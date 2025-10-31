Больше не россиянин: в Тюмени лишили гражданства из-за политических провокаций

Один из жителей Тюменской области оказался среди десяти выходцев из Средней Азии, лишенных российского гражданства за различные правонарушения. Сообщение об этом было опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ.

Причины лишения гражданства

По информации канала, житель Тюменской области был лишен гражданства за действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор в регионе. Также его действия были направлены на "возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам". Эти действия стали основанием для лишения его гражданства России.

"Его действия были направлены на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор региона, а также на "возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам"", — сообщает telegram-канал РЕН ТВ.

Лишение гражданства в других регионах

Кроме жителя Тюменской области, гражданства Российской Федерации лишены также люди из других регионов: Архангельской и Самарской областей, Камчатского и Забайкальского краев, а также Республики Бурятия.

Ожидание комментариев правоохранительных структур

В настоящее время комментарии правоохранительных органов по этому делу еще не поступили, и их ожидание продолжается.