Девушкb делает растяжку в зале
© https://unsplash.com by LOGAN WEAVER | @LGNWVR is licensed under Free
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 9:32

Низкоударная тренировка снимает тревожность — главное условие многие упускают

Регулярнаяй йога и пилатес улучшают качество сна — UOL

Лёгкая прогулка после работы кажется слишком простой, чтобы считаться "тренировкой", но именно такие нагрузки чаще всего приживаются надолго. Их легче встроить в график, они реже приводят к травмам и не требуют идеальной физической формы на старте. А самое интересное — эффект может выходить далеко за пределы выносливости и шагов на часах. Об этом сообщает UOL.

Почему низкоударная активность работает для настроения и сна

Упражнения с низкой интенсивностью требуют меньше усилий от организма, поэтому их можно выполнять дольше и спокойнее. Это делает ходьбу, мягкое плавание, йогу или пилатес удобной точкой входа для новичков, людей с ограничениями по здоровью и тех, кто не хочет "убиваться" в зале, но готов регулярно двигаться.

При постоянной практике такие нагрузки связывают со снижением стресса, тревожности и симптомов депрессии, а также с более ровным эмоциональным фоном и спокойным ночным сном. Важно, что здесь на первый план выходит не рекорд, а повторяемость: умеренная активность даёт телу сигнал "мы справляемся", и со временем это отражается на самочувствии.

Как это помогает справляться с тревожностью

Эффект складывается из нескольких уровней. На физиологическом уровне движение стимулирует выработку веществ, связанных с ощущением удовольствия и эмоционального равновесия, включая эндорфины и серотонин. По мере улучшения общей формы многим становится проще выдерживать повседневные нагрузки — это тоже снижает внутреннее напряжение.

Есть и социальная сторона: занятия, где есть инструктор или группа, добавляют контакт и ощущение поддержки. Даже регулярные прогулки "по расписанию" могут создавать структуру дня, которая уменьшает хаотичность мыслей и возвращает чувство контроля.

Наконец, психологический компонент — это опыт маленьких достижений. Когда человек видит, что способен пройти больше, чаще или просто не бросить начатое, самооценка постепенно укрепляется, а тревожные мысли теряют власть.

Почему "надо" может ухудшить эффект

Если активность превращается в обязанность с нереалистичными целями и чувством вины за пропуски, она способна усиливать тревожность вместо облегчения. Поэтому полезнее пробовать разные варианты и оставлять тот, который действительно подходит по ритму: кому-то зайдёт ходьба, кому-то — вода, кому-то — спокойная йога.

Что даёт движение на фоне малоподвижности

Недостаток активности отражается не только на мышцах и сердце: его связывают с повышенным стрессом, снижением мотивации и трудностями в эмоциональной регуляции. Организму нужен баланс между периодами активности, которые "включают" системы тела, и восстановлением, когда психика упорядочивает переживания.

UOL приводит данные крупного исследования: за четыре года наблюдений более чем за 1,2 миллиона взрослых физически активные участники сообщали о 43% меньшем числе дней "плохого психического здоровья" в месяц по сравнению с малоподвижными. В среднем у тех, кто не занимался, отмечалось около 3,4 дня в месяц с симптомами депрессии.

Какой режим выглядит наиболее реалистичным

Лучшие показатели в исследовании были у тех, кто занимался по 30-60 минут в день, три-пять раз в неделю. Это не означает, что нужно сразу выходить на такой объём: для многих рабочий старт — короткие сессии и постепенное добавление времени. При этом подчёркивается, что физическая активность не заменяет психологическую или психиатрическую помощь, когда она нужна, а может быть важной частью более широкого плана поддержки психического здоровья.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

