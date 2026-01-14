Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 6:38

Орбита трещит по швам: масштабная спутниковая заявка Китая встревожила рынок связи

Китай подал заявку на запуск до 200 тысяч спутников на орбиту — SCMP

Китай готовится к одному из самых масштабных шагов в истории освоения космоса, который может радикально изменить баланс сил на низкой околоземной орбите. Речь идёт о проекте, сопоставимом по размаху с крупнейшими технологическими инициативами последних десятилетий. Его реализация способна затронуть не только рынок спутникового интернета, но и вопросы безопасности, навигации и глобальной связи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Заявка, меняющая правила игры

Китай официально подал документы на вывод на орбиту почти 200 тысяч спутников, что делает инициативу одной из самых амбициозных программ по созданию орбитальной инфраструктуры. Заявки были направлены в Международный союз электросвязи и касаются распределения радиочастот для будущей спутниковой группировки. Проектом занимается государственная компания China Satellite Network Group Co., которая рассматривается как ключевой оператор новой системы.

Планируемая сеть в разы превосходит существующие спутниковые созвездия. Для сравнения, действующий флот Starlink от SpaceX насчитывает около шести тысяч аппаратов. В Пекине подчёркивают, что цель проекта — формирование безопасной и управляемой космической информационной инфраструктуры, способной обеспечить стабильную связь и технологическую независимость страны на фоне растущей нагрузки на орбиту и всё более сложной космической среды.

Ответ на влияние Starlink

Инициатива Китая стала логичным продолжением его критики в адрес Starlink, которую Пекин ранее обвинял в чрезмерно быстром развертывании и создании рисков на орбите. В 2021 году китайская сторона заявляла о "опасных сближениях" спутников SpaceX с национальной орбитальной станцией "Тяньгун", что вызвало широкий международный резонанс и обсуждение правил поведения в космосе.

"Мы обеспокоены вопросами безопасности полётов и устойчивого использования орбитального пространства", — отмечалось в официальных заявлениях китайской стороны, говорится в материалах SCMP.

Эти эпизоды усилили внимание к необходимости более строгого контроля орбитального движения, поскольку рост числа спутников напрямую связан с рисками для научных миссий, пилотируемых программ и наблюдений за дальними космическими явлениями, включая редкие гамма-всплески, фиксируемые с помощью орбитальных телескопов.

Борьба за орбитальную недвижимость

Низкая околоземная орбита сегодня превращается в ограниченный и стратегически важный ресурс. Каждая новая спутниковая сеть требует согласования частот и орбитальных позиций, чтобы избежать помех и столкновений. Регулирующую роль в этом процессе играет Международный союз электросвязи, через который страны фактически резервируют пространство для будущих систем.

Подавая заявку на столь масштабную группировку, Пекин, по мнению аналитиков, стремится закрепить за собой орбитальные позиции на десятилетия вперёд. Такой подход может сдержать развитие конкурентов — от проекта Kuiper компании Amazon до OneWeb и дальнейшего расширения Starlink. Одновременно это усиливает позиции Китая в сфере военных и навигационных технологий, а также создаёт задел для поддержки будущих миссий за пределами околоземного пространства.

Риски и долгосрочные последствия

Реализация проекта приведёт к резкому росту числа объектов на орбите и вновь поднимет вопрос о космическом мусоре. Эксперты предупреждают, что увеличение плотности спутников повышает вероятность цепных столкновений, при которых отдельные орбитальные высоты могут стать временно или даже надолго непригодными для использования.

При этом не исключается, что все 200 тысяч спутников не будут запущены одномоментно. Часть специалистов рассматривает заявку как стратегический резерв, который позволит Китаю постепенно развивать инфраструктуру связи, передачи данных и оборонных систем по мере необходимости. В итоге инициатива Пекина выглядит не просто технологическим проектом, а заявкой на долгосрочное присутствие и влияние в орбитальной среде, где масштаб и скорость развёртывания становятся ключевыми факторами успеха.

