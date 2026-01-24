Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в маске сидит в автомобиле
Девушка в маске сидит в автомобиле
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 13:43

Удостоверение исчезло — проблемы на подходе: потеря прав запускает цепочку рисков и ограничений

Утеря прав создает риск их использования в мошеннических схемах — юрист Семеновский

Потеря водительских прав часто воспринимается как досадная формальность, но на деле может обернуться куда более неприятными последствиями. Проблема выходит за рамки бюрократии и расходов, поскольку исчезнувший документ способен заинтересовать мошенников. Именно поэтому действовать в такой ситуации стоит без промедления. Об этом сообщает издание "За рулем".

Почему утрата прав требует внимания

В российском законодательстве нет штрафа за потерю водительского удостоверения, в отличие от паспорта. Тем не менее относиться к этому легкомысленно не стоит. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский поясняет, что утерянные права могут быть использованы в мошеннических схемах или для попыток переложить ответственность за нарушения на владельца документа.

Риск возрастает на фоне постепенного перехода к цифровым форматам и обсуждения новых правил проверки документов, включая цифровые водительские права. В таких условиях важно заранее зафиксировать факт утраты, чтобы исключить любые претензии со стороны контролирующих органов.

Первые шаги после обнаружения пропажи

Юрист советует начинать с обращения в ближайшее отделение полиции. Заявление о потере водительского удостоверения фиксирует сам факт исчезновения документа и защищает владельца, если права вдруг будут использованы третьими лицами. Это простой, но принципиально важный шаг.

После этого можно переходить к восстановлению удостоверения. Подать заявление разрешается через подразделение ГИБДД, многофункциональный центр или онлайн — через портал "Госуслуги". Независимо от способа обращения потребуется паспорт, квитанция об оплате госпошлины и медицинская справка по форме № 003-В/у, подтверждающая прохождение нового осмотра.

Сроки, госпошлины и ограничения

Стоимость восстановления национальных водительских прав составляет 4 тысячи рублей. Международное удостоверение обойдется в 3,2 тысячи. Игорь Семеновский также отмечает, что в перспективе планируется выпуск пластиковых прав с электронным чипом — их цена может достигнуть 6 тысяч рублей.

Сроки оформления зависят от выбранного способа подачи документов. При личном визите в ГИБДД новое удостоверение могут выдать в течение нескольких часов. Через портал "Госуслуги" процедура занимает до трех суток, а при обращении в МФЦ — до 15 дней. На этот период управление автомобилем запрещено, даже если срок действия старых прав еще не истек, иначе возможен штраф в 500 рублей. Особенно внимательно к датам стоит относиться на фоне изменений правил и отказа от автоматического продления удостоверений, о чем ранее сообщалось в материале о просроченных водительских правах.

Восстановление водительского удостоверения требует времени и дополнительных затрат, однако своевременные действия позволяют избежать куда более серьезных последствий и сохранить контроль над ситуацией.

Автор Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов. Защитил права в 500+ делах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Honda выходит из совместного производства топливных элементов с GM — autojournal вчера в 19:37
Водородная стратегия Honda разворачивается заново: компания уходит от совместного производства с GM

Honda прекращает совместное производство с GM и закрывает выпуск систем FCSM в США к концу 2026 — теперь ставка на собственные водородные топливные элементы.

Читать полностью » Долгий холостой ход 15 минут повышает риск износа цилиндров — Рэндольф вчера в 18:07
Холодный мотор зимой изнашивается в первые минуты: правильный прогрев решает это без фанатизма

Зима приносит вызовы для мотора. Узнайте, как правильно прогревать двигатель, чтобы избежать износа и сохранить мощность — советы инженеров и секреты экспертов.

Читать полностью » 4Runner пятого поколения получил минимум сложной электроники вчера в 14:05
Toyota 4Runner пятого поколения держит цену: владельцы объяснили, почему не хотят “новинку”

Сравнение 5-го и 6-го Toyota 4Runner: пятое поколение — эталон надёжности и простоты, шестое — новая сложность и сомнения в долговечности.

Читать полностью » Суды взыскали с УК более 1 млн рублей за падение снега на авто — юристы вчера в 14:02
С крыши прилетело — УК попала: как выбить до миллиона рублей за разбитый снегом автомобиль

Падение снега или сосулек на автомобиль во дворе может привести к крупным убыткам, но при грамотных действиях их можно взыскать с управляющей компании.

Читать полностью » Подержанные авто за 2–3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов — автоаналитики вчера в 13:40
Перекупы не успевают моргнуть — вторичный рынок сметает эти авто за 2–3 млн без пауз

Рынок подержанных автомобилей в России показывает высокую активность: аналитики выяснили, какие бренды и модели в сегменте 2–3 млн рублей продаются быстрее.

Читать полностью » Дрель, шуруповерт или зубная паста: лучший способ отполировать фары вчера в 13:36

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал MosTimes, как самостоятельно отполировать фары автомобиля.

Читать полностью » Серийные двигатели проехали более 1 млн миль без капремонта — автомеханики вчера в 13:30
Их пытались убить километрами — не вышло: двигатели, которым износ оказался не по зубам

Какие моторы смогли пройти более миллиона километров без капитального ремонта и какие инженерные решения сделали их символами надежности.

Читать полностью » Онлайн-навигаторы объединяют данные ведомств и водителей — автоэксперты вчера в 13:25
Онлайн-навигаторы 2026 года незаметно берут управление на себя — водитель видит лишь результат

Онлайн-навигаторы в 2026 году умеют больше, чем кажется: от умной маршрутизации до персональных подсказок и точных данных о пробках.

Читать полностью »

Новости
Дом
Обновление покрытия ванны можно выполнить самостоятельно — The Spruce
Авто и мото
Продажи кроссоверов с пробегом в России выросли на 9,5% в 2025 году – автоэксперты
Туризм
В 2025 году турпоток в России перераспределился между регионами — аналитики туррынка
Красота и здоровье
Отказ от сахара на 14 дней снижает вздутие и нагрузку на печень — Сетхи врач
Недвижимость
Сильное занижение цены вызывает недоверие к квартире — риэлтор Полторак
Дом
Занавеска из макраме освобождает место перед шкафом — Hunker
Садоводство
Скиммия не образует ягоды без женского растения
Питомцы
Животные распознают символы без полноценного чтения — Popular Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet