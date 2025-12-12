Мозг уходит в тень, сердце ищет воздух: как гипотония крадёт силы каждый день

Потеря равновесия, внезапная слабость и ощущение, будто мир накренился, — такие проявления знакомы многим, кто страдает пониженным давлением. Об этом сообщает издание "Моё-Воронеж". Врачи предупреждают: гипотония способна не только испортить самочувствие, но и стать предвестником инфаркта или инсульта.

Что происходит с организмом

Артериальная гипотония диагностируется, когда давление падает ниже 90/60 мм рт. ст. При этом сердце и сосуды не получают достаточного объёма крови, а значит — и кислорода. Если гипертонию привыкли считать более опасной, то снижение давления нередко воспринимается легкомысленно. Однако замедленный кровоток делает кровь вязкой, увеличивает риск образования тромбов и закупорки сосудов, что может закончиться ишемическим инсультом.

У пожилых людей с атеросклерозом ситуация усугубляется. Когда артерии сужены бляшками, кровь при низком давлении просто не проходит к сердцу. Участки миокарда начинают испытывать кислородное голодание. Если это состояние затягивается, возможен инфаркт — гибель части сердечной мышцы.

Виды и причины гипотонии

Специалисты делят гипотонию на физиологическую и патологическую. Первая встречается у спортсменов, жителей высокогорья или передаётся по наследству — такие люди, как правило, чувствуют себя нормально.

Патологическая гипотония — следствие других нарушений. Она сопровождает эндокринные болезни, анемию, аритмию, сердечную недостаточность, а также вегетативную дисфункцию. Приступ может спровоцировать и внешняя причина: обезвоживание, стресс, недосыпание, резкое снижение давления лекарствами или строгая диета. Опасность заключается не в самом снижении, а в его скорости и последствиях для жизненно важных органов.

Когда давление становится опасным

Не всякое понижение требует тревоги. Для некоторых людей значения 95/65 - это рабочая норма, не влияющая на самочувствие. Но когда систолическое давление опускается ниже 80-70 мм рт. ст., кровоснабжение почек, сердца и мозга нарушается, что может привести к необратимым повреждениям. В таких случаях требуется срочная медицинская помощь.

Как отмечается в издании "Моё-Воронеж", именно острая гипотония представляет наибольшую угрозу: мозг и сердце буквально остаются без топлива, а счёт может идти на минуты.

Основные симптомы

Недостаток кислорода прежде всего ощущает мозг. Отсюда — головокружение, потемнение в глазах, обмороки. К ним нередко присоединяются бледность, холодные конечности, повышенная потливость. Характерна постоянная сонливость: организм переходит в "экономный режим", стараясь снизить потребление энергии.

К признакам также относят пульсирующую или тупую головную боль, рассеянность, ухудшение памяти, ощущение нехватки воздуха, учащённое сердцебиение и отёки ног. Сердце, пытаясь компенсировать низкое давление, работает на пределе, но часто без результата.

"Медленно текущая кровь быстрее сворачивается и образует тромбы", — отмечается в издании "Моё-Воронеж". Именно поэтому гипотонию нельзя считать безвредным состоянием — она требует внимания и контроля.