже могут пострадать одними из первых, а дальше проблемы уже идут цепочкой. Автохимия помогает частично снизить риски, но плохой бензин в хороший не превращает. Сера и другие вредные примеси из топлива никуда не денутся", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Дмитрий Сафронов. автоэксперт Дмитрий Сафронов

Чем опасен бензин "Евро-3" для современного двигателя

Бабушкин объяснил, что разовая заправка ещё не приговор. Основной удар приходит тогда, когда водитель постоянно льёт такое топливо в бак. В этом случае быстрее изнашиваются системы очистки отработанных газов, а первыми под раздачу нередко попадают свечи зажигания.

При сгорании бензина низкого класса появляются отложения и твёрдые частицы. Они портят смесеобразование, а двигатель начинает работать не так, как задумано. Отсюда и рост расхода топлива, который водитель замечает уже без всяких приборов.

Проблема тут не в одной детали, а в цепочке. Топливо с примесями работает против мотора сразу по нескольким узлам, и это быстро превращается в заметные расходы. Для машин с чувствительными системами впрыска такой режим особенно неприятен.

Что может и чего не может автохимия

Эксперт отметил, что автохимия способна немного сгладить последствия. Речь идёт об очистителях топливной системы длительного действия, которые заливают в бак. Они помогают, но только частично.

Главное ограничение простое: присадка не делает плохой бензин качественным. Даже хороший состав не вытащит из топлива серу и прочие вредные примеси. Именно поэтому надеяться только на добавки — слабая стратегия.

Бабушкин отдельно дал понять, что такие средства не отменяют саму проблему топлива. Они снижают риски, но не убирают их до нуля. Сходный принцип работает и с техническими жидкостями: если основа плохая, чудес ждать не приходится.

"Китайские машины в этой истории не стоят особняком. Современные модели из КНР не выглядят более чувствительными к "Евро-3”, чем европейские или японские. Технологии у них сейчас во многом похожи, поэтому риски тоже сопоставимы. Тут всё упирается не в страну сборки, а в конструкцию и качество самого топлива", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Иван Рогов. автоэксперт Иван Рогов

Почему китайские машины не выделяются в этом вопросе

Отдельно Бабушкин прокомментировал страхи вокруг китайских автомобилей. По его словам, современные машины из КНР не являются принципиально более чувствительными к "Евро-3", чем европейские или японские модели. Тут важнее не эмблема на решётке, а то, как устроен сам мотор.

Он добавил, что технологии сейчас во многом схожи. Поэтому и риски для китайских, японских и европейских автомобилей будут сопоставимыми. Иными словами, плохое топливо бьёт по технике без разбору.

Для владельца вывод получается довольно сухой. Если машина современная и у неё чувствительные системы впрыска и очистки выхлопа, экономить на бензине сомнительного качества особенно опасно. Похожая логика и здесь: дешёвый вариант на старте часто оборачивается лишними расходами потом.

Во что потом выливается экономия на топливе

Бабушкин напомнил, что попытка сэкономить на топливе может выйти дороже. Потом приходится платить за свечи, очистку топливной системы, диагностику и ремонт элементов выхлопа. И всё это уже не выглядит выгодной поездкой к колонке.

Особенно осторожными, по его словам, стоит быть владельцам современных машин с чувствительными системами впрыска и очистки отработанных газов. Для таких автомобилей качество бензина — не мелочь, а вопрос нормальной работы узлов. Чем дольше игнорировать проблему, тем больше счёт в сервисе.

В сухом остатке история простая: бензин "Евро-3" может ускорить износ современного двигателя и его систем. Автохимия способна лишь немного смягчить последствия. Но она не убирает сам источник проблемы.

FAQ

Можно ли один раз заправиться "Евро-3" и не переживать?

Одна заправка обычно не даёт заметного эффекта сразу. Риск растёт при регулярном использовании такого топлива.

Помогают ли присадки в баке?

Да, но только частично. Они не убирают серу и другие вредные примеси из бензина.

Какие детали страдают первыми?

Бабушкин назвал свечи зажигания и системы очистки отработанных газов. Именно по ним низкоклассное топливо бьёт раньше всего.

Чем это грозит в деньгах?

Потом приходится тратиться на свечи, диагностику, очистку топливной системы и ремонт элементов выхлопа. Экономия на колонке легко превращается в расходы на сервис.

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