Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Доктор меряет давление пациенту
Доктор меряет давление пациенту
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:36

Упадок сил или привычка? Как низкое давление и головокружение могут указывать на опасности

Голова кружится, давление падает: эти симптомы могут сигнализировать о скрытых нарушениях в организме. По-настоящему опасным считается артериальное давление около 70/50 мм рт. ст., когда возникает сильное головокружение и выраженная слабость. Врач-терапевт и директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа объяснила, при каких условиях гипотония требует немедленного обращения к специалисту. Об этом сообщает MosTimes.

Низкое давление само по себе не всегда патология: нормы варьируются по возрастам — 90/60 для молодежи, 110/70 в среднем возрасте и 120/80 без сосудистых проблем. Тревогу вызывает резкое падение с симптомами, такими как слабость и дистония.

"Давление семьдесят на пятьдесят, головокружение, падаете с ног, сердечно-сосудистая дистония, сердечко работать начинает по другому. Тогда повод обратиться к врачу", — отметила Людмила Лапа.

По словам специалиста, устойчивые низкие показатели могут указывать на проблемы с почками, сосудами, вирусами, иммунной или почечной недостаточностью, а также вегето-сосудистую дистонию. "Рабочее давление" — миф, важно устранять воспаления в органах, искать первопричину, особенно с учетом возрастных изменений вроде атеросклероза от холестерина и нагрузок. Раннее выявление проблемы позволяет быстро ее устранить.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иллюзия чистоты обходится дорого: агрессивное умывание провоцирует бурную работу сальных желез сегодня в 7:27

В разгар летнего зноя кожа лица сталкивается с серьезным испытанием, на которое сальные железы отвечают резким повышением активности и изменением своего рельефа.

Читать полностью » Ужасный пот: как избежать плохого состояния волос в знойные дни и во время активного спорта сегодня в 5:25

Пот может стать источником проблем для волос, если не знать, как с ним справляться во время тренировок.

Читать полностью » Забудьте о дорогих кремах: хитрые стратегии с черным женьшенем для вашей кожи от древних традиций вчера в 16:47

Воспаление, точащее коллаген, и как экстракт черного женьшеня меняет осознание молодости и красоты.

Читать полностью » Золото в тарелке — ясный ум в голове: редкий вид масла защищает мозг от возрастной деградации вчера в 14:43

Какое отношение имеет оливковое масло к ясности ума в зрелом возрасте и как оно помогает сохранить молодость.

Читать полностью » Кожа превращается в красный коврик: неочевидные ошибки на пляже запускают быстрое старение вчера в 13:55

Ультрафиолет незаметно разрушает структуру эпидермиса, пока вы наслаждаетесь морским бризом. Узнайте, как защитить клетки от стресса и сохранить молодость кожи.

Читать полностью » Устали от неработающих шампуней? Пора избавиться от 6 опасных средств, которые портят волосы вчера в 10:49

Что может скрываться в ваших средствах для волос и в чем причина их неэффективности? Это важно знать и осознать.

Читать полностью » Зеркало в раздевалке не врет: ошибки после тренировки превращают мышцы в труху, а кожу в пергамент 10.03.2026 в 21:38

После физических нагрузок организм инициирует каскад процессов, влияющих на состояние тканей и плотность кожи, требуя специфического набора нутриентов.

Читать полностью » Гены сильнее будильника: биологические часы диктуют правила жизни и подавляют силу воли 10.03.2026 в 19:02

Попытки переделать сову в жаворонка могут столкнуться с неожиданным сопротивлением организма, ведь наши внутренние настройки спрятаны гораздо глубже привычек.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Скованность как признак — беда от сутулости, которая скрыто угрожает всему вашему здоровью
Питомцы
Собака не против щетки: секреты захватывающего ухода за лабрадором, которого стоит знать каждому владельцу
Еда
Золотая пропорция в чашке: гармония веса и воды превращает обычный кофе в эликсир энергии
Спорт и фитнес
Плавание как лекарство от недугов: как каждый гребок обретает силу и меняет ваше тело навсегда
СФО
Гравитация разгоняет до предела: байкальская лыжница завоёвывает серебро на Паралимпиаде
ЦФО
Контрасты большой страны: пока одни регионы бьют рекорды, калужские предприятия взяли паузу
ЦФО
Не только книжные полки: библиотеки в Калужской области меняют облик ради будущего подростков
ЦФО
Сложная ситуация в Брянске: какие меры приняты для владельцев пострадавших от обстрела зданий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet