Сочные фрукты ушли в тень, а кожа теряет блеск: как COVID-19 меняет наше восприятие вкуса

Весеннее утро, аромат свежесваренного кофе разносится по кухне, а на столе — сочный апельсин, манящий яркой коркой. Но для некоторых, переболевших COVID-19, этот ритуал давно потерял краски: еда кажется пресной, сладкое — без искры, а горький шоколад не будит рецепторы. Годами спустя после выздоровления проблема не уходит, заставляя менять рацион наугад, и это сказывается на коже — тускнеет сияние, появляются сухость и воспаления от несбалансированного питания.

Ученые из Университета Колорадо в Аншутце впервые нашли биологические причины: в вкусовых рецепторах фиксируются молекулярные сбои и структурные изменения, которые держатся месяцами и годами. Это не просто "проходит само", а сигнал проверить образ жизни, чтобы поддержать здоровье кожи и общее благополучие через правильный ЗОЖ.

"Длительная потеря вкуса после COVID — это не редкость в моей практике. Пациенты жалуются на пресность еды, что приводит к дефициту питательных веществ, напрямую влияющему на барьер кожи и ее регенерацию. Рекомендую начинать с обследования и корректировки рациона под доступные вкусы". врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Молекулярный сбой в рецепторах

Исследование в журнале Chemical Senses показало: у 8 из 28 обследованных молекулярный дефект в клетках вкусовых рецепторов. Уровень мРНК для белка PLCβ2 падает, а он — ключевой "усилитель" сигналов сладкого, горького и умами. Без него вкусы слабеют, как эхо в пустой комнате. Соленый и кислый сохраняются, поскольку используют другие пути.

Глазами технолога косметики: такой дисбаланс меняет выбор продуктов. Вместо ярких фруктов — пресные альтернативы, дефицит витаминов сказывается на коллагене кожи. Добавьте сюда картофель с калием для баланса, чтобы поддержать гидратацию дермы без риска отеков.

Это первое прямое доказательство: не вирус висит в воздухе, а клетки сигналами не справляются. Для кожи — повод перейти на гипоаллергенные добавки, как в стекинге колец, где металлы не раздражают.

Структурные аномалии тканей

Микроскоп выявил хаос: у части пациентов вкусовые почки дезорганизованы, ткани спутаны, как нити в старом свитере. Регенерация обычно каждые 2-4 недели, но здесь сбои держатся. Это объясняет, почему у 11 человек сладкое и умами "исчезли".

"Изменения вкуса напрямую бьют по рациону: меньше антиоксидантов — тусклая кожа. Советую фокус на текстурах и запахах, плюс добавки вроде отрубей для сытости без вкуса". врач-диетолог, специалист по питанию и коррекции рациона Екатерина Мельникова

Связь с внешним: без горьких овощей барьер слабеет, как после кофеина ночью — восстановление тормозится. Ароматы вроде греческих нишевых помогут обойтись без вкуса.

Стратегия восстановления через ЗОЖ

Глазами врача: проверяйте профиль, добавляйте ферменты. Биохакерский подход — контроль сахара, сон в прохладе, как для метаболизма в разгоне обмена. Избегайте мифов вроде строгого безглютена — глютен не всегда враг.

Для красоты: отруби из аптеки за сытость, без калорий, плюс удобная обувь для ходьбы — плоская подошва спасает отеки.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько длится потеря вкуса? У большинства — недели, у 5-10% — годы.

У большинства — недели, у 5-10% — годы. Влияет ли на кожу? Да, через дефицит витаминов — сухость, тусклость.

Да, через дефицит витаминов — сухость, тусклость. Что делать сразу? Текстуры, ароматы, консультация терапевта.

Текстуры, ароматы, консультация терапевта. Помогут ли БАДы? С фокусом на регенерацию — да, но не чудо.

