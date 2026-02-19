Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крем
Крем
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 15:02

Агрессивные формулы уходят в прошлое — кожа требует стратегической профилактики

Антивозрастной уход больше не сводится к борьбе с морщинами и мгновенному лифтинг-эффекту. Индустрия смещает фокус на биологию кожи и её долгосрочное состояние, а не на быстрые визуальные корректировки. В центре внимания — прочность, эластичность и естественное сияние, сохраняющиеся со временем.

От коррекции к профилактике

Современный anti-age всё реже строится на агрессивных формулах с высокой концентрацией активов "на износ". Вместо этого бренды делают ставку на стратегическую профилактику и точечную работу с клеточными процессами. Речь идёт о поддержке функций кожи, а не о её перегрузке.

В составе всё чаще встречаются пептиды нового поколения, стабилизированные формы ретиноидов и усовершенствованные антиоксидантные комплексы. Отдельное направление — технологии, направленные на гликирование, процесс, который влияет на упругость и плотность кожи. Такой подход формирует более продуманную систему ухода, где каждый ингредиент работает в оптимальной концентрации и без избыточного раздражения.

Барьер как фундамент молодости

Одной из ключевых тем нового поколения ухода стал эпидермальный барьер. Без его здоровья даже самые эффективные сыворотки не дают ожидаемого результата. Поэтому современный ритуал начинается не с активов, а с восстановления и увлажнения.

Церамиды, мягкие формулы, поддерживающие липидный баланс, и деликатные текстуры создают базу, на которой активные компоненты раскрывают потенциал. Такой баланс позволяет уменьшить чувствительность и поддерживать кожу в стабильном состоянии даже при использовании ретиноидов или кислот.

Персонализация и комфорт

Ещё один важный сдвиг — отказ от универсальных схем. Тип кожи, уровень солнечного воздействия, гормональные изменения и образ жизни напрямую влияют на реакцию на активные ингредиенты. Эксперты подчёркивают, что уход должен меняться со временем, адаптируясь к текущим потребностям.

Текстуры также стали частью новой философии. Кремы быстро впитываются, сыворотки выполняют несколько функций одновременно, а солнцезащитные средства обеспечивают защиту без плотной белой плёнки. Эффективность сочетается с лёгкостью — продукты работают ежедневно и незаметно, не создавая ощущения "тяжёлого" ухода.

Будущее anti-aging ухода не обещает чудес за неделю. Оно строится на постепенном улучшении структуры кожи, поддержании её плотности и естественного блеска. Сегодня молодость определяется не отсутствием морщин, а общим качеством, устойчивостью и здоровым видом кожи.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ужин запускает ночное сжигание жира: эти продукты работают внутри и не откладываются на талии вчера в 17:59

Диетолог объяснила, почему отказ от ужина не спасает фигуру и какие продукты помогают организму восстанавливаться ночью.

Читать полностью » Когда нервы уходят в тело: как психосоматика превращается в диагноз вчера в 17:30

Психиатр Александр Панов рассказал NewsInfo, почему психосоматика становится частой причиной заболеваний.

Читать полностью » Молодая мама списывала кровь на вчера в 16:07

История Кортни Нэш, молодой мамы, которая столкнулась с колоректальным раком в 35 лет — важный сигнал о необходимости внимательного отношения к здоровью.

Читать полностью » Межпозвоночная грыжа формируется годами — позвоночник подаёт тревожные сигналы задолго до диагноза вчера в 15:19

Долгое сидение и привычка не двигаться могут привести к серьёзным проблемам со спиной. Какие сигналы подаёт позвоночник задолго до диагноза.

Читать полностью » Спортзал превращает вены в зону риска: привычная штанга запускает скрытый механизм варикоза вчера в 14:12

Интенсивные тренировки могут навредить венам сильнее, чем малоподвижность. Врач объяснил, какие нагрузки ускоряют развитие варикоза.

Читать полностью » Лишние килограммы давят на суставы как бетонная плита: одно правило питания снижает нагрузку вчера в 13:15

Суставы разрушаются не из-за возраста, а из-за привычек. Врач объяснила, почему сахар и лишняя нагрузка опаснее, чем отказ от молока.

Читать полностью » Цикл без задержек вводит в заблуждение — настоящая картина раскрывается в деталях вчера в 12:26

Регулярные менструации не всегда сигнализируют о здоровье. Подробности о скрытых проблемах с гормонами и репродуктивной системой.

Читать полностью » Сосуды сдаются раньше срока: эти специи с кухни мощно бьют по хроническому воспалению без таблеток вчера в 9:49

Куркума, имбирь и другие специи могут влиять на воспаление в организме. Какие научные данные стоят за их пользой и как правильно включить их в рацион.

Читать полностью »

Новости
Наука
Даже замёрзшая частица наводит порядок: прорыв в квантовой физике объединил два мира
Питомцы
Короткое мяу звучит мило, но длинная нота меняет смысл: кошка прячет главное во второй части сигнала
Спорт и фитнес
Эта тренировка запускает скрытый режим организма: жир уходит быстрее, а эффект сохраняется дольше
Еда
Маринованный красный лук меняет вкус тако — секрет в одном простом ингридиенте
Наука
Луна оказалась не такой "тихой": новая карта выявила тысячи молодых хребтов
Садоводство
Ремонтантная малина делится урожаем дважды: но есть один важный нюанс
Спорт и фитнес
Физическая активность становится первым шагом при депрессии — врачи всё чаще говорят об этом
Еда
Макароны с сыром запекаю на противне — хрустящих краёв становится в разы больше
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet