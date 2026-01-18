Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 11:19

Миллионы потовых желёз перевернули эволюцию человека — но этот факт мало кто осознаёт

Человек теряет шерсть и усиливает охлаждение через пот — биолог Трэверс

Люди выглядят странно на фоне других приматов: почти без шерсти, под палящим солнцем, с каплями пота на коже. Этот эволюционный "дефект" часто воспринимают как слабость, но на самом деле он стал одним из ключевых поворотных моментов в истории вида Homo. Потеря шерсти не была случайной — вместо неё мы приобрели иной, более эффективный механизм выживания. Об этом пишет биолог Скотт Трэверс.

Когда шерсть была нормой

Для млекопитающих шерсть — стандартная защита. Она удерживает воздух у поверхности кожи, снижает теплопотери, защищает от ультрафиолета, паразитов и обезвоживания. Большинство видов полагаются именно на неё, а регулирование температуры дополняют дыханием, снижением активности или локальным потоотделением.

Приматы долгое время следовали той же схеме. Шимпанзе, гориллы и макаки имеют густой волосяной покров и сравнительно немного эккринов потовых желёз. Их стратегия проста: переждать жару в тени, сократить движение и охлаждаться ограниченно — через ладони и ступни. Однако эволюция человека пошла в противоположную сторону.

Радикальный сдвиг в сторону потоотделения

Исследования, опубликованные в Journal of Human Evolution, показывают: по сравнению с другими приматами у человека резко сократилось количество видимых волос на теле, но при этом появилось от двух до четырёх миллионов эккринов потовых желёз. Они выделяют жидкий, водянистый пот прямо на кожу, обеспечивая мощное испарительное охлаждение.

Эти изменения происходили постепенно. Ископаемые и генетические данные указывают на период, когда ранние представители рода Homo всё чаще выходили из лесов в открытые, жаркие саванны. Там старые механизмы терморегуляции перестали справляться.

Почему шерсть стала проблемой

Около двух миллионов лет назад наши предки начали больше передвигаться пешком и бегом, преодолевая большие расстояния. В условиях открытых ландшафтов это означало постоянный тепловой стресс: интенсивное солнце плюс метаболическое тепло от движения. Шерсть, которая раньше защищала, превратилась в риск — она удерживала тепло и мешала испарению.

Со временем естественный отбор стал благоприятствовать тем, у кого было меньше волос и выше способность к потоотделению. Пот — чрезвычайно эффективный инструмент: при испарении он уносит значительное количество тепловой энергии, позволяя телу не перегреваться даже при длительной нагрузке.

Выносливость как эволюционное преимущество

Как отмечается в International Journal of Biometeorology, люди — одни из лучших "потеющих" существ на планете. Плотное распределение потовых желёз по всему телу позволяет охлаждаться без нарушения дыхания или приёма пищи. Это особенно важно для упражнений на выносливость — длительной ходьбы и бега.

Именно здесь появляется ключ к успеху наших предков: упорная охота. Ранние люди могли часами преследовать добычу в жару, пока животные с шерстью не перегревались и не сдавались. Это было не силовое, а физиологическое превосходство.

Почему волосы остались на голове

Возникает логичный вопрос: если шерсть мешала, почему она сохранилась на голове? Ответ связан с защитой от солнца. Волосы на коже головы снижают тепловую нагрузку от прямого излучения и защищают мозг от перегрева. Особенно эффективны плотно завитые волосы: они экранируют солнечное тепло, не мешая испарению пота.

Так сформировался компромисс: голое тело для охлаждения и "шлем" из волос для защиты самой уязвимой зоны.

Цена безволосости и путь культуры

Потеря шерсти имела и серьёзные минусы. Человек стал уязвим перед холодом, ультрафиолетом и травмами кожи. Эти риски подтолкнули развитие поведения, а не биологии: одежды, укрытий, использования огня и коллективных стратегий выживания.

Фактически безволосость запустила культурную эволюцию. После этого выживание всё больше зависело от инструментов, сотрудничества и передачи знаний, а не от врождённых физических защит.

Эволюция, которая изменила всё

Этот биологический выбор позволил людям:

  1. Быть активными в самые жаркие часы дня.
  2. Путешествовать дальше конкурентов.
  3. Осваивать новые источники пищи.
  4. Развивать сотрудничество и технологии как ответ на уязвимости тела.

С эволюционной точки зрения это был рискованный шаг. Но именно он сделал человека специалистом по выносливости в жарком мире. Отсутствие шерсти и способность потеть — не признаки слабости, а свидетельство того, что наш вид выбрал движение, адаптивность и долгую дистанцию вместо пассивной защиты.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

