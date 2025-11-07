Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бигль
© flickr.com by Ruth Ellison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 4:02

10 пород, которые удивляют долголетием — и одна из них может быть у вас дома

Мальтийская болонка, йорк и бигль — породы, которые живут более 15 лет при правильном уходе

Собаки — не просто домашние питомцы, а настоящие члены семьи. Каждый хозяин мечтает, чтобы его любимец жил как можно дольше, но продолжительность жизни зависит от множества факторов: породы, наследственности, питания, ухода и уровня активности. Тем не менее, есть породы, которые изначально славятся своим долголетием. Давайте разберёмся, какие именно и что помогает им дожить до почтенного возраста.

Что влияет на продолжительность жизни собаки

Продолжительность жизни собаки определяется совокупностью факторов, среди которых:

  • Питание — сбалансированный рацион помогает избежать ожирения, сердечных и обменных заболеваний;

  • Активность — ежедневные прогулки, подвижные игры и тренировки укрепляют сердце и мышцы;

  • Психическая стимуляция — умственные игры предотвращают скуку и тревожность;

  • Гигиена и уход — чистые зубы, ухоженная шерсть и регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь;

  • Любовь и забота — эмоциональная связь с хозяином напрямую влияет на здоровье питомца.

"Поддержание здорового питания и достаточной активности — основа долгой жизни собаки", — отметили эксперты из Country Living.

Почему мелкие породы живут дольше

Общее правило простое: чем меньше собака, тем дольше она живёт. У маленьких пород сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы испытывают меньшую нагрузку, их обмен веществ медленнее, а старение — плавнее. Крупные собаки, напротив, стареют быстрее и чаще страдают от артритов и сердечных заболеваний.

10 пород-долгожителей

1. Мальтийская болонка

Средняя продолжительность жизни: около 15 лет
Миниатюрные белоснежные собачки с Мальты славятся не только красотой, но и долголетием. При хорошем уходе живут до 15 лет, а рекордсмены доживали до 20. Главное — ухаживать за шерстью и зубами, ведь от этого напрямую зависит здоровье.

2. Бигль

Средняя продолжительность: 12-15 лет
Дружелюбный и энергичный бигль — любимец семей с детьми. Возможны случаи эпилепсии, но при правильном лечении собаки живут долго. Известен бигль, проживший целых 27 лет.

3. Такса

Средняя продолжительность: 12-16 лет
Мини-таксы живут немного дольше стандартных. Активные, сообразительные и упрямые, они прекрасно подходят для городской жизни. Такса по кличке Шанель попала в Книгу рекордов Гиннесса, прожив 21 год.

4. Кокапу

Средняя продолжительность: около 16 лет
Кокапу — помесь кокер-спаниеля и пуделя. Эта порода отличается высоким интеллектом и выносливостью. При правильном питании и регулярных прогулках кокапу доживают до 16-18 лет.

5. Ши-тцу

Средняя продолжительность: 10-16 лет
Ши-тцу — очаровательные собаки с длинной шелковистой шерстью. Требуют ухода, но при этом редко болеют. Известен представитель породы по кличке Смоуки, проживший 23 года во Флориде.

6. Той-пудель

Средняя продолжительность: 12-18 лет
Миниатюрные пудели поражают интеллектом и нежным характером. При регулярных чистках зубов и правильной диете живут до 20 лет. Среди пуделей встречаются настоящие долгожители.

7. Йоркширский терьер

Средняя продолжительность: 13-16 лет
Йорки — крошечные, но гордые собаки с сильным характером. Могут страдать от гипогликемии и кожных аллергий, поэтому ветеринарные осмотры обязательны. В остальном — это энергичные и ласковые долгожители.

8. Померанский шпиц

Средняя продолжительность: 12-16 лет
Пушистые, игривые и очень живые — померане часто доживают до 18-20 лет. Требуют тщательного ухода за шерстью и правильного рациона, но благодарят хозяина крепким здоровьем и весёлым нравом.

9. Чихуахуа

Средняя продолжительность: 12-20 лет
Настоящие рекордсмены по продолжительности жизни. Эти крошечные собаки при должной заботе живут до 20 лет и дольше. Самое старое чихуахуа, известное миру, — пёс по кличке Спайк, проживший 23 года.

10. Сиба-ину

Средняя продолжительность: 12-15 лет
Японская порода, сочетающая независимость и верность. При активном образе жизни и хорошем питании живут значительно дольше среднего. Зафиксирован случай, когда сиба-ину прожил 26 лет.

Сравнение пород

Порода Средняя жизнь Рекорд Размер
Мальтийская болонка 15 лет 20 лет малая
Бигль 12-15 лет 27 лет средняя
Такса 12-16 лет 21 год малая
Кокапу 16 лет 18 лет средняя
Ши-тцу 10-16 лет 23 года малая
Той-пудель 12-18 лет 20 лет малая
Йоркширский терьер 13-16 лет 18 лет малая
Померанский шпиц 12-16 лет 20+ лет малая
Чихуахуа 12-20 лет 23 года малая
Сиба-ину 12-15 лет 26 лет средняя

Как продлить жизнь питомцу

  1. Гуляйте ежедневно — не менее двух раз в день, независимо от размера собаки.

  2. Следите за питанием — избегайте жирных и солёных продуктов, подбирайте корм по возрасту и весу.

  3. Ухаживайте за зубами и шерстью — профилактика дешевле лечения.

  4. Посещайте ветеринара — раз в год минимум, даже если всё кажется в порядке.

  5. Дарите любовь — эмоциональный комфорт питомца напрямую связан с его физическим здоровьем.

Мифы и правда

Миф: большие собаки живут дольше, потому что сильнее.
Правда: крупные породы стареют быстрее и чаще страдают от хронических болезней.

Миф: метисы болеют чаще.
Правда: наоборот, благодаря смешанной генетике они устойчивее к наследственным патологиям.

Миф: пожилую собаку нельзя тренировать.
Правда: умеренные нагрузки продлевают жизнь и улучшают самочувствие.

Интересные факты

  1. Рекордсмен по долголетию — пёс Бобби из Португалии, проживший 31 год.

  2. Средняя продолжительность жизни собак за последние 20 лет увеличилась почти на два года.

  3. Маленькие собаки начинают стареть только после 10 лет, а крупные — уже после 6.

