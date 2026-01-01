Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лувр Абу-Даби
Лувр Абу-Даби
© commons.wikimedia.org by Francesco Bini is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 0:57

Лувр без Парижа: стоит ли музей в Абу-Даби своих ожиданий

Коллекция Лувра Абу-Даби включает более 400 собственных экспонатов — соцсети

Лувр Абу-Даби давно стал одной из самых обсуждаемых культурных достопримечательностей Ближнего Востока. Его называют символом диалога цивилизаций, архитектурным прорывом и музеем мирового масштаба. При этом у многих путешественников остаётся вопрос: оправдывает ли он ожидания и стоит ли включать его в маршрут. Об этом сообщает дзен-канал "Пусть все путешествия сбудутся".

Как появился Лувр в Абу-Даби

Идея создать филиал знаменитого французского музея возникла ещё в 2007 году, когда власти эмирата Абу-Даби сделали ставку на развитие культурного туризма. Проект задумывался как амбициозный и символический, но на его реализацию ушло больше времени, чем планировалось изначально. В результате музей открылся лишь в 2017 году и сразу оказался в центре внимания мировой прессы. Неудивительно, что BBC включил здание Лувра Абу-Даби в список лучших архитектурных проектов года.

Само сооружение производит сильное впечатление. Архитектура здесь выстроена на сочетании современных инженерных решений и традиционных арабских мотивов. Пространство музея пронизывают водные каналы, создающие ощущение близости моря и лёгкости конструкции. Главный визуальный акцент — ажурный купол, собранный из тысяч металлических элементов в форме звёзд. Сквозь него солнечный свет проникает мягкими лучами, формируя эффект "дождя света". Белые стены, напоминающие дома старых арабских поселений, добавляют спокойствия и цельности образу. Всё вместе создаёт иллюзию музея под открытым небом, где архитектура и окружающая среда становятся частью экспозиции.

Коллекция и громкое имя

Название Лувр музей получил не случайно. За право использовать бренд на протяжении 30 лет Абу-Даби выплатил Франции 525 миллионов долларов. Однако этим расходы не ограничились. Ещё около 750 миллионов долларов было направлено на аренду сотен произведений искусства из французских музеев. Ранее ни один музей в мире не получал во временное пользование столь масштабную коллекцию работ такого уровня.

Помимо заимствованных экспонатов, у Лувра Абу-Даби есть и собственное собрание — более четырёхсот предметов. Часть экспозиции дополняют вещи из запасников других музеев, в том числе зарубежных. В результате посетители могут увидеть артефакты и произведения искусства из разных эпох и регионов — от древних цивилизаций до начала XX века, что делает музей важной точкой притяжения для тех, кто интересуется культурным туризмом в регионе и планирует поездки по ОАЭ.

Что можно увидеть в залах

Экспозиция музея построена по тематическому принципу. Здесь соседствуют древности из Китая, Индии, Ирака, стран Африки и Средиземноморья. Такой подход позволяет проследить общие мотивы и идеи, которые возникали в культурах разных народов независимо друг от друга. В залах представлены скульптуры и археологические находки из Древнего Египта, Греции и Рима, коллекции оружия и доспехов, религиозные артефакты и предметы быта.

Значительное место занимает живопись. В Лувре Абу-Даби можно увидеть работы Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Василия Кандинского, а также художников эпохи Возрождения. Представлены и французские импрессионисты, включая Эдгара Дега и Поля Гогена. Подобный масштаб и разнообразие роднит музей с другими крупными культурными проектами, такими как крупнейшие музейные комплексы Ближнего Востока и Северной Африки.

При этом известных имён здесь меньше, чем многие ожидают, а произведения местной арабской культуры почти не представлены — основная часть экспозиции посвящена европейскому и азиатскому искусству. Отдельные экспонаты производят сильное впечатление, однако расположение работ не всегда кажется логичным. Некоторые предметы размещены без чёткой системности, из-за чего восприятие экспозиции может быть фрагментарным.

Практические детали и впечатления

Стоимость входного билета составляет 63 дирхама, что эквивалентно примерно 1350 рублям. На полноценный осмотр музея требуется не менее двух-трёх часов. Экскурсионные туры из других эмиратов обычно отводят около полутора часов, и этого времени явно недостаточно, чтобы внимательно изучить все 12 залов.

Полезным дополнением к визиту станет бесплатное мобильное приложение Louvre Abu Dhabi. В музее подписи к экспонатам даны на арабском и английском языках, а приложение позволяет получить подробную информацию на русском, что заметно облегчает знакомство с коллекцией, особенно для туристов, которые заранее уточняют правила въезда и другие детали поездки в Абу-Даби.

Лувр Абу-Даби оставляет сложное, но запоминающееся впечатление. Это место, где архитектура порой соперничает с экспонатами за внимание посетителя, а масштаб замысла ощущается даже при беглом осмотре. Для путешественников, интересующихся искусством и современными культурными проектами, музей становится важной частью маршрута и наглядным примером того, как сегодня формируется глобальное музейное пространство.

