Лотос из прошлого ожил: потерянная часть древнего храма сама нашла дорогу в Афины
Когда 77-летний чилийский инженер услышал по радио новость о том, что Греция добивается возвращения мраморных скульптур с Афинского Акрополя, он неожиданно вспомнил о семейной реликвии, которая долгие годы хранилась на полке в его доме. Этот небольшой фрагмент древнего мрамора, переданный ему по наследству, стал частью истории задолго до того, как попал в их семью. И хотя Тости-Кроче никогда не придавал ему особого значения, обсуждение реституции артефактов заставило его посмотреть на вещь совершенно иначе. Так начался путь маленького куска камня обратно на родину — в Грецию.
Как фрагмент мрамора оказался в Чили
Отец Энрико — Гаетано Тости-Кроче — служил инженером-подводником во время Второй мировой войны. Ещё в 1930 году он оказался в Афинах с итальянским флотом. Посетив Акрополь, Гаетано подобрал небольшой обломок резного мрамора у подножия Парфенона — храма, посвящённого богине Афине и построенного в V веке до н. э. Фрагмент весил около килограмма и был украшен частичным изображением лотоса.
Когда семья эмигрировала в Чили после войны, артефакт переехал вместе с ними. На новом месте маленький камень занял место среди сувениров в столовой. По словам Энрико, для всех домочадцев он был "просто ещё одним украшением".
Позднее, после смерти родителей в 1994 году, фрагмент перешёл к Энрико. Он забрал его в свой дом в Вильяррике и нередко показывал гостям, рассказывая историю о его происхождении. Некоторые верили сразу, другие сомневались, считая рассказ курьёзом, но сам хозяин относился к этому как к семейной легенде.
Почему артефакт решил вернуться домой
С начала 1980-х Греция добивается возвращения знаменитых мраморов Эльгина — коллекции фризов, статуй и рельефов, вывезенных британским дипломатом лордом Элджином в начале XIX века, когда страна находилась под властью Османской империи. Греческая сторона утверждает, что вывоз был незаконным и сопровождался злоупотреблениями.
"Лорд Элджин использовал незаконные и несправедливые средства, чтобы вывезти скульптуры Парфенона", — заявляла министр культуры Греции Лина Мендони.
История борьбы Греции за возвращение наследия вдохновила Тости-Кроче. Он понял, что и его маленький фрагмент — пусть и не столь значительный — тоже должен быть возвращён. В январе прошлого года он связался с греческим посольством в Чили и отправил изображения мрамора. Посол и сотрудники миссии подтвердили, что находка представляет интерес, и в марте инженер лично привёз её в посольство в Сантьяго.
Спустя несколько месяцев Энрико получил письмо от директора Греческой археологической службы Олимпии Викату, которая сообщила важные подробности о происхождении артефакта.
Неожиданное открытие: фрагмент оказался древнее Парфенона
По данным археологов, обнаруженный фрагмент принадлежал вовсе не Парфенону, а более раннему храму — Гекатомпедону. Это самое древнее монументальное сооружение Акрополя, созданное около 570 года до н. э. Улук здания был украшен чередующимися мотивами пальметт и лотосов, и найденный фрагмент являлся частью этой декоративной композиции.
"Оказалось, что фрагмент не из Парфенона, а из ещё более старого храма", — рассказал Тости-Кроче.
Артефакт был передан в Ефорат древностей Афин — ведомство, отвечающее за сохранение археологического наследия города. Представители посольства выразили надежду, что поступок инженера послужит примером другим людям.
Сравнение: Парфенон и Гекатомпедон
|Параметр
|Парфенон
|Гекатомпедон
|Время строительства
|V век до н. э.
|Около 570 г. до н. э.
|Посвящён
|Афине Парфенос
|Афине (ранний культ)
|Тип архитектуры
|Классическая дорика
|Архаическая дорика
|Состояние сохранности
|Частично разрушен
|Почти полностью утрачен
|Значение
|Символ Афин и классики
|Один из древнейших храмов Акрополя
Советы шаг за шагом: как правильно обращаться с находками культурного наследия
-
Сохранять артефакт в неизменности. Не пытаться очищать или восстанавливать.
-
Зафиксировать происхождение. Сделать фотографии, записать историю находки.
-
Обратиться в профильное учреждение. Музей, археологическая служба, посольство.
-
Передать экспертизе. Специалисты определяют возраст, подлинность и ценность.
-
Следовать юридическим процедурам. Для культурных объектов часто нужны документы передачи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: хранить найденный артефакт без консультации специалистов.
Последствие: утрата научной информации или повреждение.
Альтернатива: передать в музей или лабораторию.
-
Ошибка: продавать предметы древности.
Последствие: нарушение закона о культурном наследии.
Альтернатива: оформить безвозмездную передачу государству.
-
Ошибка: пытаться самостоятельно определить ценность.
Последствие: ошибка приводит к искажению данных.
Альтернатива: обращаться к археологам, реставраторам.
А что если…
Что если найденный предмет кажется неважным?
Даже маленькие фрагменты помогают воссоздавать древние здания и методы их украшения.
Что если артефакт принадлежит другой стране?
В большинстве случаев лучше вернуть его: это укрепляет международное сотрудничество и уважение к культуре.
Что если предмет найден давно?
Это не снижает его ценности. Главное — сообщить о нём официальным структурам.
Плюсы и минусы возвращения артефактов
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Этическое значение
|Восстановление исторической справедливости
|Иногда вызывает споры
|Научная ценность
|Возможность изучения в оригинальном контексте
|Может осложнить частные коллекции
|Международные отношения
|Укрепление доверия между странами
|Требует длительных процедур
|Личное восприятие
|Осознание важности поступка
|Потеря "семейной реликвии"
FAQ
Почему важно возвращать культурные объекты?
Они являются частью наследия страны, где были созданы, и помогают историкам восполнять пробелы.
Может ли частное лицо законно владеть древним артефактом?
Зависит от страны, но чаще всего — нет. Существует строгий учёт культурных ценностей.
Обязательно ли возвращать предметы, если их происхождение неясно?
Да, лучше передать их специалистам для определения.
Мифы и правда
-
Миф: малые фрагменты не имеют значения.
Правда: любой элемент помогает восстановить архитектуру и орнаменты.
-
Миф: древние артефакты можно хранить как сувениры.
Правда: это регулируется законом и несёт ответственность.
-
Миф: возврат ценностей никак не влияет на науку.
Правда: он позволяет вернуть артефакты в их исторический контекст.
Сон и психология
Истории о возвращении культурных предметов часто сопровождаются сильными эмоциями. Поступок Тости-Кроче стал примером того, как чувство ответственности и желание восстановить справедливость влияет на внутреннее состояние. Он признаётся, что после передачи фрагмента почувствовал глубокое облегчение.
Исторический контекст
-
Вывоз древностей из Греции был распространён в XIX веке среди дипломатов и путешественников.
-
Сам Акрополь неоднократно перестраивался, и более ранние храмы часто разрушались во время войн.
-
Международная практика реституции культурных ценностей активно развивается с середины XX века.
Три интересных факта
-
Гекатомпедон получил название благодаря длине — около 100 футов.
-
Орнаменты лотосов и пальметт часто встречались в архаической Греции.
-
Часть элементов древних храмов была использована повторно при строительстве Парфенона.
