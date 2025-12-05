Беру сельдь и йогурт — и получаю новогодний салат, от которого не толстеют: жаль, раньше не знал

В преддверии Нового года многие из нас стремятся сбросить лишний вес, чтобы встретить праздник в лучшей форме. Однако сразу после праздников часто возникает разочарование — набранные килограммы возвращаются быстро. Чтобы избежать этого, диетолог Марият Мухина предлагает здоровый вариант популярного новогоднего блюда — селедки под шубой. Этот рецепт не только вкусный, но и низкокалорийный, что поможет вам наслаждаться традиционным угощением без лишних угрызений совести.

Чем хорош этот рецепт

Классическая "Селедка под шубой" — это калорийное и питательное блюдо, состоящее из множества слоев, заправленных майонезом. В стандартном варианте на порцию приходится от 600 до 800 калорий. Однако в данном рецепте с легким соусом и заменой отварных овощей на сырые, калорийность салата значительно снижается — всего 180-220 калорий на порцию. Это позволяет наслаждаться любимым блюдом без вреда для фигуры, при этом сохраняя вкус и праздничное настроение.

Секрет в замене майонеза на греческий йогурт, который не только снижает калорийность, но и придает соусу более легкую текстуру. Кроме того, важным моментом является использование сырых овощей, что сохраняет их полезные свойства, включая витамины и микроэлементы, в отличие от отварных.

Если вы ищете другие здоровые рецепты для праздничного стола, например, салат с авокадо и йогуртовой заправкой, который станет отличным дополнением, не забывайте, что овощи и полезные жиры — это основа хорошего самочувствия.

Рецепт на 4 порции

Ингредиенты

200 г филе слабосоленой сельди

2 средние свеклы

2 средние моркови

2 вареных яйца

Зеленый или репчатый лук по вкусу

Для заправки

2-3 ст. л. греческого йогурта

1 ч. л. дижонской горчицы

1 ч. л. лимонного сока

Соль и специи по вкусу

Можно добавить немного сыра, но следует помнить, что это увеличит калорийность салата.

Способ приготовления

Подготовка ингредиентов. Филе сельди нарезаем на небольшие кусочки. Свеклу и морковь натираем на терке (для этого рецепта используются сырые овощи, что придает им больше полезных веществ). Яйца режем кубиками. Лук заранее опускаем в холодную воду, чтобы смягчить его вкус и избавиться от горечи, затем мелко нарезаем. Приготовление соуса. В миске смешиваем греческий йогурт, дижонскую горчицу, лимонный сок, добавляем соль и специи по вкусу. Этот соус заменит привычный майонез и сделает салат гораздо легким и полезным. Сборка салата. Собираем салат слоями. Первый слой — свекла. Затем идет сельдь. Следующим слоем — тертая морковь. После этого — яйца. Если решите использовать сыр, добавьте его в этот слой. Завершающим слоем — нарезанный лук или зелень. Каждый слой промазываем небольшим количеством соуса. Оставляем салат настаиваться. Оставьте салат в холодильнике на 2-4 часа, чтобы слои пропитались соусом и стали более мягкими. Это поможет салату стать более ароматным и сытным. Подача. Подавайте салат порционно — можно в стеклянных стаканах или небольших мисочках, чтобы было видно слои. Для более праздничного вида можно украсить верхний слой измельченной зеленью или красной икрой, выложенной на небольшое количество йогуртового крема, чтобы это напоминало новогоднюю елку.

Почему стоит выбрать этот рецепт?

Здоровье и вкус: салат в легкой версии не теряет своих вкусовых качеств, но при этом значительно легче для организма. Заменив майонез на греческий йогурт и добавив сырые овощи, вы получаете более питательное и полезное блюдо с минимальным количеством калорий. Универсальность: этот вариант "Селедки под шубой" подходит не только для тех, кто следит за калориями, но и для тех, кто просто хочет разнообразить традиционные новогодние блюда без ущерба для здоровья. Например, салат с тунцом и авокадо будет отличным дополнением к новогоднему меню. Праздничный вид: приготовленный таким образом, салат не только полезен, но и выглядит на праздничном столе очень красиво и оригинально. Слои, видимые в стаканах, создают эффект красивой подачи, а украшение зеленью или икрой сделает его достойным украшением любого застолья.

Советы по подготовке

Если у вас нет времени на вымачивание сельди в молоке, то можно пропустить этот этап. Однако вымачивания придают рыбе мягкость и убирают излишнюю соленость, что делает блюдо более сбалансированным по вкусу.

Замените сыр на низкокалорийный вариант. Если хотите уменьшить калорийность, выберите низкокалорийные сыры, например, моцареллу или фету, или вообще обойтись без сыра.

Экспериментируйте с овощами. Например, добавьте немного тертого яблока или каперсов для дополнительного вкусового акцента.

Популярные вопросы о "Селедке под шубой"