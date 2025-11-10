Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Openverse by CS Sharada Prasad is licensed under CC BY 2.0
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:35

Она ест кашу из тыквы и встаёт на рассвете — простой распорядок, который продлил жизнь на целый век

Жительница Китая Цю Чайши, родившаяся в 1901 году, поразила мир своим долголетием — ей исполнилось 124 года.
Она родилась ещё при династии Цин, пережила войны, голод и личные трагедии, но осталась удивительно жизнерадостной, самостоятельной и здоровой.

Её история, опубликованная South China Morning Post, вдохновила миллионы: как же женщине удалось прожить более века в ясном уме и с крепким телом?

Простая, дисциплинированная жизнь

Цю всегда придерживалась строгого, но гармоничного распорядка дня.

  • Она ест трижды в день и после каждого приёма пищи выходит на прогулку.
  • Ложится спать в 8 вечера, чтобы обеспечить телу полноценный отдых.
  • Каждое утро начинает с лёгкой физической активности: ухаживает за гусьми, разводит огонь, расчёсывает волосы, поднимается по лестнице — без помощи.

Такой ритм, повторяющийся десятилетиями, поддерживает работу её сердца, пищеварения и внутренних "биологических часов".

"Движение — это жизнь. Даже малые усилия каждый день защищают от слабости", — говорила Цю.

Диета долголетия: тыква, дыня и немного жира

Главный секрет питания Цю — простая, цельная еда.
Её любимое блюдо — каша-суп из тыквы, зимней дыни и толчёной кукурузы, с небольшой ложкой топлёного свиного жира.

Она также ест рис каждый день, но в умеренных количествах, по совету врача.
Меню основано на:

  • натуральных продуктах без переработки,
  • минимуме соли и специй,
  • небольшом количестве животного жира,
  • преобладании овощей, злаков и бобовых.

Такой рацион богат клетчаткой, калием, витамином A и сложными углеводами, поддерживающими уровень энергии и стабильный обмен веществ.

Сила характера и стойкость к испытаниям

Цю пережила тяжёлые времена — потерю мужа и сына, голод и разруху XX века.
Но именно стойкость и спокойствие помогли ей выстоять.

Её внучка вспоминает:

"Бабушка никогда не жаловалась. Когда происходило что-то плохое, она просто смеялась и говорила: "Это тоже пройдёт.”"

Такой внутренний настрой, по мнению геронтологов, способствует снижению уровня стресса, улучшению работы иммунной системы и замедлению старения.

Оптимизм и внутренний покой — главный рецепт

Даже в 100 лет Цю сохраняла ясный ум и чувство юмора. Она любила шутить, что "пережила всех, кто спорил с ней о диете".
Оптимизм, благодарность и лёгкость в общении стали неотъемлемой частью её образа жизни.

Учёные отмечают, что позитивное восприятие жизни:

  • снижает уровень кортизола (гормона стресса),
  • поддерживает здоровье сосудов,
  • укрепляет память и когнитивные функции.

Наследие и уроки долгой жизни

История Цю Чайши — это не просто рассказ о редком долголетии, а пример гармонии тела и духа.
Её привычки, проверенные временем, отражают мудрость Востока:

Привычка

Эффект для здоровья

Простая, растительная диета

Снижает риск сердечных и метаболических болезней

Ежедневное движение

Поддерживает мышцы и кровообращение

Ранний сон

Восстанавливает энергию и баланс гормонов

Оптимизм и смех

Укрепляют психику и иммунитет

Спокойствие в трудностях

Замедляет старение и сохраняет ясность ума

Что мы можем взять для себя

  • Делайте небольшие, но постоянные шаги к здоровью — движение, сон, питание.
  • Избегайте перегрузок и стрессов — они старят быстрее, чем годы.
  • Находите радость в мелочах: прогулка после еды, чашка супа, вечерний покой.
  • Помните: долголетие — это не случайность, а результат простых, повторяющихся выборов каждый день.

"Спокойная жизнь и ясный ум — вот настоящий эликсир долголетия", — говорила Цю Чайши.

