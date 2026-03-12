Упадок сил или привычка? Как низкое давление и головокружение могут указывать на опасности

Голова кружится, давление падает: эти симптомы могут сигнализировать о скрытых нарушениях в организме. По-настоящему опасным считается артериальное давление около 70/50 мм рт. ст., когда возникает сильное головокружение и выраженная слабость. Врач-терапевт и директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа объяснила, при каких условиях гипотония требует немедленного обращения к специалисту. Об этом сообщает MosTimes.

Низкое давление само по себе не всегда патология: нормы варьируются по возрастам — 90/60 для молодежи, 110/70 в среднем возрасте и 120/80 без сосудистых проблем. Тревогу вызывает резкое падение с симптомами, такими как слабость и дистония.

"Давление семьдесят на пятьдесят, головокружение, падаете с ног, сердечно-сосудистая дистония, сердечко работать начинает по другому. Тогда повод обратиться к врачу", — отметила Людмила Лапа.

По словам специалиста, устойчивые низкие показатели могут указывать на проблемы с почками, сосудами, вирусами, иммунной или почечной недостаточностью, а также вегето-сосудистую дистонию. "Рабочее давление" — миф, важно устранять воспаления в органах, искать первопричину, особенно с учетом возрастных изменений вроде атеросклероза от холестерина и нагрузок. Раннее выявление проблемы позволяет быстро ее устранить.