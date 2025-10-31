Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:43

Пародонтит как тихий убийца: шатающиеся зубы — первый признак разрушения пасти

Мелкие и брахицефальные породы более склонны к стоматологическим проблемам из-за скученности зубов

Обнаружив у своей собаки шатающийся зуб, любой владелец испытывает тревогу. И это правильно, ведь зубы — важнейший инструмент для питания, игры и защиты. Однако паниковать не стоит: в одних ситуациях это абсолютно естественный процесс, а в других — важный сигнал, требующий немедленного вмешательства. Умение отличить норму от патологии и знание правильных действий помогут вам сохранить здоровье пасти вашего питомца на долгие годы.

Естественные причины: когда шатание зубов — это норма

Есть два основных периода в жизни собаки, когда расшатывание зубов не должно вызывать паники.

Смена зубов у щенков

Это самый частый и физиологичный сценарий. Щенки рождаются беззубыми, затем у них прорезываются 28 молочных (временных) зубов. Начиная с 3-4 месяцев и до 6-7 (у крупных пород процесс может затянуться до 8-9 месяцев) эти зубы начинают постепенно выпадать, уступая место 42 постоянным.

Как это выглядит:

  • вы можете заметить, что у щенка шатается один или несколько зубов.

  • на его игрушках или в миске с водой могут появляться небольшие следы крови.

  • питомец может чаще грызть предметы, чесать дёсны лапой, у него может немного усилиться слюнотечение.

  • иногда можно найти выпавший зуб (чаще всего это мелкие резцы), но чаще всего щенки их просто проглатывают, что абсолютно безопасно.

В этот период ваша задача — обеспечить щенка безопасными прорезывателями (специальные игрушки из мягкой резины, которые можно охлаждать в холодильнике) и не мешать естественному процессу. Не стоит пытаться самостоятельно выдёргивать шатающийся зуб — вы можете причинить боль и повредить зачаток постоянного зуба.

Пожилой возраст

У очень пожилых собак (чаще после 10-12 лет) может наблюдаться некоторая подвижность зубов due to естественного износа и атрофии костной ткани челюсти. Однако и в этом случае процесс не должен быть стремительным и болезненным. Это скорее постепенное возрастное изменение, которое всё равно требует наблюдения у ветеринара.

Тревожные сигналы: когда шатающийся зуб — симптом болезни

Если речь идёт о взрослой собаке (от 1 до 8-9 лет), шатающийся зуб — это почти всегда признак проблемы.

Пародонтит: невидимый враг №1

Это самая распространённая причина потери зубов у взрослых собак. Заболевание развивается постепенно:

  1. налёт. После еды на зубах остаются частички пищи, которые образуют мягкий налёт.

  2. зубной камень. Налёт минерализуется, превращаясь в твёрдые коричневатые отложения у основания зубов. Это идеальная среда для размножения бактерий.

  3. гингивит. Бактерии вызывают воспаление дёсен — они краснеют, отекают и кровоточат. Это ещё обратимая стадия.

  4. пародонтит. Инфекция опускается ниже, разрушая связки и костную ткань, которые удерживают зуб в лунке. Зуб теряет опору и начинает шататься. На этой стадии повреждения необратимы.

Травма

Собаки, особенно любящие грызть всё подряд, нередко травмируют зубы.

  • Раскалывание зуба. Часто случается при разгрызании слишком твёрдых предметов: костей, палок, рогов, камней.

  • Вывих или перелом. Может произойти во время активной игры, драки с другой собакой или при ударе.

Травмированный зуб не только шатается, но и причиняет собаке сильную боль. При переломе может быть видна пульпа ("нерв"), что открывает ворота для инфекции.

Что делать, если вы обнаружили шатающийся зуб?

Ваши действия должны быть последовательными и спокойными.

Советы шаг за шагом

  1. Не паникуйте и не пытайтесь расшатать или вырвать зуб самостоятельно. Это больно и может усугубить ситуацию.

  2. Оцените общее состояние собаки. Она ест? Пьёт? Активна? Если она испытывает явную боль, отказывается от пищи, трёт лапой морду или скулит — это повод для срочного визита к ветеринару.

  3. Осмотрите пасть. Если собака позволяет, аккуратно отодвиньте губу и посмотрите на зуб и дёсны вокруг него. Есть ли покраснение, отёк, кровь, гной?

  4. Немедленно запишитесь на приём к ветеринару. Только специалист с помощью осмотра и, при необходимости, рентгенографии сможет оценить степень проблемы и назначить правильное лечение.

Плюсы и минусы разных подходов к здоровью зубов

Подход Плюсы Минусы
Регулярная гигиена (чистка) Наиболее эффективная профилактика пародонтита, свежее дыхание, экономия на лечении. Требует привыкания собаки и дисциплины от хозяина.
Специальные корма и лакомства Удобно, собака воспринимает как поощрение, помогает счищать часть налёта. Не заменяет полноценную чистку, может быть калорийным.
Профессиональная чистка у ветеринара Полное удаление налёта и камня, лечение на ранних стадиях. Требует наркоза, что несёт риски для пожилых и больных собак; дорогостоящая процедура.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как выбрать зубную пасту и щётку для собаки?
Используйте только специальные ветеринарные пасты для собак. Они безопасны при проглатывании и имеют привлекательные для питомца вкусы (мясо, птица). Человеческие пасты токсичны для животных! Щётка может быть в виде напалечника или с длинной ручкой, с мягкой щетиной.

2. Сколько стоит лечение шатающегося зуба у ветеринара?
Стоимость сильно варьируется. Рентген одного зуба — от 500 до 1000 руб. Удаление зуба — от 1500 до 5000 руб. в зависимости от сложности. Стоимость лечения (если оно возможно) может быть ещё выше. Профилактическая чистка обходится дешевле, чем лечение запущенного пародонтита.

3. Что лучше: удалить шатающийся зуб или лечить?
Решение принимает ветеринар на основе рентгена. Если зуб разрушен более чем на 50%, окружён гноем и не имеет костной поддержки, его почти всегда удаляют. Если есть шанс его сохранить (например, при травме без сильного воспаления), врач может предложить шинирование или другое лечение.

Три интересных факта о собачьих зубах

  1. По зубам можно определить возраст. До года это делают по смене зубов, а у взрослой собаки — по степени стирания бугров на резцах и степени отложения зубного камня.

  2. Зубной камень бывает разным. Наддесневой камень мы видим — он коричневый и твёрдый. Поддесневой камень не виден при обычном осмотре, но он гораздо опаснее, так как именно он разрушает связки зуба.

  3. Порода имеет значение. Мелкие и брахицефальные породы (йорки, чихуахуа, мопсы, бульдоги) более склонны к стоматологическим проблемам из-за скученности зубов в короткой челюсти.

А что если…

…зуб выпал сам, а собака чувствует себя хорошо? Всё равно покажите питомца ветеринару. Во-первых, в дёснах мог остаться корень, который вызовет воспаление. Во-вторых, нужно понять причину выпадения, чтобы предотвратить потерю других зубов.

Исторический контекст

Здоровые зубы были вопросом выживания для диких предков собак. Сломанный или больной зуб означал невозможность охотиться и питаться, что вело к голодной смерти. В процессе одомашнивания и перехода на мягкую пищу, приготовленную человеком, необходимость в такой прочности зубов уменьшилась, но их анатомия осталась прежней. Именно поэтому современным собакам, особенно на "домашнем" рационе, так жизненно необходима помощь хозяина в поддержании гигиены полости рта. Регулярный уход за зубами — это не прихоть, а прямая обязанность владельца, желающего обеспечить своему питомцу долгую и комфортную жизнь.

