Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 5:44

Никогда не делайте этого, если потеряли собаку: ошибка 99% хозяев

Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи

Внезапно исчезнувшая собака — один из самых страшных сценариев для владельца. На улице питомца подстерегают машины, громкие звуки, люди и другие животные, а счёт в поисках идёт на часы. В такой ситуации важно не поддаваться панике и действовать по заранее продуманному плану. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему собаки убегают

Побег почти никогда не связан с тем, что хозяин "плохо старался". Специалисты выделяют две основные причины — страх и любопытство. Резкий хлопок, салют, сигнал автомобиля или толпа людей могут напугать даже спокойного и обученного пса. Инстинкт заставляет его бежать, не разбирая дороги, особенно если животное склонно к тревожному поведению.

Любопытство работает не менее сильно. Новые запахи, кошка, другой пёс или течка у самки способны полностью переключить внимание животного. На природе или даче это проявляется особенно ярко: собака активно исследует территорию, уходит всё дальше и легко теряет ориентиры. В городе опасностей не меньше — вокзалы, рынки, оживлённые улицы и неожиданно открывшиеся двери.

Первые шаги после пропажи

Самое главное — начать поиски сразу. Чем больше времени прошло, тем дальше может уйти собака. Начинать стоит с места пропажи и ближайших окрестностей, параллельно привлекая внимание окружающих.

Лучше искать не в одиночку, а с человеком, которого питомец хорошо знает. В стрессовой ситуации собака охотнее подойдёт к знакомому, чем к постороннему. Осматривайте укрытия: кусты, машины, подъезды, подвалы. Ориентируйтесь на характер животного — прячется ли оно при испуге или, наоборот, активно бегает.

Полезно сразу поговорить с теми, кто постоянно находится в районе: дворниками, охранниками, продавцами. Они могли видеть потерявшегося пса и подсказать направление.

Где ещё искать и как распространять информацию

Обязательно свяжитесь с приютами, службами отлова и ветеринарными клиниками. Именно туда часто привозят найденных животных. Параллельно стоит разместить объявления в социальных сетях и расклеить листовки в ближайших кварталах — этот способ часто оказывается самым эффективным, особенно если использовать чёткое фото и описание, как при поиске пропавших животных.

При этом важно быть внимательным. На объявления иногда откликаются мошенники, рассчитывающие на вознаграждение. Не стоит сразу раскрывать все особые приметы собаки — уточняйте детали в разговоре, чтобы убедиться, что человек действительно видел вашего питомца.

Как снизить риск побега

Лучший поиск — тот, которого удалось избежать. Чипирование значительно повышает шансы на быстрое возвращение собаки: чип невозможно потерять, а в любой ветклинике смогут считать данные владельца. Бирки и адресники полезны, но они не всегда надёжны.

Полезно заранее подготовить шаблон объявления о пропаже с хорошей фотографией и контактами. В экстренной ситуации это сэкономит драгоценное время. На прогулках избегайте самовыгула, в незнакомых местах используйте поводок, а при необходимости — и шлейку. Дома следите за дверями, забором и возможными подкопами.

Чёткий план и профилактика помогают не растеряться в критический момент и значительно повышают шансы вернуть любимого хвостатого друга домой.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

